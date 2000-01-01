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От Месси до Азара. Звёзды футбола, чья стоимость больше всего рухнула в 2021-м
От Месси до Азара. Звёзды футбола, чья стоимость больше всего рухнула в 2021-м
Десятка топовых игроков, которые значительно просели в цене. Есть катастрофические падения. Все цифры — Transfermarkt.
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Садио Мане: € –40 млн (–33,3%). Нынешняя стоимость: € 80 млн
Садио Мане: € –40 млн (–33,3%). Нынешняя стоимость: € 80 млн
Цена Мане планомерно снижается с 2019 года (когда он в максимуме стоил € 150 млн). В 2021 у него сразу -33%. Дело и в возрасте (Садио на пороге 30 лет), и в конкуренции в «Ливерпуле».
Лионель Месси: € –40 млн (–40%). Нынешняя стоимость: € 60 млн
Лионель Месси: € –40 млн (–40%). Нынешняя стоимость: € 60 млн
Годы берут своё. В 34 года Лео, конечно, не может оцениваться в пиковые € 180 млн, как было в 2018 году. Поскольку Месси ещё и не блещет во Франции, у него -40% стоимости за год.
Филиппе Коутиньо: € –40 млн (–66,7%). Нынешняя стоимость: € 20 млн
Филиппе Коутиньо: € –40 млн (–66,7%). Нынешняя стоимость: € 20 млн
Хуже всего провёл 2021-й Коутиньо. -66,7% к стоимости — эта цифра максимально иллюстрирует его кошмарный год.
Неймар: € –38 млн (–29,7%). Нынешняя стоимость: € 90 млн
Неймар: € –38 млн (–29,7%). Нынешняя стоимость: € 90 млн
Кажется, Неймар тоже прошёл свой пик. Почти два года (2017-2019) бразилец оценивался в € 180 млн. Однако ему уже 29 и даже статус главной звезды «ПСЖ» ушёл.
Сауль: € –35 млн (–50%). Нынешняя стоимость: € 35 млн
Сауль: € –35 млн (–50%). Нынешняя стоимость: € 35 млн
Одно из разочарований года: Сауль потерялся в «Челси», вылетел из сборной и «сбросил» 50% от стоимости.
Эден Азар: € –35 млн (–58,3%). Нынешняя стоимость: € 25 млн
Эден Азар: € –35 млн (–58,3%). Нынешняя стоимость: € 25 млн
Кризис Азара продолжается. Травмы, плохая форма и мощная конкуренция привели к тому, что «Реал» даже не успел понять, что такое эффект Азара. В этом сезоне у бельгийца 1 голевой пас в 14 матчах.
Роберто Фирмино: € –34 млн (–47,2%). Нынешняя стоимость: € 38 млн
Роберто Фирмино: € –34 млн (–47,2%). Нынешняя стоимость: € 38 млн
Фирмино никогда и не был особенно звёздным игроком. Поэтому его –47,2% к стоимости, кажется, просто из-за возраста (30 лет) и невзрачной роли.
Клеман Лангле: € –32 млн (–64%). Нынешняя стоимость: € 18 млн
Клеман Лангле: € –32 млн (–64%). Нынешняя стоимость: € 18 млн
Спасением для «Барселоны» не стал, как и не вышло качественного перехода на новый уровень в топ-клубе. Возможно, всё испортил общий хаос в клубе.
Миралем Пьянич: € –32 млн (–64%). Нынешняя стоимость: € 18 млн
Миралем Пьянич: € –32 млн (–64%). Нынешняя стоимость: € 18 млн
Пьянич уехал в аренду в «Бешикташ» и там не блещет (только 2 голевых передачи). Объяснимое падение стоимости.
Кевин Де Брёйне: € –30 млн (–25%). Нынешняя стоимость: € 90 млн
Кевин Де Брёйне: € –30 млн (–25%). Нынешняя стоимость: € 90 млн
У Де Брёйне, скорее, плановое снижение. Евро-2020 получился смазанным из-за травмы. А в «Ман Сити» Кевин держит привычный уровень.
От Месси до Азара. Звёзды футбола, чья стоимость больше всего рухнула в 2021-м
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