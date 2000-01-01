Самые дорогие футболисты в мире не старше 23 лет
Каждый из них стоит дороже, чем Месси (€ 60 млн). Все цифры — Transfermarkt.
Килиан Мбаппе, 23 года, «ПСЖ»
Стоимость: € 160 млн
Стоимость: € 160 млн
Француз удерживает лидерство среди самых дорогостоящих молодых футболистов. Впрочем, три года назад его стоимость составляла € 200 млн.
Эрлинг Холанд, 21 год, «Боруссия» Д
Стоимость: € 150 млн
Стоимость: € 150 млн
С каждым годом стоимость норвежского таланта неизменно растёт. Главный вопрос — в каком клубе Эрлинг начнёт сезон-2022/23?
Фил Фоден, 21 год, «Манчестер Сити»
Стоимость: € 85 млн
Стоимость: € 85 млн
Один из любимчиков Пепа Гвардиолы делит в списке третье место. До нынешнего года он ещё никогда не стоит € 85 млн.
Джейдон Санчо, 21 год, «МЮ»
Стоимость: € 85 млн
Стоимость: € 85 млн
Нынешний сезон получается для англичанина достаточно непростым. В «Боруссии» стоимость игрока составляла € 100-120 млн, но после переезда в Англию несколько уменьшилась.
Педри, 19 лет, «Барселона»
Стоимость: € 80 млн
Стоимость: € 80 млн
В это трудно поверить, но 18-летний парень из «Барсы» стоит дороже, чем Роналду (€ 35 млн) и Бензема (€ 25 млн) вместе взятые. Возможно, уже в ближайшие годы Педри пробьёт отметку € 100 млн.
Трент Александер-Арнольд, 23 года, «Ливерпуль»
Стоимость: € 80 млн
Стоимость: € 80 млн
Трент входит в семёрку самых дорогих английских футболистов и делит второе место среди самых дорогостоящих игроков «Ливерпуля» (выше стоимость только у Салаха).
Джуд Беллингем, 18 лет, «Боруссия» Д
Стоимость: € 75 млн
Стоимость: € 75 млн
Самый молодой футболист в этом списке. В феврале 2020-го он стоил всего € 12 млн, но с тех пор его ценник вырос в шесть раз.
Самые дорогие футболисты в мире не старше 23 лет
Читайте также