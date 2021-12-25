«Думал, умру — стадион моим именем назовут». Чем занимается Мутко?

В конце 2017-го Виталия Мутко по полной «прессовали». Международный олимпийский комитет обвинял его в нарушении российскими спортсменами правил использования запрещённых препаратов, а Григорий Родченков (главный информатор ВАДА) постоянно упоминал в дневниках и интервью. Как следствие – жуткое давление от ФИФА на Россию с требованием отстранить Мутко от любой работы в футболе.

Выбора не было: страна и без того с трудом отбивалась от агрессивных атак на чемпионат мира. Жертва пусть даже и архитектора проведения турнира не казалась жуткой.

В конце декабря Мутко приостановил работу в качестве президента РФС. Это не было уходом, скорее, заморозка полномочий. Ещё через неделю он перестал быть главой оргкомитета ЧМ-2018. Таким образом, чиновник остался без официальных записей в трудовой книжке. Но всё равно был где-то рядом – выступал на конференциях РФС, постоянно общался со Станиславом Черчесовым, курировал сборную во время ЧМ-2018. Главный тренер не раз говорил: не будь Мутко рядом, его бы уволили.

При этом власть никак не ассоциировала себя с Мутко-футбольным. Ему предложили работу в правительстве и постепенно начали оттягивать от спорта. Говорили даже, что перед ЧМ-2018 центральные каналы не могли показывать Мутко. А во время турнира он не мог появляться рядом с Инфантино и другими первыми лицами ФИФА.

В мае 2018-го он впервые намекнул, что больше не стоит ждать его в футболе: «Руководство страны предложило серьёзный вызов: я буду курировать вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, через 3-4 месяца меня с вами не будет. Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу – футбол фром май харт!»

После успешного ЧМ-2018, судя по всему, он действительно делал попытки вернуться. В октябре того года даже сообщалось: Мутко близок к «разморозке» в РФС. Но слухи быстро опровергли. Возможность рулить футболом отдали Александру Дюкову. Поэтому в конце 2018-го Мутко окончательно покинул РФС.

Мутко со Станиславом Черчесовым Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Наиболее чётко работу чиновника начиная с 2016 года, когда он вернулся в страдающий от финансовых проблем РФС, описал Анзор Кавазашвили.

«Когда он пришел в РФС, сразу спас союз от банкротства. Это очень много значит. Мы уже во главе с Николаем Толстых были на грани фола, нас должны были расформировать. Но Виталий Леонтьевич очень здорово помог, сделал так, чтобы мы остались на плаву».

Союз полностью погасил долги ещё в 2017-м. Хотя на конец 2016-го сумма задолжностей составляла 347,8 миллионов рублей. Мутко привёл новых спонсоров, подписал Черчесова и следил за тем, чтобы стадионы к чемпионату мира сдались вовремя. За это Мутко многие благодарили – Кремль, УЕФА и клубы.

Что Мутко делает без футбола?

В 2019-м Мутко почти исчез из медийной футбольной повестки. Его захватила работа в качестве заместителя Дмитрия Медведева по вопросам строительства и развития регионов. С ним, по нашей информации, всё равно советовались – и новое руководство РФС, и главный тренер сборной, и многие другие. Но дальше консультативных услуг дело не заходило. Мутко ушёл в другую работу. И остаётся в ней до сих пор.

Главная его миссия в 2019-м – работа над ликвидацией последствий паводков в Иркутской области. Его назначили главой комиссии, он дважды сопровождал Путина во время рабочих визитов. После критики власти на местах президент России в шутку предложил назначить его мэром Тулуна.

В Омске Мутко заморозил строительство двух станций метро, предложил оставить аэропорт на старом месте и отменил финансирование строительства плотины на Иртыше.

А ещё он пытался разбирался с проблемами дольщиков, инспектировал построенные дома и даже курировал празднование юбилея Перми. В общем, за год интенсивность его работы точно не снизилась. Пусть и в совершенно новой сфере.

В январе 2020-го правительство Медведева ушло в отставку. В новом Мутко место не нашлось.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 2020-м он возглавил «Дом. РФ» – организацию, курирующую развитие строительства, жилищной сферы и ипотечные программы. Главная цель организации, по словам Мутко, повышение доступности жилья и привлечение инвестиций в строительство. Развитие льготных программ, рынка ипотеки – сегодня Мутко больше рассуждает об этом, чем о перспективах сборной России. О футболе бывший глава РФС высказывается всё реже. В основном на разных государственных форумах. Но его цитаты по-прежнему цепляют аудиторию болельщиков. Совсем недавно он ответил РБК на вопрос, где сложнее работать – в правительстве или в «Дом.РФ».

— Трудно сказать, это очень разная работа, но общая, глобальная задача – развитие. Я вспоминаю, отматываю – был главой Кировского района, любил страшно это дело. Потом стал президентом «Зенита» – я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как «Барселону». Думал, умру – стадион моим именем, как «Бернабеу», назовут. Я шучу, конечно. Но на самом деле я увлёкся этим и всё. Государственная служба на высоком уровне – это другая философия, другая ответственность. Потому что ты вырабатываешь политику, от твоих решений многое зависит – жизни людей.