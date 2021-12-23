Бомбардир, покоривший YouTube рэп-клипом с Холандом. Что за трансфер провернул «Краснодар»

«Краснодар» оформил первый трансфер – клуб усилил атакующую линию Эриком Ботхеймом из «Будё-Глимт». Форвард подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года – об этом уже сообщили официально. «Быки», представляя своего новичка, особое внимание обратили на дебют нападающего на высшем уровне – Эрик уже в 15 (!) лет вышел за основу «Лиона». Правда, не французского, а норвежского.

По информации Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 5 млн. Сам Ботхейм, естественно, заявил, что счастлив переехать в Россию:

– Текущий год стал для меня особенным. Я был совсем слабым футболистом. Моё окружение не могло представить, что я окажусь тут. Перед сезоном я практически не играл, так что произошедшее превзошло все мои ожидания. Счастлив, что у меня появилась возможность реализовать свой потенциал. Грустно покидать «Будё-Глимт». Я провёл здесь невероятное время. Ни я, ни клуб не могли отказаться от моего трансфера. Переход в «Краснодар» – невероятный вызов.

Лучший год Ботхейма в карьере

Говоря про обманутые (в хорошем смысле) ожидания, 21-летний нападающий не лукавит – 2021 год был для него фантастическим. 15 голов в 30 матчах чемпионата и прекрасный матч с «Ромой» Жозе Моуриньо. Вы наверняка помните, когда все спортивные СМИ писали о поражении римлян со счётом 1:6. Так вот, в том матче Ботхейм забил дважды и трижды стал автором голевых передач.

Ботхейм и Эрлинг Холанд Фото: Trond Tandberg/Getty Images

Всего же за «Будё-Глимт» Эрик провёл 46 матчей с 17 февраля 2021 года, забил 22 гола и отдал 10 ассистов. Для игрока, который в прошлом году не забил ни разу в 15 матчах (тогда он играл за «Стабек»), показатели действительно феноменальные.

Чем может быть полезен Ботхейм «Краснодару»?

Трансфер «быков» оценил автор-аналитик «Чемпионата» Михаил Гончаров:

– Ботхейм в «Краснодаре» – перспективная история. Возможно, она даже не связана с травмой Кордобы, потому что Ботхейм – форвард немного иного плана. Из того что видел: он очень адаптирован к позиционному футболу, выполняет много командной работы в подыгрыше. Не привязывается к створу, делает множество открываний в недодачу и в сторону флангов, бросает переднюю линию.

Работа в подыгрыше – очень достойная. Он принимает быстрые решения, умеет отыгрываться с минимумом касаний. Для нападающего надёжен в сохранении мяча, работает корпусом, точность передач – под 82 процента, что здорово. Вовлечённость высокая, во многих матчах, где команда играет первым номером, перебирается за отметку в 25 передач. Борьба вверху (да и просто борьба) – не уникальная, поэтому использовать как «столба» его можно лишь с ограничениями, лучше закидывать мяч не верхом.

Что касается завершения: редко дёргает открываниями в переднюю линию при атаках по центру, при этом достойно понимает пространство при фланговых атаках. Ботхейм забивает много «простых» голов в одно касание, обожает зону второго темпа и зону дальней штанги. Из 22 голов в сезоне 19 забил именно в касание, в том числе 8 – головой. Из закрытых позиций бьёт значительно хуже, здесь нужно работать. Дриблинг – довольно редкая история (менее одной удачной попытки за игру). Цифры косвенно характеризуют манеру игры Ботхейма: он центрфорвард чемпиона страны с 60% владения в среднем, но при этом наносит 2,12 удара за 90 минут (даже не топ-30 чемпионата Норвегии) и касается мяча в штрафной 4,02 раза (27-е место).

Общий вердикт: классный командный нападающий, со стороны кажется простоватым, но очень полезный и конкретный. Может использоваться как единственным форвардом при 4-3-3 (тогда крайние нападающие должны заполнять переднюю линию, когда Ботхейм уходит в глубину), может играть в паре с Кордобой при 4-4-2. Важно встроить в структуру, а не надеяться, что будет сам создавать себе моменты.

Ботхейм – лучший друг Холанда

Если говорить о нефутбольных вещах: Ботхейм очень близко дружит с Эрлингом Холандом. Новичок «Краснодара» даже ездил к соотечественнику в Дортмунд, когда у Эрлинга была презентация в новом клубе. Вместе с Холландом они даже записали трек и покорили YouTube – на момент публикации материала собрали больше восьми с половиной миллионов просмотров. Поклонники рэпа могут оценить его здесь.

Третий участник их банды тоже футболист – Эрик Сандберг. Их группа (если, конечно, относиться к компании именно так) называется «Flow Kingz».