«Утро начинает с водки, виски и джина». Как живёт Роналдиньо после тюрьмы

2021 год, как и 2020-й, получился тяжёлым для всего мира. Касается это и людей из мира футбола. Легендарный Роналдиньо 15 лет назад был лучшим в мире и радовал всех улыбкой, а теперь в его жизни происходят очень странные вещи. Как дела у бразильца?

После тюрьмы у Роналдиньо случилась трагедия. Последствия — проблемы с алкоголем

Если забыли, в прошлом году Роналдиньо угодил в парагвайскую тюрьму. Причина максимально дурацкая: бразилец с братом пересекли границу по поддельным паспортам. Сначала всё было хорошо, но за два дня до возвращения на родину нарушителей арестовали. За решёткой Роналдиньо не унывал и занимался любимым делом — играл в футбол. Вместе со своей командой он даже выиграл турнир, за что получил жареного поросёнка.



Роналдиньо предлагал за себя и брата залог в $ 1,6 млн — суд согласился лишь с четвёртой попытки. Так нарушители перешли под домашний арест. Если это, конечно, можно так назвать — бразильцы заселились в люксовый номер в отеле. Приключения закончились в конце лета, когда меру пресечения отменили.

К сожалению, худшее было впереди. В конце 2020-го мать Роналдиньо заразилась коронавирусом и попала в реанимацию. Борьба длилась долго, но закончилась трагично— в конце февраля 2021-го 71-летней женщины не стало.



Уход матери стал сильным ударом для Роналдиньо. Прощальные слова в «Инстаграме» — максимально трогательные: «Мама была источником силы и радости для всех, кто её знал. Мы будем продолжать использовать её свет в нашей жизни. И продолжим наше путешествие с той силой, которую она нам дала».

А дальше у великого игрока начались проблемы с алкоголем. Вернее, усугубились. Роналдиньо никогда не был сторонником режима (по этой причине от него в «Барселоне» избавился Пеп Гвардиола), но после трагедии стало ещё хуже. Вот что анонимно рассказывал один из друзей легенды бразильским СМИ (цитирует одна из крупнейших испанских газет – Marca): «Каждый день — вечеринка. Он начинает утро с водки, виски, джина и прекращает только на следующее утро. Мы заметили, что после смерти матери он стал больше пить».

Фото: instagram.com/p/CVD_NEcvd9y

Роналдиньо опять грозит тюрьма?

Пока бразилец далёк от заключения, но проблемы с законом всё же имеются. Месяц назад стало известно, что Роналдиньо не платит алименты бывшей возлюбленной Присцилле Коэльо, несмотря на решение суда. Экс-футболиста обязали погасить задолженность до 1 декабря, пригрозив арестом имущества и возвращением в тюрьму. Только на этот раз — бразильскую. Предыдущий дедлайн истёк 11 ноября. Как вы уже поняли, Роналдиньо в него не вписался.

Сам он не сильно переживал из-за происходящего. После новой волны скандала он укатил в Дубай, где его уже не донимали никакими алиментами и повестками.

А что-то хорошее есть?

Конечно! 41-летний Роналдиньо хоть и немолод и не в форме, но устроить шоу по-прежнему может. После возвращения из ОАЭ бразилец вышел на поле в благотворительном матче и исполнил красотищу. Осторожно, видео может вызвать острое желание пересматривать хайлайты из 2005-го.

А ещё за последние месяцы у Роналдиньо случились как минимум две трогательные встречи с бывшими одноклубниками. Причём оба — из «Барселоны». Первым стал Лео Месси, с которым у бразильца особые отношения ещё со времён в Каталонии. В середине октября Роналдиньо прикатил на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» и спустился к полю во время предыгровой тренировки. Месси был в восторге и устроил другу продолжительные объятия.



«С Лео у нас очень хорошая, очень красивая, настоящая дружба. Потому что с самого начала мы всегда были такими, какие есть, ничего не изобретая. У меня хорошие отношения не только с Месси, но и со всей его семьёй. Мы друзья, а не просто товарищи по футбольной команде», — рассказывал позднее Роналдиньо.

А в конце ноября Роналдиньо наткнулся на мероприятии в Катаре на Самуэля Это’О. Ещё один повод пообниматься!

Про Роналдиньо существуют разные и противоречивые истории, но в начале века этот человек влюбил в футбол огромное количество людей, как бы пафосно это ни звучало. Хочется, чтобы про него было побольше новостей, как в последнем блоке.