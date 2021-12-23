«Было так плохо, что я попросил ампутировать ноги». Что стало с Батистутой

«Он невероятный профессионал, который на самом деле не любит футбол. Уходя со стадиона, он не хочет, чтобы футбол касался других сторон его жизни. Он очень чувствительный и умный человек. Когда мы работали над книгой, он приехал ко мне в офис и целых пять дней рассказывал о своей семье и жизни в Аргентине. Но когда речь зашла о футболе и его карьере, он замолчал и сказал лишь: «Вон там записи, посмотри».

Эти слова о Габриэле Батистуте сказал журналист Алессандро Риальти, помогавший великому в прошлом нападающему писать автобиографию. Батигол не был фанатом футбола, но благодаря ему сама игра получила множество новых фанатов. Он пахал и сражался на поле, как мало кто, а не особо любимый им футбол, наградив нападающего яркой карьерой и большими деньгами, отнял у Батистуты здоровье.

«Лодыжка всегда была моим слабым местом, – рассказывал Габриэль в интервью для La Nacion. – Каждый день моей карьеры она болела, но это меня не останавливало, я продолжал идти. Старшие коллеги знают, что у меня болела лодыжка, но они не знают, что боль преследовала меня каждый день. Такая боль, когда вы пытаетесь встать с постели и не знаете, что почувствуете. Вы задаётесь вопросом: это будет сильная боль или небольшая? Позволит ли вам боль пойти в ванную. Вот какая она была. Я помню эту боль, помню, как ноет нога…

Но я хотел добиться успеха и не мог расслабиться. Мне приходилось требовать от себя большего. Делать и делать это снова. У меня был такой менталитет, что ни боль, ни чувство неудачи не одолевали меня».

Действительно, несмотря на мучения с лодыжкой, Батистута добивался своих целей. Лучшие годы карьеры аргентинца связаны с «Фиорентиной». О том, насколько он стал своим для Флоренции, говорит хотя бы тот факт, что в 2019 году клуб устроил пышные празднования 50-летия Габриэля и на центральной площади собрались шесть тысяч человек. Для них Батигол оставался кумиром и спустя почти 20 лет после ухода из «Фиорентины».

Батистута переехал из Аргентины во Флоренцию в 1991 году. Перед этим его сборная выиграла Кубок Америки, а сам 22-летний нападающий, едва дебютировав в национальной команде, стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами. Фанаты «Фиорентины» не сразу приняли новичка, поскольку Габриэль непросто адаптировался и поначалу почти не забивал. Красивой техникой будущий Батигол не очаровывал. Но потом болельщики поняли, что команда получила топ-игрока: умение завершать атаки невероятным по силе ударом, скоростно-силовые качества и завидная работоспособность превратили уроженца Санта-Фа в одного из лучших форвардов мира.

Когда «Фиорентина» по итогам сезона-1992/1993 вылетела в Серию В, Батистута не ушёл, отвергнув все предложения, а остался в команде, чтобы вытащить её в элиту. Это только укрепило любовь болельщиков к нападающему. «Фиалки» быстро вернулись в Серию А, а в сезоне-1994/1995 Габриэль стал лучшим бомбардиром чемпионата. Его связка с Руем Коштой была, возможно, самой яркой в Италии – аргентинец при содействии португальского плеймейкера забил 26 голов.

В сезоне-1995/1996 Батистута наконец-то выиграл трофей с «Фиорентиной» – Кубок Италии. Потом стал обладателем Суперкубка Италии. Вклад Габриэля в кубковую победу был очень велик: он стал лучшим бомбардиром и в этом турнире, забив восемь голов.

К скудетто с «фиалками» Батистута был близок в сезоне-1998/1999. Тогда «Фиорентина» под руководством Джованни Трапаттони показывала в первом круге прекрасный футбол с Батиголом, Коштой и бразильцем Эдмундо, которому за дикий характер дали прозвище Скотина. Стала даже «зимним чемпионом» благодаря 17 мячам Габриэля. Но во второй части сезона «Фиорентина» сдала. Батистута получил травму, Эдмундо сбежал развлекаться на карнавал в Бразилию, а состав команды не был достаточно сильным, чтобы компенсировать потерю двух ценных игроков. Потом оба вернулись на поле, причём аргентинец с недолеченным повреждением, тем не менее «фиалки» завершили чемпионат лишь на третьем месте.

Но Батистута всё-таки выиграл скудетто. В 2000 году, после девяти лет во Флоренции, где ему поставили памятник при жизни, Габриэль решился сменить команду – принял предложение «Ромы». Аргентинца продали за сумму, равную примерно € 36 млн. В первый же сезон в Риме Батигол и взял золото Серии А, наколотив 20 мячей. Батистута вспоминал о своём трансфере в фильме El Numero Nueve:

«Я травмировал колено, а мой напарник летит на карнавал, несмотря на важность момента. Причём руководство разрешило ему уехать. Я посчитал это предательством. Остался во Флоренции и бился за неё, но история с карнавалом положила конец моему пути в «Фиорентине». Поэтому я ушёл в «Рому».

Не менее впечатляющей получилась и карьера Батистуты в сборной Аргентины. Он завоевал с «альбиселесте» два Кубка Америки (1991, 1993), сыграл на трёх чемпионатах мира (1994, 1998, 2002). На первом из них взял «Бронзовую бутсу» (4 гола), играя вместе с Диего Марадоной, а на втором – «Серебряную» (5 голов). Всего за сборную Габриэль забил 54 мяча. Был лучшим снайпером, пока его рекорд не побил Лео Месси.

Батистута доигрывал в Катаре, а в 2005 году повесил бутсы на гвоздь. Больше справляться с болью он не мог. Ситуация становилась всё хуже – Габриэль постоянно принимал огромное количество болеутоляющих.

«Как только я закончил карьеру, обнаружил, что мои лодыжки раздроблены на кусочки. Кость на кости, вес 86-87 кг: малейшее движение превращалось в муку. Та же проблема, что и у Марко ван Бастена, который сказал футболу «хватит» в 28 лет. Иногда я не мог встать с постели. Плакал от злости и говорил себе: «Так больше продолжаться не может». Мне стало плохо. Так плохо, что я пошёл к своему другу-врачу и попросил его ампутировать мне ноги. Я молил, настаивал, сказав, что это больше не жизнь. Операция была решением, которое я обдумывал по крайней мере 6-7 лет. Посмотрим, смогу ли я ходить как нормальный человек», – говорил аргентинец в интервью Corriere della Sera в октябре 2019-го.

В 50 лет Батистута перенёс операцию по протезированию голеностопного сустава в швейцарской клинике. Теперь у Габриэля протез на левой лодыжке. Экс-нападающий признавался, что боль оставила его в покое.

Кажется, операция вернула Батигола к нормальной жизни. Он появляется на различных мероприятиях, например, недавно был гостем турнира по гольфу. А ещё легендарный нападающий заявлял о том, что хочет стать тренером. Правда, разговоры об этом идут уже несколько лет, но о Батистуте-коуче мир пока так и не услышал. Хотя в этом году писали, что Габриэль отправился в США, чтобы договориться о работе главным тренером какого-нибудь клуба МЛС. Но почему-то не сумел. Возможно, аргентинец так и не может заставить себя смотреть много футбола.