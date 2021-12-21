Кому нужен нападающий-сенсация РПЛ? Интриги вокруг Агаларова

Казалось бы, забивной форвард пригодился бы любому. Но не всё так очевидно.

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов стал главной сенсацией первой части сезона. Ещё год назад он выглядел абсолютно заурядно на фоне ФНЛ (пять голов в 14 матчах за «Волгарь»), а при Алексее Стукалове вдруг превратился в звезду-забивалу элитного дивизиона. 13 голов в 19 турах, вызов в главную сборную страны, статус ведущего нападающего в молодёжной национальной команде, интерес со стороны топ-клубов РПЛ – всё это случилось с Агаларовым за последние месяцы.

Казалось бы, с такими достижениями Агаларова будут отрывать с руками и ногами за любые деньги. Но, как мы видим, не всё так однозначно: на момент конца декабря трансфер не случился, все стороны заняли выжидательную позицию. Почему так произошло? И кому из топ-клубов Гамид действительно нужен уже сейчас? Попробуем разобраться.

Смущающий факт №1: за Агаларова придётся переплачивать

Когда у нападающего настолько мощная статистика, есть козыри в виде лидерства в таблице бомбардиров, стабильной игры в молодёжной сборной (а ещё ведь он забивал Испании!) и вызова в главную команды страны (полагаю, представители нападающего очень благодарны Карпину за разовое приглашение в октябре, пусть Гамид не сыграл и ни минуты), клуб-продавец занимает выигрышную позицию. И имеет полное право выставлять завышенные условия.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плюсуем факторы российского паспорта (есть подозрения, что лимит отменят, но это ещё не точно) и трансфера посреди сезона (ослабление и без того не самого мощного состава перед важнейшей весной). И имеем ситуацию, когда «Уфа» в нормальном состоянии явно не торопилась бы с продажей и пыталась до последнего найти максимально выгодный вариант.

Сейчас, правда, у клуба из Башкирии сложная финансовая ситуация. Ему в любом случае будет лучше продать и получить какие-то деньги, чем не получить вовсе. Но перечисленные выше нюансы всё равно способствуют искусственному повышению цены. Где-то проходила информация о € 10 млн, которые «Уфа» якобы хочет выручить за Агаларова. От других источников я слышал о € 5-6 млн. В любом случае это много – и клубы не торопятся рисковать.

Смущающий факт №2: результативность Агаларова не подкреплена дистанцией. При этом спортивных недостатков у него много

Ещё раз перечислим качества Агаларова, которые выделяют его на общем фоне:

классные открывания, быстрая подготовка зон для ударов – как при забросах из глубины, так и при фланговых атаках. Лично моё любимое открывание форварда в сезоне – в домашнем матче с молодёжкой Испании. Он оторвался с линии офсайда после заброса и элегантно переправил мяч над вратарём. Попал в перекладину;

потрясающая реализация в текущем сезоне, чёткое завершение в одно касание. Голевая конвертация во всех турнирах – аж 35% (17 голов после 48 ударов); оверперформинг по модели xG очень большой – почти +7 по сравнению с ожидаемыми голами;

агрессия, неугомонное движение, хороший объём в борьбе (28,48 единоборств за 90 минут – очень солидно).

Но при этом важно понимать:

в начале сезона голевая конвертация была ещё круче, достигала 42 процентов, то есть с тех пор начался регресс. А в последнее время – значительное падение эффективности. Что это – спад или возвращение к обычному состоянию – узнаем весной;

по количеству ударов Агаларов не входит даже в десятку лучших в РПЛ (15-е место). В способах выхода на удары он ограничен (например, почти не бьёт из борьбы головой и не протаскивает мяч в штрафную сам). При этом у Агаларова самый «тяжёлый» средний вес удара – 0,25 xG, что говорит как раз об открываниях и снабжении мячом партнёрами;

в прежние годы Агаларов никогда не показывал такой результативности – ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, ни в молодёжном первенстве;

уникальными дополнительными характеристиками Агаларов не обладает. В борьбе объёмный, но средний по качеству, в подыгрыше совершает много ошибок, в дриблинге много теряет и утыкается.

То есть Агаларов – не универсальный нападающий на все случаи жизни. И единственное качество, которое сейчас могут приобрести клубы, — его чёткое завершение в одно-два касания.

Но и оно не проверено дистанцией – всплеск пока слишком короткий, чтобы переплачивать.

Смущающий факт №3: последние матчи с топ-соперниками Агаларов провёл средне

В этом пункте мы продолжаем мысль из предыдущего. Мощнейший всплеск Агаларова пришёлся на первую половину сезона, когда он забивал в восьми матчах из девяти подряд. Вторая часть получилась неплохой, но уже обычной. А вот финишную точку Гамид смазал: со «Спартаком» (1:1) отсутствие моментов и плохая борьба; с «Динамо» (0:2) Агаларова пришлось менять после первого тайма, поскольку «Уфа» осталась вдевятером, а Гамид ничего не сохранял; c «Локомотивом» – минимум два нереализованных явных момента и ещё один полумомент.

Если бы из трёх матчей Агаларов хотя бы в одном выстрелил, то, полагаю, у топ-клубов было бы гораздо больше уверенности.

Кто станет главным претендентом?

Рассмотрим тех, кто готов вкладываться – необязательно находящихся вверху.

«Зенит». Учитывая постепенный закат Дзюбы и скорый отъезд Азмуна, клубу нужны новые нападающие. Но такие, чтобы уже весной гарантированно сильно выглядели в Лиге Европы, а через девять месяцев тащили бы команду в Лиге чемпионов. Агаларов – пока ещё фигура не такого масштаба. Его может рассматривать «Зенит», но в лучшем случае в качестве игрока ротации. Требования в Санкт-Петербурге сейчас очень высоки. Устраивает ли такая роль Гамида и его отца? Сомневаюсь. Парню надо играть, чтобы расти дальше.

«Спартак». Переход слишком маловероятен из-за фактора Газизова. Да и нет у красно-белых явных проблем в передней линии: Соболев, Понсе, Ларссон уже в обойме, «подвижный столб» Николсон из «Шарлеруа» – на подходе. Наоборот, возможны трансферы в обратном направлении, чтобы освободить легионерские позиции для усиления опорной зоны.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Краснодар». Уже есть два центрфорварда – Кордоба и Ильин (первый, правда, может выбыть надолго после операции). Сегодня стало известно о предметном интересе к нападающему «Будё-Глимт» Ботхейму. Который, кстати, запросто может использоваться вторым нападающим в случае перехода на 4-4-2 – ему комфортно играть именно вторым темпом, он хорош в подыгрыше. По всем параметрам более надёжный вариант по сравнению с Агаларовым.

«Динамо». В клубе и так есть молодой Тюкавин, который слабее Агаларова лишь в одном – в реализации. И в борьбе, и в подыгрыше Константин стабильнее, по выходам на удар абсолютно сопоставим. Есть Грулёв – форвард более силового плана. Если бело-голубым и нужен нападающий, то, скорее, такой, который был бы реально на голову выше по уровню. Агаларов же станет пусть и достойной, но равноценной альтернативой Тюкавину. Обеспечит не шаг вперёд в уровне, а конкуренцию.

«Рубин». Вроде бы может быть актуальная история: Деспотович просел в уровне, Онугха борется, но не забивает, а Игнатьев не делает вообще ничего. Можно задуматься, если финансовые условия будут приемлемыми. Только у Слуцкого и так чересчур молодая команда, которая не умеет держать удар и рассыпается. Сделает ли её Агаларов более зрелой и мощной? Сомнения.

ЦСКА. У армейцев есть фактурный, но не очень забивной Заболотный. И есть Чалов, который переживает очередной спад, провёл только 930 минут в сезоне – менее половины, а в последних перед паузой турах сидел на замене. Теоретически можно провести размен, только для этого сначала придётся найти новый клуб Чалову. Сложно поверить, что ЦСКА на это решится (потому что конкретно сейчас сложно заработать). Хотя с точки зрения энергетики и открываний армейцы могли бы выиграть, ведь Фёдор совсем скис.

«Локомотив». Если Агаларов переедет в Черкизово, это не вызовет удивлений. Во-первых, у «Локомотива» всё ещё работает модная стратегия, связанная с развитием молодёжи. Решения принимаются непонятно как и непонятно кем, деньги не жалеются – поэтому уже случились откровенные переплаты за Марадишвили и Тикнизяна. Во-вторых, очень вероятен отъезд Смолова – Фёдор опять перестал забивать, при этом получает громадную зарплату и не очень вписывается в выбранный курс. Зе Луиш лечится, Лисакович не чистый центрфорвард, Камано тоже. Формально Агаларова можно вписать даже в основной состав.

«Ростов». Агаларов соответствует выбранному «Ростовом» курсу. И, насколько я знаю, клуб посматривает в сторону других нападающих. Но Гамид может оказаться слишком дорогим – обычно ростовчане совершают более дешёвые покупки менее раскрученных молодых.

Выводы

Агаларов – большой молодец. С точки зрения энергетики, напористости и завершения он сильнейший форвард РПЛ первой части сезона. Но скепсис по отношению к нему тоже предельно понятен: топ-клубам, учитывая высокую цену, потребуется более гарантированное качество. А Гамид скромной предысторией и смазанной концовкой этих гарантий не предоставил.

Здесь могли бы быть вероятны такие варианты, как аренда с необязательной опцией выкупа. Но вряд ли на них пойдёт «Уфа», нуждающаяся в деньгах прямо сейчас и желающая продать товар на пике. Ей тоже нужно взвешивать риски.

Поэтому не исключён вариант, при котором Агаларов всё же проведёт весну в «Уфе». И попробует назло всем доказать, что его результативность неслучайна. Тогда летом начнётся более агрессивная гонка.

Использованы данные Wyscout.