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Как сейчас живёт Роналдо — зубастик купил второй клуб и уже заработал больше, чем за карьеру, фото

«Уже заработал больше, чем за карьеру». Как живёт Роналдо
Полина Куимова
Как сейчас живёт Роналдо, фото, факты
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Бразилец купил второй клуб.

Роналдо объявил, что купил «Крузейро» – клуб, где он дебютировал в профессиональном футболе, будучи худощавым 16-летним парнишкой. Новость тут же попала в международные заголовки: сказалось и громкое имя, и сам факт, что футболист решил вложиться в команду своего детства.

Раньше в Бразилии было почти невозможно вести нормальный бизнес. Но в этом году ввели новый закон

«Крузейро» — команда-гигант, когда-то дважды становившаяся обладателем Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии. В последние годы утонула в задолженностях и бесхозяйственности. Апогей настал в 2019-м: тогда «Крузейро» впервые за столетнюю историю вылетел из высшего дивизиона, а долги выросли до 1 млрд бразильских реалов (больше € 156 млн).

К этому добавились аресты директоров клуба по обвинению в отмывании денег, коррупции и других преступлениях, связанных с их управленческой деятельностью. В 2021-м «Крузейро» занял 14-е место в Серии В.

Возможно, Роналдо пришёл бы в клуб раньше, но сделать это было невозможно из-за законов. В Бразилии есть частные клубы. «Ред Булл Брагантино» тому пример. Однако большинство клубов всё же были и остаются некоммерческими ассоциациями.

Некоммерческая ассоциация – это одна из форм корпоративной некоммерческой организации, основным источников финансирования которой являются членские взносы.

У них есть президенты и управленцы, которые вкладываются в команду и тратят заработанное по своему усмотрению. Проблема в том, что в результате часто во главе клубов оказываются некомпетентные люди, которые любят футбол и мало понимают в нём как в бизнесе. Из-за этого обычная ситуация, когда средств тратится больше, чем зарабатывается, и команда тонет в долгах. Это произошло и с «Крузейро».

В августе этого года правительство Бразилии приняло новый закон, который позволяет клубам создавать компании с ограниченной ответственностью, а также частично пересматривать долги через судебную систему и привлекать внешние инвестиции.

Роналдо купил «Крузейро», чтобы его спасти. Планируемые инвестиции огромны — минимум € 62 млн

«Крузейро» был одним из первых клубов, кто отошёл от некоммерческой ассоциации и стал sociedade por quotas de responsabilidade limitada – компанией с ограниченной ответственностью. 17 декабря члены клуба проголосовали за предложение, которое позволит получить инвестору до 90% акций.

Им и стал Роналдо – через свою компанию Tara Sports бразилец инвестирует 400 млн бразильских реалов (около € 62,5 млн) в клуб, за что получит контрольный пакет. Часть средств пойдёт на покрытие долгов, которые не могут быть пересмотрены, остальное в следующем году будет вложено в усиление команды.

Посредником в сделке выступил бразильский инвестиционный банк XP: его представители заявили, что «стремятся помочь бразильской футбольной индустрии в повышении профессионализма, капитализации и открытии новых возможностей».

Для Роналдо же вложение в родной клуб – вызов: бразилец хочет вернуть команде прежнюю славу и высокие места. «Теперь мы начинаем новую главу в истории «Крузейро». Я возвращаюсь, потому что верю в возвращение клуба! Я возвращаюсь, чтобы быть частью перемен в бразильском футболе», – написал он в своём «инстаграме».

Роналдо
Роналдо
бывший футболист сборной Бразилии

«Знаю, что ребёнок, который узнал в «Крузейро», что мечты могут сбываться, заставил меня поверить, что клуб можно спасти из кризиса».

За флёром всей романтичности и важности поступка Роналдо на самом деле ждёт непростое время. Во-первых, он первый владелец «Крузейро»: бразилец не купил клуб у кого-то, а зашёл, по сути, в неизвестность. Во-вторых, он несёт ответственность за выплату гигантских долгов, которые, несмотря на новое юридическое лицо, остались на балансе. Вместе с задолженностями Роналдо достались ещё и административные проблемы, преследующие бразильский футбол и плотно в него вросшие.

Таких, как Роналдо, больше не будет. Феномену уже 45 Таких, как Роналдо, больше не будет. Феномену уже 45

Это не первый клуб Роналдо — в 2018-м он купил «Реал Вальядолид». Испанцы надеялись, что к ним пришёл бразильский Абрамович

Роналдо загорелся целью вложиться в футбольный клуб и занялся поиском подходящей команды: изучал варианты в Испании и Португалии. «Мой адвокат позвонил мне и сообщил о варианте с «Вальядолидом» во время моего выступления на телевидении, посвященного чемпионату мира в России, – рассказывал он в 2018-м. – Предложение «Вальядолида» понравилось мне больше всех, у клуба есть все для создания спортивного проекта».

Роналдо приобрёл 51% акций испанского клуба за €30 млн, а в декабре 2019-го увеличил свою долю до 72,7% и занял пост президента. Позже докупил ещё акций – до 82%.

«Это очень важный день для меня, – сказал Роналдо. – Я долго готовился к этому в последние годы. Наша деятельность будет основана на конкуренции, тяжелой работе и прозрачности, каждый будет работать на максимуме своих возможностей. Мы хотим удержать клуб на вершине и продолжать развиваться».

Он сразу же обозначил, какими четырьмя словами можно будет охарактеризовать будущую «эпоху Роналдо»: компетентность, ясность, революция и общественность. В дело включился сразу же, и за несколько лет вывел клуб из затяжного кризиса:

  • из своего кармана частично закрыл долг, который висел на клубе за пользование стадионов (погасил €19 млн из €22 млн);
  • потратил €2 млн на смену табло, реконструкции раздевалок, избавления от ямы вокруг поля и увеличения вместимости стадиона на 1594 места;
  • разработал план спортивного городка «Вальядолида»: 12 тренировочных полей, зал, крытая баскетбольная площадка;
  • начал продвигать бренд клуба по всему миру – 2020-й стал самым прибыльным от рекламных контрактов;
  • продажи футболок бьют все клубные рекорды;
  • число фанатских сообществ выросло в полтора раза.
Роналдо
Роналдо
Бывший футболист сборной Бразилии

«Я вовлечён во все процессы клуба. Я хочу быть с игроками, понимать, в чём они нуждаются, но не нужно сближаться слишком сильно, оставаясь на моей должности. Я не хочу быть президентом, который говорит «Хочу это и то, если сделаешь наоборот, то я тебя уволю».

Роналдо близкок с игроками – однажды подарил им айфоны и путёвки в любую страну, куда они захотят. «Мы с ним очень близки, и он позволяет нам делать нашу работу. Он знает, что он должен делать, и хорошо влияет на команду», – говорил вратарь Жорди Масип. Бразилец участвует в жизни клуба и мечтает, что однажды «Вальядолид» сыграет в Европе – ну а пока клуб снова в Сегунде, куда свалился по итогам прошлого сезона.

«Поводов для разочарования в Роналдо нет, но критики это не избежало, – пишет издание O Globo. – Например, за то, что он не живет в Вальядолиде и большую часть времени проводит на Ибице. Также за то, что он не присутствовал на стадионе Хосе Соррильи в решающих матчах в 2021 году. «Вальядолид» вылетел в низшую лигу, проиграв дома «Атлетико Мадрид». Три сезона разочаровали только тех, кто ждал, что Роналдо станет Абрамовичем. Он – это не Абрамович, как и большинство клубных инвесторов в Европе. Но он усердно работает, чтобы клуб становился лучше».

Роналдо купил клуб Примеры. Зачем? Роналдо купил клуб Примеры. Зачем?

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Бразильские журналисты в своих статьях отмечают, что Роналдо, на самом деле, вложился в «Крузейро» не из-за красивой истории про детство. «Он выступает в роли бизнесмена. В своей жизни он мало говорил о клубе», – заявил журналист-расследователь Андре Ризек на канале SporTV. За свою бизнес-карьеру Роналдо, как пишут бразильцы, «уже заработал больше денег, чем за карьеру футболиста». Помимо испанского клуба, у него ещё есть маркетинговое агентство, он инвестирует в киберспорт, занимается агентской деятельностью, производством аудиовизуального контента и сбором данных.

Его приход в «Крузейро», безусловно, очень интересный проект – и для фанатов, и для самого Роналдо. Как минимум потому, что у нас есть хороший пример «Вальядолида», где имя бразильца и его бизнес-умения положительно повлияли на многие процессы.

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