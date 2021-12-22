Зачем «Спартаку» ещё один нападающий за € 10 млн? Анализ трансфера Николсона

У ямайского форварда очень красивые качества и мощная статистика в сезоне. Но пока нет цельности и надёжности.

«Спартак» совершил очередной зимний трансфер – во вторник клуб объявил о подписании контракта с ямайским форвардом из «Шарлеруа» Шамаром Николсоном. Сумма перехода по разным данным составляет от € 7 млн до € 10 млн (transfermarkt.de выставил, к примеру, € 9 млн). Это серьёзное приобретение, и здесь, в отличие от сомнительной истории с Кофрие, хотя бы есть претензии на соответствие масштабу клуба в будущем.

Правда, смущают два фактора. Во-первых, центр нападения – не приоритетная позиция для усиления. У «Спартака» и так было два чистых форварда – Соболев и Понсе, плюс Ларссон с более размытым амплуа. Во-вторых, сам Николсон – очень «красивый» и фактурный форвард, подборка его лучших действий просто восхищает. Но она всё же приукрашивает реальность.

Анализ начнём с несомненных плюсов новичка.

Сильные стороны

Баланс. То, что видно даже из подборок: Николсон сочетает в себе габариты (рост – 192), атлетизм, приличную для такой антропометрии скорость и координацию. Явных жёстко ограничивающих недостатков я не увидел. Николсон может использоваться как в качестве столба, так и убегать на дистанции. В подвижности и пластичности он превосходит того же Соболева.

Презентабельность. Совершает достаточно эффектные действия, сильно и уверенно бьёт, подыгрывает пятками, высоко прыгает. Его игру можно красиво упаковать и продать. Возраст тоже пока подразумевает дальнейший трансферный потенциал – в марте ямайскому футболисту исполнится 25, можно осуществить ещё одну крупную продажу через два-три года.

Нацеленность на удар. В среднем аж 3,61 удара за 90 минут и 0,71 xG (только по чемпионату Бельгии). В текущем сезоне Николсон сделал ощутимый шаг вперёд — в прошлом было 2,39 удара и 0,42 xG. Занимает 4-е место в бельгийской лиге среди атакующих футболистов по среднему количеству ударов.

Качества выше среднего, но не топовые

Игра вверху. Это касается как функций столба при выводе мяча из обороны, так и замыкания подач внутри штрафной. Wyscout насчитал Николсону мощнейшие для форварда 51,4% при 7,02 дуэлях на «втором этаже» за 90 минут. Визуально картина несколько хуже. Николсон, скорее, прыгучий и подвижный, нежели мощный. Если есть пространство для того, чтобы сделать пару шагов навстречу мячу и выпрыгнуть – супер. Взлетает и продлевает, прыжок действительно крутой. Если же нужно цеплять мяч в более статичном положении, он уже не всегда качественно работает корпусом, позволяет защитнику сдвигать себя с места, вытыкать мяч.

Вообще показалось, что Николсон вступает далеко не во все единоборства, в которые возможно. Да, количество микродуэлей форварда зависит в том числе и от стиля игры команды (а «Шарлеруа» далеко не каждую игру бьёт вперёд), но и от самого Николсона не всегда хватает энергетики и вовлечённости. Он способен гораздо больше, чем 21 единоборство за 90 минут (у Соболева, к примеру, под 35). Поэтому с точки зрения игры вверху и борьбы в оттяжке, на мой взгляд, это не Дзюба и тем более не Зе Луиш – не та стабильность, не та агрессия. Но при этом Николсон однозначно полезнее Гайча или Кордобы, которые при высоком росте почти не цепляют верх.

Подыгрыш. Николсон способен принимать быстрые решения, сбрасывать в касание и разворачивать на фланги чёткими передачами. Он умеет придерживать мяч, много двигается в разные зоны, в том числе фланговые. Способен вырезать непростые пасы в штрафную из широких позиций. Если бы чуть больше надёжности и вовлечённости, отнёс бы навык в плюсы.

Реализация, исполнение. Если бы не встречающиеся очень красивые голы и эффектное завершение, наоборот, отправил бы этот навык в средние качества. Стабильности на дистанции не хватило. Но некоторые моменты прям восхищают, а голевая конвертация в текущем сезоне поднялась до приличной отметки в 22,8% (13 голов при 57 ударах). 13 реальных голов при 11,23 xG. Хотя год назад было хуже: конвертация 14,2%, 9 голов при 63 ударах и 11,1 xG – стабильным киллером не являлся. Нынешний сезон самый результативный в карьере ямайца.

Что конкретно не до конца устроило в завершающей стадии:

открывания — нормальные, но не уникальные; улучшение позиции перед ударами в ситуациях, когда нужно это делать, недостаточно быстрое. Закапывается, подавляющее большинство ударов блокируется, дриблинг нестабильный. Неслучайно из 16 голов в сезоне забил 13 именно в одно касание. В улучшении позиции нужно прибавлять; также нужно уменьшить количество необоснованных ударов – а-ля с острого угла по уходящему мячу. Для таких чудес не хватает координации – она не настолько фантастическая. Ударов с 30 метров тоже много – это не его конкурентное преимущество, несмотря на встречающиеся иногда удачные сильные попытки. Совсем плохих в десятки раз больше.

Завершение головой. Есть абсолютно топовый навык – высоченный прыжок в зоне ближней штанги при стандартах. Постоянно используется и в клубе, и в сборной. В целом же удары головой показались недостаточно акцентированными, слишком часто просто подставляет голову, мяч летит как попало. И ударов головой не так чтобы очень много – на них приходится только треть от общего количества.

Что смутило

Сразу оговорюсь, что это не жёсткие минусы. Либо средние качества, либо просто смущающие нюансы, которые я не до конца понял. И вылезли они уже после того, как отсмотрел полностью три тайма из трёх разных матчей. То есть не только действия футболиста, а именно полное время игры.

Игра на оборону. «Шарлеруа» в целом –не прессингующая команда. Занимает 2-е место с конца в Бельгии по PPDA, в просмотренных играх команда садилась низким блоком 5-3-2 или 5-3-1-1. Николсон должен был тоже садиться, переключаться между опорником и нападающим, в том числе опускаться до границы между своей третью поля и средней, если того требовала ситуация. Перемещаться перемещался, но скорость реакции на эпизоды недостаточная, проактивных действий в обороне и стыков на грани фола маловато. А когда команда всё же поднималась в прессинг (чужие свободные удары, статичные ситуации), Николсон двигался так себе – недостаточно агрессивно, без оглядки назад и перекрытия линии передач.

Надёжность, энергетика. Впечатление может оказаться обманчивым банально из-за попавшихся плохих матчей. Но в тех, что видел: постоянно машет руками, апеллирует к судье, высказывает недовольство партнёрам, психует и выключается из эпизодов раньше времени. Плюс допускает неприятные ошибки: в одной игре имитировал единоборство, не зацепился – и пошла голевая контратака. В другой проиграл ключевую дуэль в своей штрафной при стандарте.

Да и в целом иногда возникает ощущение, что Николсон до сих пор представляет собой набор очень красивых качеств, но при этом лишён цельности, стабильности. В новом сезоне, правда, стало лучше – и есть надежда, что в РПЛ форвард станет ещё сильнее.

Видел сравнение с Зе Луишем. На мой взгляд, Зе в лучшей форме более уникален в энергетике, агрессии, прессинге, да и в целом вовлечённости в игру. А Николсон играет более элегантно и красиво.

Общий вывод

После просмотра есть ощущение заинтересованности. Но нет восторга и уверенности, что это надёжная фигура, которая прямо сейчас выведет «Спартак» на радикально иной уровень (тем более и не та позиция, где требовалось немедленное усиление). Это просто интересный форвард, который обеспечит конкуренцию Соболеву. Новичок вырос в статистике за последний год, имеет положительную динамику – и способен расти дальше в новых условиях.

Объективная цена — на мой взгляд, до € 7-8 млн. «Шарлеруа» пару лет назад брал его за € 1,5 млн, минувшим летом цена наверняка бы составила от силы € 3-4 млн, но сейчас Николсон – один из лучших бомбардиров лиги. Пусть не до конца раскрывшийся, зато обладающий красивыми качествами и имеющий относительно неплохой трансферный потенциал.

Ключевой вопрос, который интересует многих: а зачем вообще «Спартаку» ещё один фактурный нападающий? С посылом согласен, опорная зона и правый фланг обороны – более проблемные позиции. Но, видимо, здесь сказались несколько факторов одновременно: долгое отсутствие Понсе, концовка года без чистых форвардов, общий спад Соболева (вероятно, конкуренция его подстегнёт), желание нового спортивного департамента клуба поскорее осуществить крутой трансфер (нужно же себя показать болельщикам).

Поэтому пока стоит говорить о конкретном футболисте, нет смысла оценивать трансферную политику «Спартака» в комплексе. Вот если к весне клуб умудрится не усилить проблемные зоны и при этом остаться с четырьмя нападающими – тогда болельщикам «Спартака» уже можно будет бить тревогу.



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