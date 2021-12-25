Однажды в Англии на Рождество забили 66 голов. Как это произошло

Эта картинка всплывает в соцсетях в конце каждого года. Результаты матчей, некоторые из которых – редкость даже для хоккея, дали Boxing Day 1963 года навсегда войти в историю.

Сегодня, в канун католического Рождества, в специальном проекте с Okko мы решили рассказать, что стоит за тем самым кадром.

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6,6 гола за матч — в те времена играли без обороны? А вот и нет

Каждый год вирусится именно этот кадр как раз потому, что другие Boxing Day такой хоккейной результативностью и близко не радовали. Как, собственно, и другие туры чемпионата Англии. Если не учитывать совсем уж давние времена (до Второй мировой войны и ранее), то результативность в чемпионате всегда колебалась в районе 2,5-3,5 голов за игру.

В среднем последний тур до рождественского содержал обычные 29 голов в 11 матчах – 2,64 мяча в среднем за игру. Если говорить конкретно про рождественские матчи, то Boxing Day 1964 года порадовал 35 голами в 10 матчах – много, но не за гранью разумного.

«Фулхэм», выделяющийся на этом кадре, умудрился за один тур забить 17% голов от общего числа в том сезоне. За 42 тура клуб оформил всего 58 голов, да и вообще ни одна команда не оформила даже сотню. Невозможно найти логическое объяснение такого скачка результативности: просто в определённом сезоне с отрывом самый атакующий тур выпал на Рождество.

Причины разгромов: уход тренера, ужасные поля, а кто-то просто не пил

Если что-то и было неслучайно, так это уничтожение «Ипсвича». Причём был не какой-то безвестный аутсайдер: в составе команды, получившей 10 мячей от «Фулхэма», было много игроков с медалью чемпиона в домашнем шкафу. Альф Рэмси, один из величайших тренеров в английской и мировой истории, принял клуб из стотысячного городка в третьем дивизионе – и довёл до чемпионского титула в 1962 году.

Такие успехи не могли остаться незамеченными на самом верху, когда в сборной Англии после провала к квалификации на Евро-1964 искали нового тренера. Рэмси ушёл в сборную, а «Ипсвич» не смог восполнить потерю даже минимально. Джеки Милберн был без преувеличения великим форвардом (ему стоит памятник у стадиона «Ньюкасла»), но с тренерством не справился совсем. То поражение «Ипсвича» было лишь частью огромной цепочки, и для Милберна та работа стала последней в новом качестве.

Фото: Monte Fresco/Getty Images

У «Вест Хэма» матч проиграли местные агрономы. Это сейчас газоны на английских стадионах выглядят эталонно, а тогда команды даже высшей лиги вполне могли выйти на матч с полем, которое напоминало картинку отечественной Первой лиги 90-х годов. К газону-огороду лучше приспособились гости, атакам которых ничего не смог противопоставить даже легендарный Бобби Мур – 8:2. Плюс к этому надо понимать, что «Блэкберн» и без учёта качества поля был фаворитом игры. К Рождеству команда лидировала в чемпионате, тогда как «Вест Хэм» болтался в середине таблицы.

За чемпионство «Блэкберн» боролся с «Ливерпулем», который забросил шесть «Стоку» – и это был один из немногих предсказуемых заранее результатов. Форвард Иэн Сент-Джон вспоминал: «Билл Шенкли непреклонен насчёт выпивки. Никто не имел права напиться на праздники. Он говорил: ваше Рождество – летом, тогда и побалуете себя, если так хочется».

Тщательная подготовка помогла одержать крупную победу и «Челси». Команда уехала на праздники к морю, подальше от семей и праздников, просто готовясь к игре с «Блэкпулом». Но даже итоговые 1:5 не отображают масштабы разгрома «Блэкпула». «Челси» забил четыре ещё до перерыва – соперник даже поменял вратаря в начале игры.

А ещё этот Boxing Day стал днём, который зажёг звезду Вилли Моргана. 19-летний форвард «Бёрнли» не только забил первый гол в высшей лиге Англии, но и просто уничтожил оборону команды, которая через полтора года выиграет чемпионство. Как писал один из местных репортёров: «Я не видел никого лучше, особенно в таком нежном возрасте».

Англия же через два года станет чемпионом мира. Как выступили будущие чемпионы?

Помимо Моргана, сверкнул в тот день Роджер Хант. Форвард «Ливерпуля» забил в ворота «Стока» четыре гола. Всего он в том сезоне оформил 31 мяч, что позволит ему закрепиться в основе сборной. Как раз в 1963-м он дебютировал за сборную и до ЧМ только прибавлял. Финал чемпионата мира он отыграл в основе – и именно он мог добить мяч в сетку, когда мяч после удара Хёрста застыл на линии. Но гол засчитали.

С такой результативностью Хант вполне мог бы стать лучшим бомбардиром, но в «Тоттенхэме» у него был серьёзный конкурент. Джимми Гривз, форвард фактически без слабых мест, тянул посредственную команду вверх. Он был одним из немногих, для кого рождественский тур мало чем отличался от сезона в целом: оформил дубль в ворота «ВБА», но из-за детских ошибок в обороне «Тоттенхэма» команды сыграли 4:4.

Фото: Ted West and Roger Jackson/Getty Images

Гривз и Хант умерли в 2021-м.

При этом многие лидеры той сборной чемпионов в Boxing Day –1963 или никак себя не проявили, или проявили с отрицательной стороны. Всё же лидерами сборной Рэмси стали игроки «Вест Хэма» – Джеффри Хёрст, Бобби Мур и Мартин Питерс – по которому так прошёлся «Блэкберн». Алан Болл, ещё один игрок основы, в составе «Блэкпула» был разгромлен «Челси».

Помимо Ханта, также покером отметился и форвард «Бёрнли» Энди Локхед, но за свою родную шотландскую сборную он так ни разу и не сыграл. Всем было понятно, что такой разнос «МЮ» – заслуга Гилмора. Четыре гола «Ипсвичу» положил форвард «Фулхэма» Грэм Леггат, но здесь было ещё более очевидно, что дело не в его каком-то выдающемся таланте.

Что было дальше?

Чемпионом стал «Ливерпуль». Для него это был первый титул за 17 лет, причём эти годы включили в себя время во Втором дивизионе). Перспективный тренер Шенкли довёл клуб от низших лиг до титулов и именно этой победой зарекомендовал себя как топ-специалист. До 1974-го Шенкли выиграл три чемпионства, два Кубка Англии, один Кубок УЕФА, но, что ещё важнее, создал команду-династию. Последователи Шенкли, работавшие его помощниками, выиграют четыре Кубка чемпионов и сделают «Ливерпуль» одной из самых титулованных команд европейского футбола.

Фото: Don Morley/Getty Images

Ликовали под конец сезона и те, кто на Рождество разве что не рыдал. «Вест Хэм» на ужасном поле проиграл «Блэкберну», а вот на «Уэмбли» он смог сверкнуть. Команда выиграла Кубок Англии, а в следующем сезоне взяла Кубок обладателей кубков. Именно эти победы стали для Рэмси поводом строить команду вокруг игроков «Вест Хэма».

Гривз с 35 голами стал лучшим бомбардиром, «Тоттенхэм» по итогам сезона забил намного больше всех в чемпионате, но пропустил больше некоторых аутсайдеров и занял лишь четвёртое место.

Разнос «МЮ» Вилли Морганом не прошёл незамеченным. В 1968-м его купил всё тот же «Манчестер Юнайтед», не пожалев за сформировавшегося таланта £ 118 тыс. (мировой трансферный рекорд тогда был около £ 300 тыс.). Морган отыграл на «Олд Траффорд» семь сезонов и станет одним из лидеров атаки.

Победа «Фулхэма» над «Ипсвичем» так и осталась крупнейшей в сезоне. «Ипсвич» вылетел с последнего места. А уход Альфа Рэмси в сборную подарил великую победу всему английскому футболу, но также убил провинциальный клуб. Тогда из высшей лиги вылетали всего две команды. Компанию «Ипсвичу» составил «Болтон», чей матч с «Лестером» был единственным несостоявшимся в тот Boxing Day. Он был перенесён из-за непогоды, и «Лестер» выиграл его 1:0 – словно подчеркнув, что такой игре было не место в день, который стал легендарным.