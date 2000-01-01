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Как Лионель Месси тратит свои миллионы
Как Лионель Месси тратит свои миллионы
Месси за годы карьеры сумел заработать сотни миллионов долларов. Эта сумма денег позволяет покупать практически всё, что он пожелает.
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Особняк в Барселоне
Особняк в Барселоне
Из особняка стоимостью $ 7 млн открывается вид на Средиземное море и Каталонские холмы. Здесь также есть театр, тренажёрный зал, бассейн и спа.
Самый дорогой автомобиль в мире
Самый дорогой автомобиль в мире
Ferrari 335 Sport Spider Scaglietti 1957 года — знаменитый автомобиль, которым управлял Стерлинг Мосс в 1958-м на Гран-при Кубы. Месси выиграл торги на аукционе в Мадриде, отдав за авто $ 35 млн.
Частный самолёт Gulfstream V
Частный самолёт Gulfstream V
Самолет стоит $ 15 млн и включает кухню, две ванные комнаты и 16 сидений, которые можно сложить в 8 кроватей. Месси использует джет, чтобы путешествовать по миру вместе со своей семьёй.
Тематический парк имени самого себя
Тематический парк имени самого себя
Открыл собственный тематический парк площадью 42 тыс. м² в китайском Нанкине под названием The Messi Experience Park. Все посетители могут окунуться во вселенную Месси с помощью новейших технологий.
Яхта Maiora Seven C
Яхта Maiora Seven C
Стоимость — более $ 13 млн. Яхта длиной 28 метров может принять девять гостей и имеет VIP-зал для отдыха.
Благотворительная деятельность
Благотворительная деятельность
$ 420 тыс. детскому благотворительному фонду ЮНИСЕФ, $ 46 тыс. на помощь детям-беженцам из Сирии, $ 5 млн для оказания помощи японцам в борьбе с цунами — малая часть из пожертвований Месси.
Как Лионель Месси тратит свои миллионы
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