Последняя игра Миранчука за «Аталанту»? Ему дали шанс с командой Шевченко, но всё тщетно

Алексей вышел в основе и не убедил. Похоже, его уход в «Дженоа» или другой клуб всё реальнее.

Алексей Миранчук в четвёртый раз в нынешнем сезоне появился в основе «Аталанты». До этого российский полузащитник принял участие в 11 матчах Серии А и Лиги чемпионов и записал на свой счёт один гол и одну голевую передачу. Насыщенный календарь «Аталанты» (тремя днями ранее команда Джан Пьеро Гасперини проиграла «Роме» – 1:4) помог нашему легионеру получить новый шанс.

Гасперини объяснил на днях, почему экс-игрок «Локомотива» имеет мало практики в «Аталанте»: «Миранчук, Малиновский и Иличич предпочитают играть в одной зоне. Иногда приходится менять игроку место на поле. Но у каждого из них есть любимая позиция, там они лучше всего справляются с поставленной задачей, эффективнее действуют. Алексей – очень сильный игрок, у него есть техника и талант. Просто возникали сложности с адаптацией, в том числе и из-за языка. У него были проблемы и с английским, и с итальянским. Однако Миранчук – скромный, хороший и вежливый человек. Он относится ко всем с огромным уважением».

В матче с «Дженоа» Миранчук вышел на позиции правого инсайда в схеме 3-4-3. Потом, по ходу игры, переместился налево. Любопытно, что именно «Дженоа» называют сейчас главным кандидатом на приобретение Алексея в зимнее трансферное окно. По информации итальянских СМИ, украинский главный тренер «грифонов» Андрей Шевченко очень хочет видеть россиянина в своей команде. Пишут, что «Аталанта» готова продать Миранчука за € 16 млн. Но у генуэзского клуба нет таких денег на трансферы, так что «Дженоа» надеется арендовать нашего хавбека.

Миранчук с самого начала игры был очень подвижен, и до перерыва совершил 35 касаний мяча. Мог забить уже на 5-й минуте, встретившись с мячом в чужой штрафной, но жёсткое первое касание всё испортило – мяч отлетел к сопернику. Ещё через минуту Алексей выдал суперпас на центрфорварда Сапату. Колумбиец пробил без раздумий, а голкипер «Дженоа» Сиригу спас свою команду от пропущенного гола красивым сэйвом.

В середине первого тайма Миранчук снова встретился с мячом в опасной позиции перед воротами хозяев. К сожалению, бить было неудобно. Мяч отскочил от защитника «Дженоа», и пока Алексей подстраивался, другой игрок команды Шевченко разрядил ситуацию – гости заработали только угловой. Впрочем, если бы Миранчук забил, гол, вероятно, отменили бы после просмотра повтора. Мяч попал в руку российскому полузащитнику.

Очередной момент с участием Миранчука «Аталанта» создала на исходе получаса матча. Алексей открылся в штрафной, принял мяч, находясь спиной к воротам, и вторым касанием переправил его на вбегавшего слева Дзаппакосту. Получилась слабая передача, но если бы защитник резче ускорился, то точно забил бы с паса россиянина. Собственно, Миранчук и показал это Дзаппакосте, когда эпизод прошёл. Сам Алексей вряд ли смог бы свободно ударить, ведь перед ним находились трое противников. Вообще перевес «Аталанты» в первом тайме был большим, бергамаски наиграли на гол. Команда Гасперини владела мячом 69% времени, нанесла семь ударов против одного у «Дженоа» (в створ – 1:0).

Действуя в левом полуфланге, Алексей был менее заметен, нежели на позиции правого инсайда. Наверное, по этой причине Гасперини после перерыва опять поменял Миранчука и Малиновского позициями. Тем не менее россиянин задержался на поле только до 65-й минуты. Наш полузащитник принял несколько неплохих решений в подыгрыше, но его игре уже недоставало остроты. Итоговая статистика Алексея: 55 касаний мяча, ноль ударов, два ключевых паса, 77% точных передач, один заработанный фол и один отбор. Оценка от Whoscored.com невысокая – 6,23 балла.

После игры в Генуе тренер «Аталанты» вряд ли как-то поменяет своё мнение о Миранчуке. Возможно, это последний матч Алексея за бергамасков в нынешнем сезоне, ведь трансферное окно в Италии открывается 3 января. «Аталанта» же теперь примет «Торино» 6-го числа.

Во втором тайме Гасперини был очень недоволен игрой команды у чужой штрафной. После очередного промаха произносил такие слова, какие обычно использует желающий самоутвердиться подросток в период полового созревания. Он видел, что «Аталанта» намного сильнее пассивного «Дженоа», которому с такой организацией игры в атаке вряд ли поможет подняться в таблице и Миранчук, вот только для Гасперини оставалось загадкой, почему у его команды проблемы с изобретательностью.

Между тем, и в составе «Дженоа» присутствовали хорошо знакомые российским болельщикам футболисты. Капитан «грифонов» Доменико Кришито отыграл 68 минут, а потом ушёл с поля из-за повреждения. Ещё один экс-зенитовец, Эрнани, вышел на замену в концовке.

Впрочем, и без Миранчука «Аталанта» не дожала «Дженоа». Бергамаскам и 16 ударов (в створ – 3) оказалось мало для победы. Команда Шевченко удержала 0:0, даже несмотря на то, что так и завершила матч с одним неточным ударом.