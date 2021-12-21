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Видео с голом Андрея Аршавина парашютом стало вирусным и набрало больше девяти миллионов просмотров, где смотреть

Гол на 9 миллионов просмотров. Видео с удивительным ударом Аршавина стало вирусным
Сергей Сорокин
Видео с удивительным ударом Аршавина
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Идеальный «парашют» в 40 лет.

Андрей Аршавин до сих пор в форме! Видео, на котором легенда «Зенита» элегантным парашютом забивает штрафной удар во время мини-футбольного матча, разместил популярный инстаграм-аккаунт «433». По соседству с Аршавиным – крутые моменты от Неймара и Тьерри Анри. Кстати, сам эпизод с удивительным голом снял бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Пользователи «Инстаграма» удар оценили. В комментариях удивляются хитрости Аршавина и недоумевают от решения вратаря. Видео на данный момент собрало уже больше девяти миллиона просмотров и больше миллиона лайков.

Сам Аршавин признался, что забить гол таким ударом – его давняя мечта: «На самом деле хотел так забить ещё с тех времен, когда начинал карьеру и играл в мини-футбол. А сейчас поставил мяч, подумал: на силу бить? Не вариант. А тут ещё и вратарь вышел, как они часто делают в мини-футболе. И тогда мысль: воу, надо попробовать перекинуть. Удачно получилось», — сказал игрок «Комсомольской правде».

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Этот удар – далеко не первый гол Аршавина, который завирусился в интернете. В 2008 году нападающий застал врасплох Ивана Левенца, который зазевался и забыл о том, что форвард остался у него за спиной. Андрей подкрался к голкиперу, дождался момента, когда тот выпустит мяч из рук, а затем забил в пустые. Правда, сам футболист тогда сказал, что не пытался обманывать вратаря. «Я его не обманывал. Он просто-напросто забыл, что я остался за его спиной. Взял и выложил мяч – мне оставалось только увести его и пробить по пустым воротам». Сейчас у этого гола уже 1 842 416 просмотров на YouTube.

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Теги Футбол Любители Видео Андрей Аршавин •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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