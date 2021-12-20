Многие последовали примеру Артёма. А Крыховяк снова всех удивил!

Дзюба — на Мальдивах, молодёжь ЦСКА — в Дубае. Как отдыхают от футбола игроки РПЛ

Российская Премьер-Лига встала на зимнюю паузу, а футболисты отправились в отпуск. В центральной части России ожидаются аномальные холода, поэтому многие игроки решили последовать примеру нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и отправились в тёплые страны. Форвард ещё до матча с московским «Динамо» успел засветиться на пляже (речь, по сообщению телеграм-канала ZenitCafe, идёт о Мальдивах), где отдыхает вместе с семьёй.

Российские футболисты «Зенита» пока не спешат делиться фотографиями с мест отдыха. Зато это с удовольствием делают бразильцы. Дуглас Сантос с семьёй отправился на родину, где теперь греется на солнышке.

Вендел получил возможность отдохнуть от диеты — может позволить себе пиццу и вечеринки с друзьями.

Клаудиньо и Малком отжигают вместе не только на поле – во время отпуска они активно посещают концерты бразильских исполнителей.

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров ориентируется на Дзюбу. Он тоже выбрал Мальдивы, где изучает местные пляжи.

Константин Тюкавин не только поражает ворота соперников в РПЛ, но и хвастается приличным уловом.

Иван Ордец – ещё один футболист, который выбрал Мальдивы. Защитник отдыхает с семьёй.

Вратарь «Сочи» Денис Адамов совсем недавно сыграл «на ноль» со «Спартаком», а теперь выбрал для отдыха Шри-Ланку.

Его одноклубник Артур Юсупов отправился в Дубай, где облюбовал живописную вершину небоскрёба.

Там же отдыхает и полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, но он предпочитает пляжи.

Заснеженной Москве передаёт привет и нападающий Фёдор Чалов, потягивая молочный коктейль.

Иван Обляков, Константин Кучаев и Игорь Дивеев продолжают устраивать совместный отдых. Они выбрали Дубай и веселятся в музее восковых фигур.

Защитник клуба Бруно Фукс редко выходит на поле. Перезагрузиться перед рестартом сезона он решил в Мексике.

Футболисты «Спартака» проводят отпуск по-разному. Артём Ребров справляется со страхами – летает на необычном самолёте.

Новичок красно-белых Даниил Хлусевич посетил Крым.

А Эсекьель Понсе не отдыхает от мяча даже во время отпуска – тренирует сына на родине.

Вновь выделяются креативом игроки «Краснодара». Голкипер Станислав Агкацев продолжает ждать шанса пробиться в основу, а пока отдыхает в Доминикане.

Полузащитник Тонни де Вильена выбрал для отпуска Париж. Фотография у Эйфелевой башни — обязательный атрибут.

А Гжегож Крыховяк в очередной раз удивил больше остальных. В прошлом году он изучал просторы Камчатки, а теперь знакомится с дикой природой Уганды.

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев набирается сил перед возобновлением тренировочного процесса на Мальдивах.

Но не все футболисты имеют возможность беззаботно греться на солнце. Антон Миранчук продолжает восстанавливаться от травмы.



Его одноклубник – голкипер Маринато Гильерме также работает на тренажёре. Последние матчи РПЛ и Лиги Европы он пропустил.

Отдыхать игрокам осталось меньше месяца – в середине января их уже ждут медобследования и первые сборы.