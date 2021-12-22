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Трансферы «Зенита» зима 2021/2022 – у клуба три проблемы: Азмун, Ракицкий и Оздоев, инсайды о будущем клуба

У «Зенита» три проблемы перед трансферном окном. Что клуб будет делать зимой?
Андрей Панков
У «Зенита» три проблемы перед трансферном окном
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Наши инсайды о будущем Ракицкого и новом нападающем.

Зимнее трансферное окно в России откроется 26 января. Но клубы РПЛ уже активно ведут переговоры по переходам на вход и на вход. Происходящее в «Спартаке» мы уже описывали вот здесь. Теперь речь пойдёт о «Зените». У питерцев всё гораздо спокойнее, но тоже есть проблемы.

Уйдёт ли из команды Ракицкий, и кто его заменит

Одна из главных задач зимнего окна для питерцев ― присмотреть защитника на замену Ярославу Ракицкому. У украинца заканчивается контракт летом 2022 года. Недавно агент игрока Максим Дудченко выставил «Зениту» почти что ультиматум: «Разговора по контракту не было в принципе. Для Ярослава приоритет — это «Зенит». Однако если до 1 января клуб не предложит контракт, то Ракицкий выберет другое предложение»

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Фото: fc-zenit.ru

На футбольном рынке обсуждают, что Ярослав хотел бы поиграть в ОАЭ или в другом чемпионате, где ему смогут предложить большой контракт. По нашей информации, в «Зените» пока не решили, предлагать ли игроку новое соглашение. Ответ будет ближе к середины весны.

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При этом питерцы уже сейчас изучают рынок на предмет потенциальных кандидатов на смену защитнику. В клубе также готовы предоставить шанс воспитаннику Илье Скроботову. Он впервые заиграл при Роберто Манчини, но потом перестал проходить в основу. В случае уходе Ракицкого это может измениться.

Азмун может покинуть клуб в любой момент. Клуб уже ведёт переговоры по его сменщику

Шансы на то, что в Питере останется Сердар Азмун близки к нулю. Контракт нападающего тоже заканчивается летом, и иранец твёрдо намерен уехать в Европу. Активнее всего им интересуется «Лион». По нашей информации, спортивный директор французов Жуниньо Пернамбукано лично отсмотрел около 60 игр с участием Азмуна.

Форвард уже согласовал условия личного контракта с «Лионом» и готов перейти туда летом в статусе свободного агента. Французский клуб же постарается договориться с «Зенитом» и осуществить трансфер уже зимой.

Сердар Азмун

Сердар Азмун

Фото: fc-zenit.ru

Петербуржцы ищут замену Сердару. Главная цель ― нападающий «Интернасьоналя» Юри Альберто. По информации наших источников, во время переговоров с бразильцами стороны почти сошлись на сумме около 20 млн евро с учётом всех бонусов. Сам Альберто после разговора с бразильцами «Зенита» тоже был готов переехать в Россию. Но на финальной стадии переговоры зашли в тупик: Альберто неожиданно передумал и стал сомневаться. Переход может сорваться. Впрочем, у питерского клуба есть и другие варианты в шорт-листе. Зимой они точно приобретут форварда.

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У Оздоева тоже заканчивается контракт. Если бы не травма, он уже был бы в «Динамо»

Оздоев получает повреждение в матче с «Химками»

Оздоев получает повреждение в матче с «Химками»

Фото: fckhimki.com

Российский опорник, который совсем недавно восстановился от тяжёлой травмы колена, тоже может покинуть «Зенит». Его контракт также заканчивается через полгода. При этом Оздоев летом был ближе всех к уходу из клуба. По нашей информации, он согласовал условия контракта с московским «Динамо». Клубы были близки к соглашению по сумме трансфера, но всё испортила та самая травма. Из-за неё переход Магомеда сорвался.

Клуб ещё не предлагал россиянину нового соглашения. Многое будет зависеть от того, как он проявит себя весной. Но на на данный момент летний уход Оздоева ― самый вероятный вариант развития событий. «Зенит» же на его место будет искать опорника.

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