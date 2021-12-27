Только два тренера спасут карьеру Дзюбы. Форвард уйдёт в «Рубин» или уедет в Европу?

Артём Дзюба может уйти из «Зенита» уже в зимнее трансферное окно. «Чемпионат» сообщал, что Сергей Семак выступает против продления контракта экс-капитана сборной России (договор истекает летом 2022-го), а сам петербургский клуб поддерживает главного тренера, что абсолютно логично, учитывая результаты команды при Семаке. Подробности – тут:

Дзюба же, очевидно, хочет играть и сохранять статус лидера своей команды. Он по-прежнему чувствует себя львом, который сходит с ума, когда его пытаются запихать в собачью конуру – на скамейку запасных. Правда, спортивная мотивация Артёма в случае смены клуба кажется размытой. Сыграть на ЧМ-2022 нападающий, похоже, не надеется, учитывая его отношения с Валерием Карпиным, а бороться за золото РПЛ с «Рубином» Леонида Слуцкого центрфорвард вряд ли сможет. Впрочем, у Дзюбы есть ещё один вариант спасти карьеру на высоком уровне, получив сразу «три в одном»: отъезд в Европу, новые чемпионские титулы и игру в Лиге чемпионов. Догадываетесь, о какой команде идёт речь?

Первый вариант для Дзюбы: «Рубин» Леонида Слуцкого

Слуцкий – любимый тренер Артёма. Дзюба этого и не скрывает. В опросах на звание лучшего тренера года нападающий ставил Леонида Викторовича на первое место, даже несмотря на то, что «Зенит» брал трофеи, а Сергей Богданович называл Артёма лучшим игроком сезона.

Дзюбе комфортно со Слуцким. Вряд ли какой-либо другой тренер позволил бы нападающему отпускать в свой адрес его фирменные шуточки «на грани фола». Слуцкий объяснял, что у них с Дзюбой не просто отношения «игрок – тренер», и точно обрисовывал психологический портрет экс-капитана сборной России.

«Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой: мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который бы лучше это знамя понёс. Но если вдруг на него не рассчитываешь, он всю огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать» (в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Работа со Слуцким, несомненно, поможет Дзюбе ещё несколько лет оставаться одним из лучших нападающих чемпионата России, если, конечно, сам игрок не потеряет мотивацию после 33. Для «Рубина» трансфер центрфорварда «Зенита» – шанс спасти сезон. Команда Слуцкого очень нестабильна в этом чемпионате, поэтому ушла на зимний перерыв лишь десятой и находится ближе к зоне вылета, нежели к еврокубкам. Казанцев подкосила в том числе травма лидера атаки Джордже Деспотовича, который сыграл в РПЛ всего 505 минут и забил только один гол с пенальти. Другой вопрос, как Дзюба и Деспотович уживутся в «Рубине». Представить их вместе с первых минут на поле непросто, а сажать в запас серба, называющего себя «лучшим нападающим РПЛ», – создавать конфликт. Тут Слуцкий рискует оказаться в такой же ситуации, что и Семак.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил на днях: Слуцкий и гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов великолепно справляются работой. По его словам, «команде надо помочь деньгами, и тогда они будут чемпионами».

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Второй вариант для Дзюбы: «Ференцварош» Станислава Черчесова

Ещё один специалист, который мог бы продлить карьеру Дзюбы на высоком уровне – Станислав Черчесов. С этим тренером отношения у центрфорварда складывались не так гладко, ведь поначалу Станислав Саламович отказался от услуг Артёма в сборной России. Но после ЧМ-2018 зенитовец стал системообразующим игроком и капитаном команды Черчесова.

На днях Черчесов возглавил «Ференцварош». Перед российским тренером стоит задача защитить чемпионский титул и сыграть на групповом этапе еврокубков. Прежде всего, в Лиге чемпионов, куда венгры залетели год назад под руководством экс-форварда «Рубина» Сергея Реброва.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

У «Ференцвароша» хорошие шансы выиграть золото четвёртый год подряд. Сейчас новая команда Черчесова занимает первое место: отрыв от «Кишварды» всего одно очко, но есть игра в запасе. Состав у «Фради» достаточно мощный, чтобы защитить титул. А вот под Европу нужно усиление.

Переход Дзюбы в зимнее окно стал бы бомбой для чемпионата Венгрии. Если бы Черчесов организовал его, то существенно повысил бы свой рейтинг. Правда, для этого «Ференцварошу» наверняка придётся побить клубный рекорд и на трансферном рынке (самая дорогая покупка в истории – за € 2,5 млн), и по зарплате. Вряд ли Артём сможет рассчитывать в венгерском клубе более чем на € 1,2 млн в год, тогда как «Рубин», по слухам, предлагает ему € 1,5 млн. С другой стороны, в «Ференцвароше» он может и дальше коллекционировать трофеи и выступать в еврокубках. Наконец-то реализует желание поиграть в Европе, пусть и не в самой сильной лиге. В Венгрии с уровнем её клубного футбола Дзюба ещё долго будет королём.

«Памятка для тренера, как нужно работать с Дзюбой, чтобы выжимать максимум? Пункт первый: принимать Артёма таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт», — сказал Черчесов в декабрьском интервью для «Чемпионата».

Интересно, что в сборной России Дзюба при Черчесове был даже чуть-чуть более результативен, чем при Слуцком. Под руководством нынешнего тренера «Рубина» он забил семь мячей в 12 матчах (0,58 гола за игру), а под руководством тренера «Ференцвароша» – 21 мяч в 34 играх (0,61 гола). Да и команда добилась большего – четвертьфинала ЧМ-2018.