«Реал» хочет забрать главного таланта России. Подробности вероятного трансфера Захаряна

Полузащитник «Динамо» и главная молодая звезда РПЛ Арсен Захарян может перейти в мадридский «Реал». «Сливочные» ведут активную работу над трансфером Арсена. Захарян не просто так считается главным талантом России. В этом сезоне у 18-летнего полузащитника четыре забитых мяча и пять голевых передач за 17 матчей в РПЛ. В 2021 году он получил приз «Первая пятёрка» и впервые сыграл в основе главной сборной. Рассказываем подробности потенциального перехода.

Со стороны «Реала» сделку делают три балканских агента. Среди них представитель Модрича

Над потенциальной сделкой работает большое количество людей. С испанской стороны её ведут бывший спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич. Всё настолько серьёзно, что в начале ноября Лемич и Еремич прилетали в Москву и общались со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем по Захаряну.

Все три агента хорошо знают российский рынок. Миятович участвовал в переходе Это’О в «Анжи», Лемич помогал Роману Абрамовичу с трансферами «Челси», а Еремич — стороне Алексея Миранчука в переговорах с итальянскими клубами.

Сумма сделки может составить € 20 млн. «Реал» хочет купить игрока летом 2022 года

Клубы обсуждают вариант трансфера летом 2022 года. Если переход случится, то его сумма составит около € 20 млн. Также «Реал» готов включить в соглашение бонусы, благодаря которым цена вырастет до € 25 млн.

Что о трансфере в Европу говорили сам Захарян и тренер «Динамо» Сандро Шварц

Сам Арсен считает, что уезжать надо как можно раньше. Об этом он сказал в интервью коллегам из Sport24:



— Ко мне всё ещё никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было. Я выбрал бы Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол. Многие интересуются, увидят ли меня в «Барселоне»? Я сам не знаю, если честно, ха-ха. Как будет предложение, станет ясно.

У меня контракт с «Динамо». Играю за свой клуб и кайфую. Конечно, меня посещают мысли об отъезде в Европу, но сейчас об этом не думаю — сконцентрирован на «Динамо». Если в общем — чем раньше уедешь, тем лучше. Быстрее привыкнешь к новой стране, к быту.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «Чемпионату» тоже затронул тему потенциального отъезда полузащитника в Европу.

– Я не хотел бы обсуждать слухи. В первую очередь меня интересует его индивидуальное развитие. Да, мы разговариваем с Арсеном, но эти беседы связаны в основном с тренировочным процессом. Когда игрок выходит на определённый уровень, очень важно на нём удержаться. Его задача – постоянно подтверждать свой класс. Быть стабильным. Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде. Мы видим, что он может развиваться в «Динамо». Его пик здесь ещё не достигнут. Надеюсь, он считает так же.

У нас сложились доверительные отношения с Арсеном. Он знает моё мнение. Арсен всегда может подойти ко мне и обсудить любой вопрос. И он знает, чего от него ждёт клуб».

Захарян может остаться в РПЛ до лета 2023 года

По нашей информации, мадридский клуб хочет оставить Арсена в аренде в «Динамо» на сезон-2022/2023, а уже потом подключать к работе с основой.