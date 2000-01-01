Джорджина Родригес устроила фотосессию в частном самолёте Криштиану Роналду
Как выглядит излюбленное место подруги форварда «Манчестер Юнайтед».
Джорджина Родригес была запечатлена во время съемок для обложки журнала Cosmopolitan на частном самолете нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Родригес позировала для испанского выпуска Aloyoga и поделилась фотографиями себя в окружении журналов Cosmopolitan.
Девушка футболиста «МЮ» опубликовала фотосет в своем «инстаграме».
Криштиану купил самолёт в 2015 году.
Дальность полета составляет до 6292 километров, поэтому лайнер идеально подходит для быстрых перелётов в любую точку земного шара.
Для Джорджины это место стало буквально святая святых.
Родригес в соцсетях чаще всего делится фото именно из самолёта.
Причём часто Джорджина путешествует сама или с детьми — без Криштиану, который занят на футбольном поле.
Недавно Родригес похвасталась тем, что совершала полёт на Северный полюс.
Самолётов G200 было изготовлено всего 250 моделей. Одна из них во владении у португальского футболиста.
Модель G200 предлагает просторную конфигурацию сидений и может вместить до 10 пассажиров за один рейс. Стоимость авиалайнера Роналду – около € 23 млн (примерно 2 млрд рублей).
Джорджина Родригес устроила фотосессию в частном самолёте Криштиану Роналду
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