Семак не хочет видеть Дзюбу в «Зените». Три причины разлада нападающего с тренером

Артём Дзюба, несмотря на возраст, – один из самых ярких и обсуждаемых футболистов России. Здесь и конфликт с Карпиным, и неприезд в сборную. И то, что Артём выпал из основного состава «Зенита», но остаётся вторым в списке лучших бомбардиров сезона РПЛ. И, наконец, его интервью, мимо которых болельщики мимо просто не проходят.

Перед самым Новым годом Дзюба снова в центре внимания. Вчера коллеги из РБК сообщили о переговорах «Зенита» и «Рубина» о возможном трансфере Артёма. Да, информацию в Санкт-Петербурге опровергли. Но будущее Дзюбы в «Зените» туманно. Контракт форварда с клубом заканчивается этим летом. И, как стало известно «Чемпионату» (сразу из двух источников), «Зенит» пока что не намерен его продлевать. Против выступает лично Сергей Семак.

Почему Семак против продления контракта с Дзюбой?

Конфликта в прямом эфире мы с вами не увидим (по крайней мере, пока). О недопонимании между тренером и нападающим за последние несколько лет писали много раз. Но на работе команды это не особо сказывалось – достаточно посмотреть статистику Артёма, чтобы в этом убедиться. Сейчас тоже никто не ссорился. Речь, скорее, идёт о разладе в значении разногласия, а не прямого конфликта. Просто Семак, не желая продлевать контракт с Дзюбой, мыслит стратегически:

возраст – первая причина. Дзюбе 33. Рассчитывать на него вдолгую никто уже не может. Поэтому и рассматривают варианты. Но 33 года не приговор для игрока, поэтому и для Семака не главная причина отпустить нападающего.

Артём выпал из основного состава – вторая причина. Семак хочет строить игру без него и делать ставку на других нападающих. Ему давно нравится тот же Иван Сергеев из «Крыльев», а сейчас для команды гораздо важнее Сердар Азмун.

Токсичность – третья и главная причина для Семака не продлевать контракт с Артёмом. Чем дольше Дзюба сидит на лавке, тем больше в нём копится злобы и разрушающей силы. Характер Артёма не позволяет ему быть всего лишь запасным. Тем более когда до этого он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Семак это понимает, поэтому не хочет в следующем сезоне иметь на скамейке «бомбу», готовую взорваться в любой момент.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что в итоге будет с Дзюбой в «Зените»?

В нынешнем контракте Дзюбы есть опция автоматического продления договора на ещё один сезон. Она активируется, если в этом сезоне форвард проведёт на поле более 70% времени. На данный момент это условие не выполнено. Семак прекрасно знает об этой опции. Так что даже если Артём доработает контракт с клубом до конца, на поле мы будем видеть его реже.

Финального решения ещё нет. Но вряд ли руководство клуба пойдёт против главного тренера, которому полностью доверяет. Дзюба действительно стареет, у него сложный характер и легендой или «неприкасаемым» для фанатов, как Кержаков или Аршавин, Артём никогда не был и не будет. К тому же «Зениту» предстоит аккуратная смена поколений, лидеры в команде уже поменялись. Вряд ли Дзюба сможет отменить или даже отложить этот процесс.