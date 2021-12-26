25 лучших футболистов мира с истекающими контрактами
В июне-июле 2022 года эти игроки станут свободными агентами. И уже с 1 января они смогут официально вести переговоры с новыми клубами.
Килиан Мбаппе: 22 года, стоимость — € 160 млн. Нынешний клуб — «ПСЖ»
Инсайдеры сходятся во мнении, что у Мбаппе уже есть личная договоренность с «Реалом». И даже если Килиан продлит контракт с «ПСЖ», он будет очень удобным для будущего переезда в Мадрид.
Поль Погба: 28 лет, стоимость — € 55 млн. Нынешний клуб — «МЮ»
Вечная сага, в которой теперь участвует Ральф Рангник. «Если футболист не хочет играть за такой большой клуб, как «МЮ», я не считаю, что есть смысл переубеждать такого игрока», — отправил посыл немец.
Франк Кессье: 25 лет, стоимость — € 55 млн. Нынешний клуб — «Милан»
Переговоры «Милана» с игроком упёрлись в зарплату. Кессье хотел € 8 млн, а клуб был готов предложить «лишь» € 6,5 млн. «ПСЖ» и «Ливерпуль» интересуются.
Пауло Дибала: 28 лет, стоимость — € 50 млн. Нынешний клуб — «Ювентус»
О том, что Дибала готов продлить контракт пишут с лета. Вроде бы не сходятся по бонусам и зарплате. Новый раунд переговоров ждём в январе. Но Дибала сможет открыто общаться и с другими клубами.
Усман Дембеле: 24 года, стоимость — € 50 млн. Нынешний клуб — «Барселона»
Дембеле вроде бы тоже готов подписать новый договор (сразу на 5 лет). Причём «Барселоне» удалось продавить снижение зарплаты.
Лоренцо Инсинье: 30 лет, стоимость — € 48 млн. Нынешний клуб — «Наполи»
«Наполи» не может договориться с капитаном по зарплате. Этим готовы воспользоваться «Рома» и «Лацио», «Бавария», «Тоттенхэм» и «Торонто». «Интер» не против со скидкой совершить трансфер уже зимой.
Марсело Брозович: 29 лет, стоимость — € 40 млн. Нынешний клуб — «Интер»
Переговоры идут, «Интер» (и персонально Симоне Индзаги) надеется, что они завершатся успешно — контрактом на 3 года.
Антонио Рюдигер: 28 лет, стоимость — € 35 млн. Нынешний клуб — «Челси»
Рюдигер хочет зарабатывать € 12 млн, клуб столько платить не готов. У футболиста позиция неплохая: «Реал» обозначил интерес и готовность дать требуемую зарплату.
Никлас Зюле: 26 лет, стоимость — € 35 млн. Нынешний клуб — «Бавария»
Зюле выпал из состава и настроен уйти. «Бавария» могла бы отпустить его и зимой, но если найдется замена. Одним из вариантов, к слову, является Рюдигер.
Андреа Белотти: 28 лет, стоимость — € 35 млн. Нынешний клуб — «Торино»
Белотти всё-таки решился двигаться дальше (с 2015 года в «Торино»). И активнее всего «Интер»: хотят уже зимой заключить соглашение на летний переход.
Андреас Кристенсен: 25 лет, стоимость — € 35 млн. Нынешний клуб — «Челси»
Из-за трудных переговоров Кристенсен даже перестал попадать в состав. Тухель призывает игрока остаться, но признаёт, что ожидание длится уже «достаточно долго».
Хесус Корона: 28 лет, стоимость — € 30 млн. Нынешний клуб — «Порту»
Яркий хавбек стал реже играть и планирует сменить «Порту» на один из клубов Испании. В фаворитах — «Севилья».
Денис Закария: 25 лет, стоимость — € 27 млн. Нынешний клуб — «Боруссия» М
Закария не будет продлевать контракт и изучает варианты. Есть переговоры с «Ромой», но интересуются и более мощные клубы — «Ювентус» и, конечно, Дортмунд.
Ремо Фройлер: 29 лет, стоимость — € 25 млн. Нынешний клуб — «Аталанта»
Один из вице-капитанов на пороге 30 лет и, кажется, хочет просто чаще играть и попробовать себя в новом клубе.
Сердар Азмун: 26 лет, стоимость — € 25 млн. Нынешний клуб — «Зенит»
Азмун решительно настроен уходить. «Зенит» хочет выручить за форварда больше € 3 млн. «Лион» готов дать лишь столько. Но сейчас, возможно, в игру вступит «Ньюкасл».
Бубакар Камара: 22 года, стоимость — € 25 млн. Нынешний клуб — «Марсель»
«Марсель» пытается договориться о новом контракте, но ситуацию расшатывают топ-клубы вроде «Барселоны», приглядывающиеся к 22-летнему опорнику.
Маттиас Гинтер: 27 лет, стоимость — € 24 млн. Нынешний клуб — «Боруссия» М
Гинтер хочет в Италию, а Мёнхенгладбах сильно штормит в последнее время. Вероятно, новым клубом защитника будет «Интер».
Джеймс Тарковски: 29 лет, стоимость — € 22 млн. Нынешний клуб — «Бёрнли»
Ожидалось, что Тарковски будет первым крупным трансфером разбогатевшего «Ньюкасла», но этого пока не случилось. Оставаться в «Бёрнли» защитник не планирует.
Александр Ляказетт: 30 лет, стоимость — € 20 млн. Нынешний клуб — «Арсенал»
Ляказетт чётко дал понять, что его не устраивает нынешнее положение: «В январе посмотрим, какие есть предложения, интересные вызовы или привлекательные проекты, насколько на меня рассчитывают...»
Джесси Лингард: 29 лет, стоимость — € 20 млн. Нынешний клуб — «МЮ»
Впустую потраченная половина сезона — и Лингард, кажется, давно так не ждал Нового года. Есть интерес «Вест Хэма» и «Ньюкасла». Уходить надо зимой.
Алессио Романьоли: 26 лет, стоимость — € 20 млн. Нынешний клуб — «Милан»
«Милан» вроде бы дожал Романьоли, и тот подпишет новый контракт без увеличения зарплаты. Судя по всему, претендентов особо и не было.
Джейсон Денайер: 26 лет, стоимость — € 20 млн. Нынешний клуб — «Лион»
Денайер выразил желание остаться в «Лионе», но клуб не готов удовлетворить все его запросы. Кому-то придётся уступить.
Тодд Кантвелл: 23 года, стоимость — € 20 млн. Нынешний клуб — «Норвич»
Талантливый игрок, который прощупывает почву. Стал реже играть, но наверняка останется в «Норвиче», если не договорится с более сильным клубом.
Андрей Крамарич: 30 лет, стоимость — € 18 млн. Нынешний клуб — «Хоффенхайм»
Вряд ли хорватский форвард найдёт клуб, который будет качественно мощнее. Поэтому или останется, или поедет на хорошую зарплату в экзотический чемпионат.
Нуссайр Мазрауи: 24 года, стоимость — € 18 млн. Нынешний клуб — «Аякс»
У Мазрауи богатый выбор: «Барселона» готова дать контракт до 2026 года, а ещё несколько топ-клубов просто обозначили интерес.
25 лучших футболистов мира с истекающими контрактами
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