В АПЛ хаос с отменой и переносом матчей. Календарь чемпионата развален

В последнем английском туре выжили только четыре матча из 10 (могло быть вообще три, но АПЛ отказал «Челси» в переносе). Это оперативные и важные для лиги вопросы, которые иногда решают даже за полчаса до начала игры (привет «Астон Вилле» и «Бёрнли»). До улучшения ситуации с «омикроном» такие случаи будут происходить постоянно – мы привыкаем. Паузы в чемпионате, подобной той, что накрыла АПЛ весной 2020-го, пока не будет. Лига заявила об этом официально, но традиционный «боксинг дэй» всё равно находится под угрозой. Кто-то играет, кто-то уходит на карантин. Возможно, будут новые отмены.

Дальше АПЛ ждёт интересная головоломка – куда засунуть отменённые матчи, их минимум девять. Сейчас у Англии осталось 15 слотов посреди недели, но они перемешиваются с еврокубковыми встречами, Кубком Англии и Кубком лиги.

Первая половина января

FPL-аналитик Бен Креллин предположил, что часть отложенных матчей сыграют уже совсем скоро, но тут многое зависит от Кубка лиги.

Например, «Арсенал» уже прошёл дальше по сетке, в игре остаются «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Есть сразу два свободных слота посреди недели. Футбольная ассоциация идёт навстречу клубам и уже отменила переигровки Кубка Англии, обсуждает возможность изменения полуфиналов Кубка лиги на формат одноматчевого противостояния. Ещё одна проблема – Кубок африканских наций, который стартует 9 января и оставит ряд клубов без ключевых футболистов.

Английская Премьер-лига стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Спорт» — всего 990 рублей за 3 месяца.

Зимний перерыв

Он продлится с 24 января по 7 февраля. Возможно, АПЛ пожертвует перерывом ради нескольких матчей. Но в это время отборочные встречи чемпионата мира играют сборные из Азии, Океании, Южной и Северной Америки + будет продолжаться Кубок африканских наций. Снова удар по кадрам. Тем не менее сейчас этот отрезок – самое свободное окно для возможных переносов.

Первые стадии плей-офф еврокубков

В феврале и марте английские команды получат свободные коридоры во время еврокубковых матчей. Однако «МЮ», «Челси», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Лестер» и «Вест Хэм» в случае переносов отменённых игр на февраль столкнутся с перенасыщенным до предела календарём. Снова ждём гневные комментарии от Клоппа, Гвардиолы и Тухеля?

Апрель и май

Здесь всё тоже зависит от загруженности английских клубов в решающих стадиях еврокубков (+ будет подключение Кубка Англии). Если количество отменённых игр так и останется прежним (9), то вряд ли ситуация дойдёт до переносов на заключительные весенние месяцы. Однако при худшем развитии событий эти слоты (сразу восемь) готовы для отдельных игр.

Лето

Самый жестокий сценарий — перенос отменённых матчей на отрезок, который лежит за пределами сезона. Тут ещё и сборная Англии проведёт в июне сразу 4 матча в Лиге наций. Гарет Саутгейт точно не будет рад, если «омикрон» выбьет АПЛ в режим подготовки отдельного летнего расписания. Но пока всё не выглядит настолько плохо.

Английская Премьер-лига стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Спорт» — всего 990 рублей за 3 месяца.

Да, сейчас у АПЛ есть возможность для манёвров по переносам. Но надо понимать, что каждый отменённый матч станет ударом по календарю. Про усталость, кадровые проблемы и травмы (вспомните, как страдали команды в прошлом сезоне) вообще можно не говорить.



Например, Томас Тухель перед матчем Кубка Лиги с «Брентфордом» открыто сожалел о том, что ему пришлось подключить игроков из молодёжки: «Нам нужно оберегать наших футболистов, потому мы позвали игроков молодежной команды. Мы можем так сделать, чтобы не рисковать здоровьем некоторых основных игроков. Это абсолютно против нашей природы. Мне грустно, поскольку это не соответствует ни сути футбола, ни нашим идеям. Мы бьемся за победу в каждом турнире. Я не люблю судить о важности матчей, нет ничего более важного, чем победы, коллективная игра, совместная борьба за успех». То ли ещё будет.

Смотри Boxing Day и другие матчи Английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.