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Легионеры чемпионата России, которых все забыли – как они выглядят сейчас. Тест

Легионеры чемпионата России, которых все забыли. Тест
Полина Куимова
Как выглядят забытые легионеры РПЛ, тест
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Подготовили семь не самых простых вопросов.

Через РПЛ прошло немало легионеров. Кто-то выстрелил и стал легендой, а кто-то приехал, провалился и потерялся в истории. Последних было очень много, поэтому сложно вспомнить не только как выглядят некоторые футболисты, но даже и их имена. Признаемся, наш тест не самый простой, но кого-то игроков вы точно должны вспомнить. Ну, а если нет – это знак, что стоит покопаться в архивах российского футбола, заглянуть в старые тетрадки или детские альбомы с наклейками.

Мы подготовили для вас семь вопросов. Даём фото, небольшую подсказку и четыре варианта фамилий – вам нужно выбрать одно, подходящее человеку на изображении. Делитесь результатами в комментариях!

Если тест не открывается, пройдите по ссылке.

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Теги Футбол РПЛ Тесты «Чемпионата» •••

Заглавное фото: «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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