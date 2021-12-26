25 лучших футболистов мира с истекающими контрактами

Килиан Мбаппе: 22 года, стоимость — € 160 млн. Нынешний клуб — «ПСЖ»

Инсайдеры сходятся во мнении, что у Мбаппе уже есть личная договоренность с «Реалом». И даже если Килиан продлит контракт с «ПСЖ», он будет очень удобным для будущего переезда в Мадрид.