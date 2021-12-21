«Спартак» купит ещё одного нападающего. До 22 лет Николсон даже не играл на высоком уровне

В понедельник вечером в твиттер-аккаунте «Спартака» появился загадочный пост. Пресс-служба московского клуба опубликовала изображение пластики с символикой красно-белых и словами «Зимнее ТО». Подпись к сообщению гласила: «Скоро». Видимо, это был намёк на очередного новичка команды после флангового хавбека «Арсенала» Даниила Хлусевича и голкипера «Факела» Ильи Свинова. Заиграла музыка Боба Марли – и стало понятно: речь идёт о футболисте с Ямайки.

В «Спартак» переходит нападающий «Шарлеруа» и сборной Ямайки Шамар Николсон. Ему 24 года, он обладает впечатляющими физическими данными – рост новичка красно-белых 192 см. В нынешнем сезоне Николсон забил 13 мячей в 18 матчах чемпионата Бельгии. Кроме того, отдал пять голевых передач. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только Денизу Ундаву из «Юниона» (16 голов) и Михаэлю Фраю из «Антверпена» (15). Кстати, в истории «Спартака» уже был ямайский футболист Роберт Скарлетт, который, правда, провёл всего один матч в 2002 году.

Николсон – классический центрфорвард. Он высокий и атлетичный игрок, но при этом обладает достаточно приличной скоростью. Может грамотно открыться под передачу на ход или получить пас в недодачу, закрыть мяч и развернуть соперника. Неплохо действует в подыгрыше. В общем, интересный типаж. Неудивительно, что Шамар привлёк внимание селекционной службы «Спартака».

Что касается статистики, то в этом сезоне чемпионата Бельгии Николсон в среднем за 90 минут игры совершает 44 технико-тактических действия с 58% успеха, имеет 2,7 голевых момента, наносит 3,8 удара по воротам (1,83 в створ), вступает в 17 единоборств и выигрывает 44% из них.

Вопрос упирается только в то, насколько стабилен будет Шамар в «Спартаке». И как быстро адаптируется к чемпионату России, где забивать посложнее, чем в Бельгии. Любопытно, что до 22 лет Николсон не выступал на высоком уровне. Начинал карьеру на родине в клубе «Бойз Таун» (за который по легенде болел Марли), а в августе 2017-го перебрался в «Домжале». Тогда ему было 20. В Словении Шамар казался просто длинным и немного неловким парнем, который вряд ли построит большую карьеру. За два сезона забил 20 мячей.

Но Николсон продолжал работать над собой и расти в футбольном смысле. И до сих пор шаг за шагом стабильно прогрессирует, что важно в контексте его трансфера в «Спартак». Шамар признавался, что играет ради отца, которого потерял в 2014 году. Его отец очень любил футбол и ушёл из жизни прямо на стадионе. Его застрелили во время матча сына.

Летом 2019-го Николсон за € 1,5 млн перешёл в «Шарлеруа». Это не самый сильный бельгийский клуб (в прошлом сезоне занял 13-е место, в нынешнем идёт четвёртым), тем не менее хорошая площадка для развития карьеры. В первый год ямаец записал на свой счёт восемь голов, во второй – 10, а теперь 13 всего за полсезона. Шамар действительно превращается в более стабильного нападающего – в составе сборной он забил важные мячи в ворота Мексики и Коста-Рики в отборочном цикле ЧМ-2022. Впрочем, в завершении нужно ещё прибавлять.

«Шарлеруа» дорого продаёт своих игроков. Transfermarkt оценивает Николсона в € 3 млн, однако бельгийцы, пусть и купили ямайца всего за € 1,5 млн, за такие деньги не расстались бы со своим бомбардиром. Судя по всему, продажа Шамара в «Спартак» будет второй крупнейшей в истории клуба после трансфера Виктора Осимхена в «Лилль» за € 22,4 млн.

Цель самого Шамара – играть в английской Премьер-лиге. В одном из интервью он признавался, что болеет за лондонский «Арсенал». Так что «Спартак» для него транзитная остановка по пути к мечте, а не просто место, где можно по-быстрому «срубить бабла» и успокоиться.

Чтобы включить Николсона в заявку на РПЛ, «Спартаку» придётся избавиться от одного иностранца. Напрашивается аренда или продажа Йоррита Хендрикса, но, возможно, команду покинет и кто-то из форвардов-легионеров – Джордан Ларссон или Эсекьель Понсе. Всё-таки у «Спартака» в атаке есть эти двое плюс Александр Соболев и Георгий Мелкадзе. Конкуренция в атаке может станет избыточной.