Где живёт лучший форвард мира Роберт Левандовски
Футболист «Баварии» был признан лучшим нападающим мира в этом году. Левандовски забил 69 голов в 2021-м, превзойдя Криштиану Роналду (46) и Лионеля Месси (43).
33-летний футболист зарабатывает более $ 30 млн в год. Левандовски может позволить купить себе недвижимость в любой точке мира, но на каникулах предпочитает приезжать в свой родной город Варшаву.
Левандовскому принадлежит роскошная квартира в центре города стоимостью более $ 9 млн (~664 млн рублей).
К услугам гостей винный дегустационный зал, собственный кинотеатр и симулятор гольф-клуба.
В квартире также есть центр спорта и отдыха, что позволяет футболисту оставаться в отличной форме даже в отпуске.
Из квартиры открывается отличный вид на столицу Польши.
Состояние Левандовского оценивается в $ 85 млн. Роберт предпочитает вкладывать средства в экономику родной страны, но не исключено, что в будущем приобретёт элитную недвижимость в экзотическом месте.
Где живёт лучший форвард мира Роберт Левандовски
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