Он всё ещё играет в футбол — за $30 млн в год. При этом у Андреса несколько бизнесов: вино, обувь и крипта.

«Это пощёчина по имиджу легенды». Как Иньеста зарабатывает на жизнь после «Барсы»

21 декабря Иньеста отмечал 19-летие своего дебюта за «Барселону» вместе с любителями его вина: встреча прошла онлайн и называлась Meet & Wine. Попавшие на неё смогли не только выпить с Андресом, но и задать ему любые вопросы. Например, о будущем: «Это непростой вопрос. Я здоров, счастлив и продолжаю играть. Я бы хотел и дальше заниматься футболом».

Иньеста продлил контракт с японским клубом «Виссел Кобе» до 2023 года – к моменту истечения соглашения ему будет уже 39 лет. Такой финал карьеры испанец выбрал неслучайно (из «Барсы» он ушёл после сезона-2017/2018). Во-первых, ему предложили хорошие деньги – $ 30 млн в год. Во-вторых, есть бизнес-план по продвижению его бренда в совокупности с брендом клуба – схема выгодна для обоих участников сделки.

Нет, результаты тоже важны. Иньеста регулярно выходит на поле, забивает, берёт трофеи (Кубок Японии в 2019-м и Суперкубок – в 2020-м). И продолжает заниматься многочисленными бизнесами. Не всё получается, но он не останавливается и открывает один проект за другим. И да, при этом продолжая играть.

Статистика Иньесты в J-лиге

2018: 14 матчей, 3 гола, 3 ассиста

2019: 23 матча, 6 голов, 6 ассистов

2020: 26 матчей, 4 гола, 6 ассистов

2021: 23 матча, 6 голов, 4 ассиста

Переезд Иньесты в Японию — бизнес-многоходовка. Клуб использует для продвижения его имя, Иньеста — азиатский рынок

«Виссел Кобе» подписал Иньесту в 2018 году, опередив «Чунцинь Лифань». Президент клуба и генеральный директор компании-владельца Rakuten Хироши Микитани ликовал: ему пришлось приложить немало усилий, чтобы финал карьеры звёздного испанца случился именно в его команде, а не где-нибудь в Китае. Предприниматель понимал, что Иньеста – ценный маркетинговый актив, за счёт которого можно успешно продвигаться и много зарабатывать.

Rakuten – японский интернет-магазин, но компания давно не ограничивается только e-commerce: выпускает электронные и бумажные книги, владеет Viber и присутствует на рынке модной одежды. В 2015-м корпорация начала экспансию на футбольный рынок: сначала приобрела акции «Виссел Кобе», а в 2016-м – стала титульным спонсором «Барселоны».

С приходом Иньесты на платформе Rakuten Viki начал выходить эксклюзивный документальный сериал о жизни испанца в Японии. Позже, когда запустился стриминговый сервис Rakuten Sports, контент про Иньесту переехал туда – для него есть отдельная вкладка Iniesta TV с девятью каналами – контент выходит ежемесячно. На выбор есть интервью, футбол, «жизнь вне поля» и закадровые съёмки.

В 2019-м Rakuten открыл академию Иньесты – Iniesta’s Methodology. В японских ребят вкладывают футбольные знания, построенные на технике и философии Иньесты. Занимаются с ними в основном испанские специалисты, кандидатуры которых подбирает лично Андрес.

Фото: rakuten.com

Вслед за Иньестой в клуб приехали Давид Вилья, бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» Томас Вермален и Серхи Сампер. Микитани сиял – стратегия начала работать.

Ещё большую радость ему доставляли два факта:

до приезда Иньесты клуб ни разу не выигрывал трофеев, а в 2019-м и 2020-м взял два, впервые за свою историю попал в Лигу чемпионов AFC и в этом сезоне завоевал бронзу;

в 2019 финансовом году «Кобе» зафиксировал операционную прибыль в размере 11,44 млрд иен – около € 96 млн. Согласно отчёту J-League, это был первый раз, когда какая-либо японская команда превысила доход в 10 миллиардов иен. Сезоном ранее клуб заработал 9,66 миллиарда иен (€ 81 млн). Также в 2019-м на € 10 млн выросла выручка от спонсорских контрактов и спрос на продажу билетов.

Фото: Getty Images

«Мы не только активируем собственные проекты в сотрудничестве с Иньестой, а ещё и организовываем для него небольшие спонсорские контракты. Как пример – его недавняя сделка с Asics», – говорила в интервью SportsProMedia глава департамента медиабизнеса Rakuten Масайя Уэно.

Для клуба Иньеста – центр бизнес-модели, которая уже несколько лет работает на всех мощностях и приносит свои дивиденды. Хорошо обоим: команда зарабатывает на бренде футболиста, а игрок получает $ 30 млн, ведёт свой бизнес, продвигая вино и одежду на японском рынке.

У Иньесты есть своё вино (кстати, очень даже) и оливковое масло. Марка называется «Безумное сердце»

Семья Иньесты жила в Фуэнтеальбилье и занималась фермерством – продавала виноград региона Манчуела (DO Manchuela). В 2000 году, когда Андрес переслал домой первую зарплату из «Барселоны», собрался семейный совет: было решено открыть свою винодельню. Тем более что с 90-х у них уже было 10 га виноградников и мечта однажды производить собственное вино.

В 2010 году винодельня Bodega Andrés Iniesta открыла свои двери для публики. На сегодняшний день у них почти 300 га виноградников, где выращиваются 14 различных сортов винограда. Из них потом получаются белые, красные, розовые и даже игристые вина. Оборот винодельни небольшой – около 700 бутылок в год, цена тоже не особо высокая – от € 5 до € 19. Как признавался Иньеста, им хотелось «создать звёздное вино по незвёздной цене».

Вино с тех пор завоевало несколько наград в Испании и в Японии. На конкурсе Sakura бутылки от Иньесты взяли четыре золотые медали в 2018-м и с тех пор регулярно побеждают. Больше всего наград у Corazon Loco Seleccion – семь.

Семья Иньеста всё ещё ждёт, когда начнут окупаться вложения. В 2014-2015 годах компания зафиксировала убытки в размере € 380 тыс. В 2017-м компания потеряла € 338 тыс., в 2018-м на 21% больше – € 400 тыс. В 2019-м сумма убытков возросла ещё сильнее – до € 760 тыс. При этом ежегодный оборот остаётся стабильным на протяжении долгого времени и превышает € 2 млн.

В 2018-м Иньеста попробовал себя на рынке недвижимости: взялся за идею этнотуризма, когда каждый приезжающий на винодельню может остановиться в сельском домике. Андрес открыл компанию Construcciones SL, построил дома, но бизнес прожил всего два года: идея винного туризма разбилась о пандемийные реалии.

Сейчас дома закрыты для посещения и, вероятно, не откроются до весны 2022 года. Но главное, что вино продолжает производиться и продаваться – не только в Испании, но и по всему миру.

Фото: Getty Images

В 2010-м он купил акции «Альбасете», а ещё два года спустя спас клуб от исчезновения

В академии «Альбасете» Иньеста провёл два года, пока его не забрали в «Ла Масию». В 2011 клубу грозило банкротство из-за долгов перед футболистами и банками, поэтому руководство в надежде получить хоть какие-то деньги выставило акции на продажу. Самым крупным инвестором стал Андрес – он пришёл на помощь родному клубу и перечислил € 420 тыс. Потом ситуация повторилась ещё несколько раз – в общей сложности Иньеста перечислил клубу более € 1 млн, став владельцем контрольного пакета акций. Управлять клубом он поставил своего отца, и с тех пор дела у команды идут гораздо лучше. В финансовом плане – уж точно.

А вот с игрой так себе: в 2014-м клуб вернулся в Сегунду, вылетел спустя два сезона, а потом снова вернулся и даже поборолся за выход в Ла Лигу в сезоне-2018/2019, но проиграл «Мальорке». Сейчас команда занимает последнее место в Сегунде.

На этом инвестиции Иньесты не заканчиваются. В 2016-м вместе с Пуйолем он открыл спортивную социальную сеть, которая вышла на рынок NFT

Olyseum появилась как спортивная социальная сеть, использующая технологию блокчейна, чтобы сблизить поклонников со своими кумирами и знаменитостями. Изначально идея была в том, чтобы продавать NFT звёзд и знаменитостей – у Иньесты был даже свой портал, Iniesta Community, где он делился эксклюзивным контентом и устраивал розыгрыши.

Фото: twitter.com

Теперь концепция поменялась: компания заключила соглашение с актёром Альваро Морте, сыгравшим Профессора в сериале «Бумажный дом», и собирается выпускать NFS – Non Fungible Story.

Это будет похоже на раскадровку или комикс, созданный знаменитостью и содержащий в себе какую-то уникальную историю. Всего будет 111 NFS с различными знаменитостями, каждую разобьют на 11 111 NFT. Фанаты, которые приобретут токен, смогут вмешиваться в ход истории комикса через голосование.

Фото: Getty Images

Продажи с Морте уже идут: первые 300 NFT ушли по цене 0,1 эфириума (около € 338). Вторая волна продаж ещё идёт – 2000 NFT уходят по цене 0,17 эфириума (€ 574 каждый).

Olyseum заверяет, что значительная часть дохода, полученного с помощью этих NFT, пойдёт на благотворительность.

В ноябре этого года Иньеста продолжил путешествие по миру крипты. Но на этот раз реклама вызвала осуждения

Иньеста прорекламировал в социальных сетях криптопродукт: «Я учусь, как работать с криптой вместе с Binance». К нему в комментарии тут же налетели критики – им не понравилось, что испанец рекламирует платформу по торговле цифровыми активами. Вслед за недовольными пришла Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV), которая отвечает за «надзор и инспекцию испанских фондовых рынков».

«Здравствуйте, Андрес Иньеста. Криптоактивы, будучи нерегулируемыми продуктами, имеют некоторые соответствующие риски. Рекомендуется прочитать заявление CNMV от 9 февраля 2019 года, прежде чем инвестировать в них или рекомендовать сделать это другим», – написала комиссия.

Представитель органа дал комментарий Vanitatis, разъяснив свой твит: «Мы пишем Иньесте, потому что с беспокойством наблюдаем рост рекламы этих продуктов, которые не регулируются и создают дополнительные риски. Эта реклама нацелена на более молодую аудиторию, которая может не знать об этих продуктах ровным счётом ничего и в итоге потерять свои деньги».

Иньеста не стал удалять твит или как-либо комментировать своё сотрудничество с Binance. Зато СМИ были беспощадны: Иньеста попал в заголовки крупнейших изданий, включая Financial Times, где из Андреса-героя сделали Андреса-злодея. Издание Informacion назвало такую реакцию «пощёчиной по имиджу легенды».

Фото: twitter.com

А ещё Иньеста вместе с женой выпускает кроссовки. Средняя цена — 15 тысяч рублей за пару

Бренд Mikakus Андрес запустил вместе с женой Анной Ортис – она дизайнер, поэтому разработкой моделей занимается сама. Сначала они открыли магазин в Японии, после – в Барселоне. Сейчас большая часть бутиков находится в Испании, но доставка возможна по всему миру.

Фото: instagram.com/mikakus

При желании можно купить себе пару кроссовок от Иньесты – самые дешёвые обойдутся в 13 800 руб, а самые дорогие – в 19 600 рублей.