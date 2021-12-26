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«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас», Уилфрид Заха удалён за удар соперника по лицу в матче с «Тоттенхэмом», 26.12.2021

Просто швырнул соперника на землю. Очень глупое удаление из Англии. Видео
Виталий Пасичный
В АПЛ игрок получил красную за удар соперника
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Заха из «Кристал Пэлас» подставил команду в игре с «Тоттенхэмом»

Суббота не заладилась для «Кристал Пэлас». Сначала стало известно, что матч с «Тоттенхэмом» не сможет отработать Патрик Виейра. Главный тренер команды, по совместительству легенда АПЛ, сдал положительный тест на коронавирус и самоизолировался.

Фото: Getty Images

Без главного тренера «Кристал Пэлас» легко давали забивать «Тоттенхэму», а их лидер показывал себя больше с отрицательной стороны. Сначала Уилфрид Заха получил жёлтую карточку за грубый подкат против Давинсона Санчеса. Уже эта карточка была совершенно необязательной, но она не шла ни в какое сравнение с той, которая привела к удалению игрока.

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В борьбе за мяч с тем же Давинсоном Санчесом Заха уступил – и просто ударил его обеими руками. При этом он ещё и не сразу захотел покидать поле, хотя единственный вопрос, который можно предъявить арбитру – почему он не показал прямую красную.

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Команда, вероятно, надолго лишилась Захи. За явно неспортивное поведение он может быть дисквалифицирован больше, чем на одну игру – а уже в начале января он уедет на Кубок Африки. Заха играет за сборную Кот-д’Ивуара, которая входит в число главных фаворитов турнира.

Кажется, «Кристал Пэлас» остался без лидера до середины февраля. Ну а сегодня «Тоттенхэм» выиграл со счётом 3:0. Забив лишь однажды после удаления.

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