Легионеры чемпионата России, которых все забыли. Тест

Через РПЛ прошло немало легионеров. Кто-то выстрелил и стал легендой, а кто-то приехал, провалился и потерялся в истории. Последних было очень много, поэтому сложно вспомнить не только как выглядят некоторые футболисты, но даже и их имена. Признаемся, наш тест не самый простой, но кого-то игроков вы точно должны вспомнить. Ну, а если нет – это знак, что стоит покопаться в архивах российского футбола, заглянуть в старые тетрадки или детские альбомы с наклейками.

Мы подготовили для вас семь вопросов. Даём фото, небольшую подсказку и четыре варианта фамилий – вам нужно выбрать одно, подходящее человеку на изображении. Делитесь результатами в комментариях!

Если тест не открывается, пройдите по ссылке.