Уход Месси не спас «Барселону» от финансового несчастья. У клуба странные трансферные цели

Зимнее трансферное окно в Испании откроется 3 января. Следить за сделками «Барселоны» будет очень интересно. Перед началом сезона-2021/2022 Ла Лига понизила потолок зарплат сине-гранатовых с € 383 млн до € 98 млн. Из-за финансовых проблем каталонцы не смогли подписать новый контракт с Лионелем Месси и брали только свободных агентов (Мемфис Депай, Серхио Агуэро, Эрик Гарсия) – настоящее финансовое несчастье. «Барселона» произвела несколько сделок перед открытием ТО: подписала до конца сезона Дани Алвеса, отпустила в аренду Алекса Кольядо и рассталась с Агуэро. Но этим каталонцы не ограничатся.

«Барселона» устроит распродажу?

По информации Mundo Deportivo, Хави определился с четырьмя футболистами, с которыми хочет расстаться этой зимой. Если «Барселона» хочет подписывать новичков в январе, то ей нужно разгрузить зарплатную ведомость. В первую очередь сине-гранатовые будут искать способ расстаться с арендованным у «Севильи» форвардом Люком де Йонгом. Если клуб не найдёт команду, которая перехватит арендное соглашение, то каталонцы выплатят «Севилье» неустойку за досрочное возвращение игрока.

Также «Барселона» планирует отпустить Филиппе Коутиньо, даже с учётом того, что эта сделка принесёт команде большие убытки. Расстаться с ним хотят из-за его высокой зарплаты, травматичности и игры, которая не вписывается в футбол Хави. По информации Sky Sports, Коутиньо отверг предложение «Ньюкасла». Но руководство каталонцев собирается встретиться с футболистом и убедить того стать игроком «сорок». Ещё два футболиста, с которыми Хави собирается распрощаться в зимнее трансферное окно, — Самуэль Юмтити и Норберто Нето. Защитник много пропускает из-за травм, является игроком ротации, а вратарь сыграл меньше 20 матчей за два с половиной года.

Удивительно, что в списке нет Усмана Дембеле, контракт которого истекает летом. Нестабильный вингер не может договориться по зарплате в новом соглашении, последнее предложение «Барселоны» было € 11 млн в год. Хотя, по словам директора клуба, Усман хочет остаться в команде.

Кого собирается приобрести «Барселона»?

В основном трансферные цели сине-гранатовых сосредоточены на свободных агентах. «Барселона» согласовала полуторагодичный контракт с Эдинсоном Кавани. Уругваец должен стать игроком каталонского клуба в первых числах января. Сейчас форвард ждёт расторжения соглашения с «Манчестер Юнайтед». «Барселона» рассматривала и других нападающих, но остановилась на Кавани, так как он согласился на сниженное жалованье в первые полгода, чтобы клуб смог уложиться в потолок зарплат.

Также, по информации журналиста Фабрицио Романо, руководство каталонцев предложило € 50 млн «Ман Сити» за Феррана Торреса. Однако англичане хотят получить € 60 млн. Полузащитник продолжает оставаться приоритетным вариантом для усиления атакующей линии сине-гранатовых. Альтернативный вариант – Хаким Зиеш из «Челси». Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Помимо этого, каталонцы намерены бесплатно заполучить 33-летнего Хуана Мату. «Барселона» хотела подписать его ещё прошлым летом, но игрок продлил контракт на один год с «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне испанец не получает игровую практику, поэтому намерен сменить клуб.

Таким образом, руководство каталонской команды всеми силами пытается избавиться от игроков ротации, «тяжёлых» контрактов и травмированных футболистов. На их место «Барселона» хочет подписать тех, кто добавит команде опыта и согласится играть за великий клуб за небольшие деньги. Финансовые проблемы и маленький потолок зарплат подталкивают сине-гранатовых к проведению необычной трансферной политики, которая не характерна для такой большой команды. Видимо, болельщикам «Барселоны» ещё долго не стоит ждать больших сделок.