«Арсенал» отвозил соперника и установил рекорд АПЛ. Без Обамеянга команда сильнее

Игра «Лидса» и «Арсенала» стала единственной в субботней программе АПЛ, потому что пять других были отменены из-за новой вспышки коронавируса. При этом проблемы с составом у «Лидса» одни из самых глубоких во всей лиге – просто связаны они не с ковидом.

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На скамейке у «Лидса» не было ни одного взрослого игрока

Из-за травм Марсело Бьельса не может рассчитывать почти на 10 игроков первой команды. В связи с этим в нападении вышел 19-летний Джелхардт, а на правом фланге – Драмех, начинавшие сезон как обычные игроки молодёжки. В центре обороны вынуждены играть правый защитник Эйлинг и едва восстановившийся от полученной ещё в первом туре травмы Кох.

Из девяти игроков, включённых Бьельсой в запас, восемь не сыграли ни минуты ни в АПЛ, ни хотя бы в относительно сильной лиге. Ни одного футболиста старше 21 года, а самому юному вообще всего 15 – сплошь игроки молодёжной или даже юношеской команд. Девятый тоже далеко не звезда: это 20-летний Саммервил, который несколько раз выходил на замены и вынужден был выйти и в этот раз, чтобы заменить очередного травмированного.

Про старт «Арсенала» особенно говорить нечего – кроме того, что команда начала в одном и том же составе четвёртый матч подряд. Это первая подобная стабильная серия с сезона-2014/2015, когда «канониры» заняли третье место. Конечно, на дистанции помогут и Смит-Роу, и Пепе, и Эльнени – но с оптимальным составом Артета, кажется, определился.

Ляказетт воспользовался шансом в отсутствие Обамеянга

На фоне соперника с такими проблемами «Арсенал» выглядел командой мечты. Ещё до перерыва гости нанесли 11 ударов в створ ворот Мелье – рекорд за всё то время, что проводятся подобные наблюдения. И большая их часть была очень опасной: одного Ляказетта вратарь лишил минимум дубля очень классными сейвами.

Ляказетт начал на скамейке восемь матчей текущего чемпионата – и во всех восьми в основе вышел Обамеянг. Совмещать на поле этих двух форвардов можно, но сложно – и тогда придётся забыть о доверии молодёжи, ставкой на которую славен Микель Артета. В общем, до скандала с пропуском Обамеянгом тренировки Ляказетту приходилось довольствоваться ролью запасного – а вот проблемы конкурента он использовал на все сто.

Обамеянг при всей своей расхлябанности умеет забивать: даже в этом сезоне, который принято называть низшей точкой падения, у него 8 голов в 16 матчах. Но Ляказетт несопоставимо больше работает на команду: против «Лидса», как и против других соперников, он постоянно смещался не то что в глубину поля, а даже на свою половину, помогая вернуть мяч.

Первый и третий голы «Арсенала» – плод именно такой, черновой, работы Ляказетта. В обоих случаях он боролся и помогал сначала Мартинелли, а потом Сака получить мяч, чтобы завершить атаку. Артета может ставить не самый зрелищный футбол, но от этого подобные форварды должны ему нравиться только больше.

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Мартинеллли раскрывается всё лучше

Но как бы ни переигрывал «Арсенал» соперника до его штрафной, нужные голы при великолепно играющем Мелье ещё надо было забить. И Мартинелли это сделал: прекрасный обводящий удар и прекрасное завершение контратаки фактически гарантировали команде победу. Первый гол стал для клуба 7000-м в высшем дивизионе. В середине второго тайма он и голевым пасом мог отличиться, но Сака не попал в пустой дальний угол.

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Странно много говорить о футболисте, который не участвовал в матче, но такой прогресс молодого игрока — тоже следствие отсутствия Обамеянга. Мартинелли выдвигается на острие в эпизодах, когда в глубину смещается Ляказетт: и не только наспех собранной обороне «Лидса», но и очень крепкому «Вест Хэму» было очень сложно что-то сделать с таким тактическим ходом.

Где бы сейчас ни находился весёлый габонец, любой болельщик «Арсенала» должен хотеть, чтобы он оставался там как можно дольше. Единственная проблема – контракт Обамеянга на £ 350 тысяч в неделю, заключённый до лета 2023 года.