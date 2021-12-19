Черчесов нашёл работу в Европе. Что за клуб выбрал бывший тренер сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов близок к назначению в «Ференцварош». По информации Index.hu, 58-летний специалист должен возглавить венгерскую команду в начале следующей недели. Как утверждает источник, стороны уже согласовали условия контракта. Ранее сообщалось, что, помимо Черчесова, на пост главного тренера «Ференцвароша» претендуют украинцы Юрий Вернидуб (сотворивший сенсацию с «Шерифом» в Лиге чемпионов) и Виктор Скрипник, итальянец Эусебио Ди Франческо, норвежец Эрлинг Мо и голландец Альфред Шрёдер. При этом именно российского специалиста называли основным кандидатом для руководства будапештского клуба.

Сам Черчесов, комментируя новость для Interia, сказал следующее:

«Контактирую ли с «Ференцварошем»? Веду переговоры с несколькими клубами, которые интересуются мной. В эту группу входят и венгры. Со мной также связались два клуба из Турции, ещё есть интерес из нескольких других стран. Я всё время нахожусь в размышлениях: что делать дальше. Приму решение на следующей неделе.

До этого у меня в голове была чёткая цель: поехать на чемпионат мира в Катаре. К сожалению, с Россией мне не удалось достичь этой цели. И на данный момент у меня нет возможности сделать это с другой сборной. Вот поэтому нужно открываться новым возможностям. Я должен всё проанализировать и решить, что лучше для меня, моей семьи и моего тренерского штаба».

С кем Черчесов будет работать в «Ференцвароше»

Куда же едет Черчесов? «Ференцварош» – лидер венгерского футбола последних лет. Команда из Будапешта выигрывала золото чемпионата три года подряд (с 2019-го по 2021-й) под руководством экс-форварда «Рубина» Сергея Реброва. Летом украинец ушёл, и команду возглавил Петер Штёгер. Но австриец задержался всего на полгода – на днях его уволили.

В этом сезоне результаты «Ференцвароша» похуже. Сейчас чемпион всего на очко опережает своего ближайшего преследователя – «Кишварду». Кроме того, команда неудачно выступила в Европе. Сначала не попала в Лигу чемпионов, проиграв в квалификации «Янг Бойз», а потом с одной победой и пятью поражениями финишировала последней в группе Лиги Европы. Правда, соперники у венгров были сильные – «Байер», «Бетис» и «Селтик», однако и это обстоятельство не спасло Штёгера от отставки.

Между тем, Ребров, несмотря на то что принёс «Ференцварошу» три титула (до этого команда взяла лишь один за 15 лет), уходил из будапештского клуба со скандалом. У украинского тренера и президента «Ференцвароша» Габора Кубатова случился конфликт. В июне, незадолго до расставания с «зелёными орлами», Ребров сделал мощное заявление.

«После того как в начале года в трансферной политике «Ференцвароша» возникли определённые нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трёх чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков моё мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал ещё одного новичка.

Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу — не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить…

Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне», – сказал, в частности, украинец в интервью изданию «Команда №1».

Сам Кубатов утверждал, что Ребров ещё фактически в феврале подал в отставку, сообщив о своём желании уйти из «Ференцвароша». По словам президента клуба, это стало неожиданностью. Ведь Ребров зарабатывал в Венгрии «на европейском уровне» (по слухам, € 1,5 млн в год) и имел в Будапеште все условия для успеха.

Какой состав и какие задачи будут у Черчесова

В общем, Черчесову нужно готовиться к работе со сложным по характеру руководителем. Кстати, Кубатов – политик, член венгерского парламента. Случались у Габора конфликты и с фанатами «Ференцвароша», которых не устраивает то, как 55-летний босс управляет клубом.

Очевидно, перед Черчесовым будет поставлена задача вернуть команду в Лигу чемпионов. С Ребровым «Ференцварош» сыграл в прошлом сезоне на групповом этапе. Тогда «зелёные орлы» завоевали лишь очко, сыграв вничью дома с киевским «Динамо» (2:2). Остальные матчи проиграли – тому же «Динамо» на Украине (0:1), «Барселоне» (1:5 в гостях и 0:3 дома) и «Ювентусу» (1:4 дома и 1:2 в гостях). Но понятно, что для «Ференцвароша» само попадание в ЛЧ – огромное достижение.

Состав у «Ференцвароша» достаточно крепкий. Звёзд нет, но много легионеров приличного уровня. В заявке команды два десятка иностранцев. Самые дорогие игроки – серб Желько Гаврич и албанец Мюрто Узуни (Transfermarkt оценивает их в € 3,5 млн). За «Ференцварош» выступают также экс-вингер «Зенита» Роберт Мак, бывший полузащитник сборной Германии Марко Марин, украинец Александр Зубков, грузины Лаша Двали и Георгий Хараишвили. Есть и пять кандидатов в национальную команду Венгрии. Кстати, сборная России при Черчесове встречалась с венграми в 2017-м на стадионе будапештского клуба «Групама Арена» (построен в 2014 году, вмещает 22 000 зрителей) и победила со счётом 3:0.

Черчесов уже имеет опыт успешной работы за границей. В октябре 2015-го российский тренер принял по ходу сезона «Легию» и сделал с ней золотой дубль – выиграл чемпионат и Кубок Польши. Есть все шансы повторить тот результат и в Венгрии, учитывая статус «Ференцвароша».