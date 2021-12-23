Продлит ли Дзюба контракт с «Зенитом» и кого продаст «Спартак»? Трансферные интриги РПЛ

1 января в России откроется зимнее трансферное окно. Интриг перед его открытием очень много. «Спартак» и «Краснодар» уже объявили о двух трансферах легионеров – значит, чтобы вписаться в лимит, с кем-то им придётся расстаться. «Зениту» нужно искать замену Сердару Азмуну и решать, что делать с контрактами Артёма Дзюбы, Ярослава Ракицкого и Магомеда Оздоева. Рассказываем о главных интригах трансферного окна для клубов РПЛ.

Продлит ли «Зенит» контракты с Ракицким и Дзюбой?

У восьми футболистов «Зенита» следующим летом истекают контракты. Под вопросом, как мы и писали выше, будущее Ракицкого, Дзюбы, Оздоева, а также вратарей Станислава Крицюка и Михаила Кержакова, плюс Александра Ерохина, Алексея Сутормина и Сердара Азмуна. Ситуация с Азмуном понятна – форвард уйдёт либо зимой, в случае достойного предложения от «Лиона», либо летом – свободным агентом. По Ракицкому и остальным игрокам решения пока нет. Хотя Дзюбе, скорее всего, новый контракт предложат, а вот Оздоев с большой долей вероятности клуб покинет. Подробнее о проблемах «Зенита» перед трансферным окном можно почитать здесь.

Где продолжит карьеру Жирков?

С 1 июля Юрий Жирков находится в статусе свободного агента. Защитник говорил, что даже готов завершить игровую карьеру, если не найдёт команду этой зимой.

Впрочем, предложение у Жиркова есть. Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов признался, что клуб ведёт переговоры с Жирковым: «Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведём переговоры с игроком и надеемся на положительный исход», — сказал он «СЭ».

Какой легионер покинет «Спартак»?

Новичок красно-белых Шамар Николсон стал девятым легионером в «Спартаке». Теперь клубу точно придётся продавать кого-то из иностранцев – или кто-то из них просто не попадёт в заявку на вторую часть сезона. Возможно, лишним станет Йоррит Хендрикс. Голландец не смог закрепиться в старте весной, а в этом сезоне пропустил месяц из-за травмы бедра. Летом голландца уже хотели отдать в аренду, но он не захотел покидать Москву.

Гильерме — 36 лет. Что с ним будет дальше?

В начале декабря Гильерме перенёс операцию на голеностопе. Срок восстановления вратаря составит до трёх-четырёх месяцев. Скорее всего, на старте второй части сезона натурализованного бразильца в воротах «Локо» мы не увидим. А его контракт истекает 30 июня 2022 года.

Позиция клуба о подписании нового трудового соглашения неясна. А вот сам Гильерме хочет завершить карьеру в «Локомотиве». «Я хочу завершить там карьеру. Это зависит не только от меня, но не думаю, что меня выгонят оттуда».

Вернутся ли в футбол Шатов, Погребняк и Ари?

Олег Шатов приостановил карьеру в середине ноября. «Рубин» расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию сторон. Комментируя своё решение, полузащитник признался, что в последнее время большую часть времени провёл в лазарете. При этом Шатов не исключил возвращения в футбол:

– Если пойму, что у меня до сих пор есть страсть, что я скучаю по футболу, то обязательно вернусь. Я точно знаю, что сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим. Это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение. Мы уже поговорили с клубом – возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, если я буду конкурентоспособен, то могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции».

Если у Шатова не получится в «Рубине» – есть «Урал». Президент клуба Григорий Иванов уже заявил, что «ворота в клуб для Шатова всегда открыты».

Олег Шатов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один футболист, близкий к завершению карьеры – Павел Погребняк. Летом он покинул «Урал» и остался без команды. Исключать, что завершит карьеру, он не стал.

Зато в Россию в январе хочет вернуться Ари! Нападающий заявил, что, несмотря на то что не играл несколько месяцев в футбол, находится в тонусе и форму не растерял.

Какие позиции будет усиливать «Динамо»?

Удивительно, что нет никаких слухов о трансферах «Динамо».

– «Мы всегда держим в уме возможности усиления команды. И держим руку на пульсе. Но нам нужны игроки, которые действительно усилят состав, – заявил главный тренер команды Сандро Шварц в интервью «Чемпионату». – Мы внимательно смотрим на новичков. Так делали летом, так будем делать и зимой.

Следующим летом контракты истекают у Сергея Паршивлюка, Романа Евгеньева, Игбуна. О новых соглашениях пока не объявляли, хотя бело-голубые уже продлили контракты с Желько Бувачем, Сандро Шварцем и Вячеславом Грулёвым.

Кто будет играть в центре защиты у ЦСКА, если уйдёт Васин?

По информации «Чемпионата», «Химки» рассматривают вариант с подписанием Виктора Васина, контракт которого истекает следующим летом. В случае его ухода у ЦСКА останутся три центральных защитника: Игорь Дивеев, Бруно Фукс и Хёрдур Магнуссон. Если россиянин сыграл практически все матчи в этом сезоне, то бразилец и исландец провели на поле 15 минут на двоих. Магнуссон восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия, а Фукс не смог закрепиться в старте из-за мышечных повреждений и физической неготовности. Если Васин покинет клуб зимой, то ЦСКА в срочном порядке придётся искать ему замену. При этом открыт вопрос с усилением атаки – Фёдор Чалов и Антон Заболотный на двоих забили лишь 8 голов в РПЛ.

С кем расстанется «Краснодар»?

«Краснодар» усилил атаку нападающим Эриком Ботхеймом из «Будё-Глимт». Теперь в составе «быков» 10 легионеров, с учётом Намли, который вернётся 31 декабря. В таком случае главным кандидатом на продажу, скорее всего, станет Урош Спаич. Он не является игроком стартового состава и проводит на поле 33% от общего времени. А вот кто станет вторым иностранцем, который покинет клуб – большой вопрос. Но расставаться с кем-то придётся – лимит на легионеров не щадит никого.