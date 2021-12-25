Месси боялся смотреть ему в глаза. Что стало с Тьерри Анри

Один из лучших футболистов в истории АПЛ, чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов. Всё это – Тьерри Анри. Легендарный француз был успешным игроком, но после завершения карьеры начал сталкиваться с трудностями. Каким он был футболистом и как живёт сейчас?

Английская Премьер-лига стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Спорт» — всего 990 рублей за 3 месяца.

Главный клуб в карьере Анри — «Арсенал». Но большинство трофеев он взял не там

Анри начинал в «Монако» в 1994-м. Талантливый нападающий отдал монегаскам пять лет, стал чемпионом Франции, а заодно попал в сборную и выиграл чемпионат мира. После такого старта карьеры Анри закономерно пошёл на повышение. Вы могли забыть, но первым топ-клубом форварда должен был стать мадридский «Реал». В 1997-м Тьерри подписал шестилетний контракт, однако сделку признали незаконной. Игроку даже пришлось выплатить штраф.

Фото: Gary M Prior/Getty Images

Трансфер из «Монако» всё же состоялся, но в начале 1999-го. Анри стал игроком мощного «Ювентуса». Первый заход в топ-клуб не получился — в Италии Тьерри задержался всего на полгода. Зато летом француз перешёл в «Арсенал» к Арсену Венгеру, с которым работал в «Монако». Тренер прекрасно знал, как использовать нападающего. Вместе они стали творить историю.

Анри отдал «Арсеналу» восемь лет. Статистика и достижения: 376 матчей и 228 голов (лучший бомбардир в клубной истории), два чемпионских титула, три Кубка и два Суперкубка Англии. Без лишних слов. А ещё Тьерри был близок к еврокубку, но «Арсенал» дважды проигрывал в финале: в 2000-м — «Галатасараю» в Кубке УЕФА, в 2006-м — «Барселоне» в Лиге чемпионов.

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

В последнем сезоне в «Арсенале» Анри мучили травмы. Все ждали, когда Тьерри долечится и вернётся в строй, а он летом 2007-го неожиданно перешёл в «Барселону». В Каталонии француз собрал целую пачку трофеев (семь за три года), но в плане влияния на игру сдал. При наличии Лионеля Месси и Самуэля Это’О (а затем Златана Ибрагимовича) Анри пришлось выходить на левом фланге. В последнем сезоне он и вовсе стал меньше играть из-за молодого и резкого конкурента в лице Педро Родригеса.

И всё же авторитет Анри играл свою роль. Француз производил впечатление даже на молодого Лео Месси. Вот что аргентинец рассказывал спустя много лет: «В первый день, когда Анри зашёл в раздевалку, я боялся посмотреть ему в глаза. Знал обо всём, что он делал в Англии. Тьерри был уже состоявшимся футболистом, о котором знали все, и вдруг мы оказались в одной команде. Я восхищался Анри, он мне нравился. Поражала лёгкость, с которой он реализовывал моменты. Смотришь на его игру, и кажется, что всё это происходит естественно, без лишних усилий».

Летом 2010-го история Анри в «Барселоне» подошла к концу. Форвард, которому тогда было почти 33 года, отправился покорять МЛС в составе «Нью-Йорк Ред Буллз». В США Тьерри было проще и даже возраст не стал помехой. Итог: за четыре года он провёл в полтора раза больше матчей, чем за «Барсу».

А в 2012-м произошло маленькое чудо. В МЛС началось межсезонье, и фанаты «Арсенала» получили шикарный новогодний подарок: Анри вернулся в клуб на правах краткосрочной аренды. Тьерри провёл несколько матчей и даже забил пару мячей. Один из них — с передачи Андрея Аршавина.

В 2014-м Анри всё же закончил карьеру в возрасте 37 лет. Но из футбола не ушёл.

Анри метался между тренерской карьерой и работой на телевидении

Без дела Анри оставался недолго. Сразу после завершения карьеры он стал экспертом на британском телеканале Sky Sports. Параллельно Тьерри проходил тренерские курсы, чтобы получить лицензию для работы. В начале 2015-го Анри в очередной раз вернулся в «Арсенал», но уже в новой роли. Француз возглавил одну из юношеских команд, проработал полтора года, а потом ушёл. Причина простая: Венгер (на тот момент всё ещё главный тренер «канониров») поставил Тьерри перед выбором — либо клуб, либо телевизор. Анри к такому не был готов.

Фото: David Price/Getty Images

Летом 2016-го Анри вернулся к тренерской работе. Легенду позвали в сборную Бельгии — главного тренера Роберто Мартинеса деятельность Тьерри на телевидении не смущала. На чемпионате мира — 2018, который прошёл в России, бельгийцев считали одними из фаворитов. В финал пробиться не получилось, зато команда взяла бронзу. А после окончания турнира Анри объявил об уходе с ТВ. Тьерри решил сконцентрироваться на тренерской карьере.

Первый вызов Анри получил уже осенью 2018-го. «Монако», куда как раз приехал Александр Головин, сыпался и нуждался в обновлении. Руководство пошло на сомнительную авантюру и пригласило легенду, да ещё и подписало контракт на три года. Ставка не сыграла: Анри по-прежнему мыслил как футболист и недоумевал, почему игроки «Монако» не могут делать то же, что в своё время делал он. Тьерри рассорился с половиной состава и был отстранён от работы. В конце января 2019-го клуб объявил об отставке.

Анри решение «Монако» явно расстроило. Вот что он говорил после увольнения: «Приходишь каждый день и спрашиваешь: «Я всё ещё здесь? Да? Хорошо, продолжаем». Если не согласен на подобное, если не нравится, то даже не утруждайся. Ты должен задвинуть свою гордость и своё эго на второй план, потому что всё это будет подавляться. Нужно, чтобы двигатель работал постоянно. «Монако» уже в прошлом. Есть много вещей, о которых мог бы рассказать, но не стану этого делать, потому что уважаю бывший клуб».

В Европе поняли, что звать Анри в качестве тренера — затея так себе (хотя были слухи об интересе «Барселоны»). Зато нашлись желающие в Канаде. В ноябре Тьерри возглавил «Монреаль Импэкт». Успехов француз не добился — в сезоне-2020 команда не пробилась в плей-офф МЛС. Тем не менее Анри сохранил должность. А потом ушёл сам, причём загадочно. В феврале 2020-го СМИ настойчиво отправляли легенду в английский «Борнмут», но назначение сорвалось. Спустя несколько дней Анри объявил об уходе из «Монреаля» «по семейным причинам».

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

А в мае этого года Анри вернулся в сборную Бельгии. Правда, в этот раз сотрудничество продлилось совсем недолго. Команда провалилась на перенесённом Евро-2020, и Тьерри ушёл.

А чем Анри занят сейчас?

Анри по-прежнему надеется стать самостоятельным тренером. Цель француза — его бывший клуб: «Я действительно мечтаю возглавить «Арсенал», но также мечтаю пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Однако это не значит, что всё это сбудется. Но да, пока я жив, я действительно хотел бы поработать главным тренером этой команды».

Пока Анри не зовут тренировать, он работает журналистом. Только теперь не в Англии, а в США. Тьерри сотрудничает с телеканалом CBS, где комментирует матчи Лиги чемпионов. По словам француза, возможность знакомить американцев с европейским футболом приносит ему удовольствие.

Кроме того, Анри стал активнее в социальной сфере. Он мощно выступал в поддержку движения Black Lives Matter после убийства Джорджа Флойда в 2020-м. Пик — более восьми минут на колене во время матча «Монреаля».

Анри беспокоит не только расизм. Он также борется с агрессией в социальных сетях. Француза бесит, что в Интернете можно анонимно писать оскорбления и угрозы без каких-либо последствий. Анри выбрал радикальный способ борьбы: в марте он удалил свои аккаунты и выдвинул требования владельцам соцсетей.

«Повышенный уровень расизма, травли людей и, как следствие, ментальных проблем у пострадавших — всё это слишком токсично, чтобы просто не замечать. Должна быть какая-то ответственность. Сейчас слишком просто создать аккаунт и использовать его для травли и оскорбления без каких-либо последствий, оставаясь анонимом. Пока это не изменится, все мои аккаунты в соцсетях не будут доступны. Надеюсь, перемены настанут скоро», — заявил Тьерри.

Бойкот соцсетей разросся до больших масштабов. В акции участвовали целые клубы и отдельные футболисты, а британское правительство даже вынесло на обсуждение закон о преследовании за хейт в Интернете. Анри слово держит — его аккаунты по-прежнему недоступны.