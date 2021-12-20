Россия потеряет ещё одного таланта? В сборную Армении зовут защитника «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может стать игроком сборной Армении. Как сообщил Armenian Football, соответствующее предложение 22-летнему уроженцу Санкт-Петербурга сделала армянская федерация футбола. Эту информацию подтвердил «Чемпионату» и агент футболиста Александр Клюев, подчеркнувший, что пока его клиент не будет отказываться от желания пробиться в первую сборную России.

«Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность. Он настроен на то, чтобы играть за Россию», – сказал Клюев.

Имеющий армянские корни футболист прошёл через юношеские и молодёжную сборные России. В этом году на Евро-2021, где наша национальная команда U21 не сумела выйти из группы с Францией, Данией и Исландией, Тикнизян был основным левым защитником российской сборной. И даже забил победный гол в ворота исландцев.

Из молодёжки Михаила Галактионова, выступавшей на чемпионате Европы, уже несколько игроков вызывались в главную национальную команду – Александр Максименко, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Данил Глебов, Арсен Захарян, Денис Макаров, Фёдор Чалов, Константин Тюкавин. Новый тренер первой сборной России Валерий Карпин приглашал даже левого защитника Данила Кругового, который на Евро-2021 сидел под Тикнизяном и не имеет стабильной практики в «Зените». А вот Наир почему-то неинтересен Карпину. Хотя постоянно играет как в РПЛ, так и в еврокубках.

Кажется, Ральф Рангник, в отличие от Карпина, выше оценивает потенциал Тикнизяна. По инициативе бывшего руководителя клуба по спорту и развитию «Локомотив» выкупил в августе защитника у ЦСКА за солидные для молодого российского футболиста деньги – € 5 млн (по данным Transfermarkt). Как бы мы ни относились к деятельности немца в России, нельзя не признать, что Рангник умеет находить таланты.

Тот факт, что Тикнизян до сих пор не пригодился нашей первой сборной, удивляет и по причине скудности выбора левоногих фланговых игроков в России. Карпин делал ставку на Фёдора Кудряшова и Сергея Терехова, проверил Кругового, а кроме них, левый фланг обороны закрывали правоногие Вячеслав Караваев и Илья Самошников. Тикнизян же вдобавок универсален: в предыдущем сезоне в ЦСКА его вообще чаще использовали как крайнего полузащитника.

Можно только гадать, сколько лет или месяцев готов ещё ждать Наир вызова в сборную России. Возможно, он уже задумался бы о выступлении за армянскую команду, если бы та пробилась в стыки ЧМ-2022. Это же такой шанс сыграть на чемпионате мира! Напомним, под руководством испанца Хоакина Капарроса сборная Армении здорово стартовала в отборочном цикле, набрав 10 очков в первых четырёх турах. Но потом резко сбавила и в итоге заняла лишь четвёртое место в группе.

Россия в лице Тикнизяна рискует потерять ещё одного кандидата в сборную. Такие случаи уже были. Например, за ту же Армению сейчас выступают Эдуард Сперцян из «Краснодара», Хорен Байрамян из «Ростова», а также экс-голкипер «Мордовии», «Уфы», «Анжи» и «Тосно» Давид Юрченко. Про историю Сперцяна мы писали тут:

Кстати, Байрамян, похоже, не жалеет о своём решении принять предложение из Армении, вместо того чтобы надеяться на звонок от Карпина или другого тренера сборной России.

«Я не жалею о принятом решении. Я сыграл достаточно матчей за сборную Армении, мне всё нравится. У меня была возможность сыграть против сборной Германии в футболке Армении. Меня даже в национальной команде подкалывают: «Чё, ты не жалеешь?». Нет, не жалею! Как случилось, так случилось. Я всегда говорил, что Армения – моя историческая родина, но и Россия мне не чужая. В России я провёл всю свою карьеру, здесь я живу, она подарила мне возможность играть в футбол. Это тоже моя родина! А откуда мы знаем, вызвал бы меня Георгиевич в сборную России, если бы я не принял решения играть за сборную Армении? Я точно не жалею, что выбрал Армению. Считаю, что принял правильное решение», – сказал Хорен (в интервью «РБ-Спорт»).

Байрамян ждал до 28 лет. Но его, очевидно, останавливало то, что армянские игроки были легионерами в России. При нынешнем лимите хавбек «Ростова» не иностранец, и изменившиеся правила могут повлиять и на решение Тикнизяна.