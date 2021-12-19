«Челси» открыто наезжает на АПЛ. Команда страдает от ковида, а лиге всё равно

Вспышка «омикрона», накрывшая Великобританию, развалила зимнее расписание игр Премьер-лиги. Суммарно под перенос попали девять матчей, шесть из которых пришлись на текущий тур. Под вопросом был и матч команды Томаса Тухеля с «Вулверхэмптоном», но АПЛ отказалась от переноса, несмотря на официальный запрос со стороны «Челси».

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Почему не отменили матч?

The Telegraph сообщил, что утром «Челси» попросил руководство лиги отменить матч из-за выявленных среди игроков основного состава случаев заражений ковидом. Совершенно точно вирус подхватили Вернер, Лукаку, Хадсон-Одои и Чилуэлл. Позже появилась информация о том, что положительный тест сдали Жоржиньо, Алонсо и Джеймс, но её быстро опровергли инсайдеры. Журналист Саймон Джонсон вскоре подтвердил, что ковид выявлен у Хаверца.

Однако ответ АПЛ был следующим: матч перенесут в том случае, если «Челси» не наберёт игроков основы для заявки на игру. Судя по всему, запрос клуба не содержал достаточных оснований для отмены. Лиге как будто всё равно. Хотя Томас Тухель перед игрой резонно заметил: «У нас совершенно точно есть семь положительных случаев, нам пришлось сесть в автобус и три часа ехать всем вместе, у нас было собрание, у нас были совместные ужин и обед. Ситуация не выглядит так, будто она неожиданно закончится».

Даже без заражённых кадровая ситуация в «Челси» сейчас не самая простая — из-за повреждений к игре с «Вулверхэмптоном» не готовились Кристенсен, Лофтус-Чик и упомянутый выше Жоржиньо. Плюс только отошёл от травмы Ковачич, не игравший в АПЛ с октября.

Кто в итоге вышел на поле у «Челси»?

Грубо говоря, Тухель выставил всех футболистов основы, способных играть. Менди в воротах, Джеймс и Алонсо по флангам обороны, тройка центральных защитников Аспиликуэта — Тьяго Силва — Рюдигер, пара Канте — Чалоба в центре полузащиты и атакующее трио Маунт — Пулишич — Зиеш. На скамейку запасных вообще грустно смотреть — вратари Кепа и Беттинелли плюс полевые Сарр, Ковачич, Сауль и Баркли.

Почему нет резервистов из молодёжки? Скорее всего, Тухель просто поберёг здоровье игроков. Вчера «Лидс» тоже еле набрал состав на игру с «Арсеналом» (1:4), а скамейка на 70% состояла из футболистов команды U23, но тут разные случаи. В «Челси» проблема с коронавирусом, а «Лидс» просто потерял огромное количество игроков из-за травм.



Что интересно, «Вулверхэмптон» вышел на игру максимально боевым составом (недоступны из-за травм только Нури и Хван Хи Чан плюс давно лечатся Нету и Хонни). Журналист Goal Низар Кинселла сообщил, что состав «Вулверхэмптона» вакцинирован на 100%, поэтому клуб избежал вспышки ковида.

Тухель негодовал: «Очень сложно понять такое решение об отказе в переносе матча, поскольку мы все заботимся о здоровье игроков. В итоге нам придётся выпускать футболистов, которые только вернулись после травм, и брать этот риск на себя». Представитель «Челси» также высказал позицию клуба: «Мы глубоко разочарованы тем, что заявка была отклонена, поскольку чувствовали, что у нас есть веские основания для отмены игры».



Ещё Тухель добавил: «Сегодня был вынужден сыграть Ковачич. Это спустя один день после 10 дней коронавируса. Если я подхвачу ковид и буду им болеть 10 дней, то не факт, что смогу через день вообще бежать. Ему пришлось играть, и кто ответственен за это? Канте был на поле после одной тренировки. У Чалобы было две тренировки и, видимо, у него новая травма. Мы продолжаем, если нам говорят продолжать играть».

Всего два удара в створ на двоих

Противостояние обескровленного «Челси» против 14-й по остроте созданных моментов команды АПЛ (у «Вулверхэмптона» было всего 18,90 xG в 17 матчах) получилось крайне тяжёлым для визуального восприятия. Просто цифры:

0,79 xG у «Челси» против 0,32 xG у «Вулверхэмптона»;

8 ударов у «Челси» против 4 у «Вулверхэмптона»;

6 ударов из пределов штрафной (4 заблокированных) у «Челси» против одного у «Вулверхэмптона».

Самый опасный момент возник на 77-й минуте. Это был выход Пулишича 1 на 1, когда спас Са.

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Ещё случился спорный эпизод в концовке, когда Коуди наступил на ногу Канте в штрафной «Вулверхэмптона», но судьи просто проигнорировали стык. Возможно, стремились поскорее завершить это мучение.



«Очень вязкий матч, но я доволен действиями игроков «Челси», особенно во втором тайме. По поводу событий вокруг игры — на эту тему я уже высказался в предматчевом интервью. Не думаю, что АПЛ сегодня защищала футболистов. Интерпретируйте это как хотите. Просто всем вместе надо определиться, что делать дальше. Надеемся на лучшее», — сказал Тухель после игры.



В параллельном матче «Ман Сити» вынес «Ньюкасл» со счётом 4:0 — теперь отрыв команды Хосепа Гвардиолы от «Челси» составляет шесть очков.