«Хочу вернуться в Россию». Куда пропал натурализованный бразилец Ари?

Экс-нападающий «Краснодара» Ари не играет почти полгода. Летом у футболиста истёк контракт с «быками», и он отправился на родину. В январе нападающий планирует прилететь в Россию и продолжить карьеру. Рассказываем, чем всё это время занимался Ари и какие команды РПЛ он может усилить.

Где пропадал Ари

После ухода из «Краснодара» у Ари было немного вариантов для продолжения карьеры. «Химки» предлагал нападающему однолетний контракт, но сделка сорвалась. Последние несколько месяцев футболист провёл в Бразилии. Там он поддерживал форму, летал на парашюте и занимался социальным проектом вместе с женой Натальей.

О возвращении в Россию Ари заговорил в начале декабря. «Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет, но агент ведёт разговоры. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что всё без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне. Я в Бразилии, не играл уже 4-5 месяцев. Но уверен, что через месяц смогу показывать свой футбол — причём не так важно, в какой команде. Форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Нужно только играть, чтобы набрать свою лучшую игровую форму», – сказал футболист «РБ Спорт».

Куда может перейти Ари

Если 35-летний Ари заключит контракт в РПЛ, то, скорее всего, это будет команда из второй половины таблицы. Одно из главных преимуществ форварда – наличие российского паспорта. Он не будет считаться легионером. В последние два года нападающий часто получал травмы и провёл в лазарете 271 день. В сезоне-2020/2021 Ари забил два гола в девяти матчах чемпионата, а годом ранее набрал 11 (6+5) очков по системе «гол+пас» в 18 встречах.

«Химки»

Подмосковный клуб нуждается в усилении, поскольку у него тяжёлое турнирное положение. «Химки» встретили зимний перерыв в РПЛ на последнем месте в таблице. Помимо этого, у команды больше проблемы с голами – меньше её в чемпионате забивает только «Урал». К тому же полгода назад «Химки» уже контактировали с футболистом, но сделка сорвалась в последний момент. Кто знает, возможно, новый раунд переговоров (если он состоится) приведёт к сотрудничеству.

«Уфа»

Не стоит исключать вариант с «Уфой». Сейчас там блистает Агаларов, но если он перейдёт зимой в другой клуб (спрос на него точно будет), то Газизов может обратить внимание на Ари. Кротов, Жамалетдинов и Саплинов не являются забивными форвардами – ноль голов на троих в этом сезоне. Башкирскому клубу нужно вылезать из зоны вылета, но сделать это без усиления и с накопившимися финансовыми проблемами будет очень сложно.

Проблемы в атаке есть и у «Нижнего Новгорода», но у клуба перебор нападающих. Впрочем, нельзя исключать, что в зимнее трансферное окно он поработает над решением этой проблемы. Самый главный вопрос: в какой физической форме находится Ари. Семь месяцев без официальных матчей – большой срок для возрастного игрока.