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Как звёзды футбола праздновали Рождество?
Как звёзды футбола праздновали Рождество?
Рождество не только праздник, но и время, когда соцсети заполняются семейными фотографиями. Футболисты не исключение. Изучили, как провели время звёзды.
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Криштиану Роналду отпраздновал Рождество с кучей родственников.
Криштиану Роналду отпраздновал Рождество с кучей родственников.
Лионель Месси позировал с женой возле ёлки.
Лионель Месси позировал с женой возле ёлки.
Неймар провёл время с близкими.
Неймар провёл время с близкими.
Роберт Левандовски отдыхал с женой и детьми.
Роберт Левандовски отдыхал с женой и детьми.
Дэвид Бекхэм — самый оригинальный. Зачем друзья и родственники, если есть собаки?
Дэвид Бекхэм — самый оригинальный. Зачем друзья и родственники, если есть собаки?
Кевин Де Брёйне — ещё один семейный человек.
Кевин Де Брёйне — ещё один семейный человек.
Винисиус Жуниор отдохнул с друзьями.
Винисиус Жуниор отдохнул с друзьями.
Алисон Бекер оделся с семьёй в едином стиле.
Алисон Бекер оделся с семьёй в едином стиле.
Как звёзды футбола праздновали Рождество?
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