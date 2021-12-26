Просто швырнул соперника на землю. Очень глупое удаление из Англии. Видео

Суббота не заладилась для «Кристал Пэлас». Сначала стало известно, что матч с «Тоттенхэмом» не сможет отработать Патрик Виейра. Главный тренер команды, по совместительству легенда АПЛ, сдал положительный тест на коронавирус и самоизолировался.
Фото: Getty Images
Без главного тренера «Кристал Пэлас» легко давали забивать «Тоттенхэму», а их лидер показывал себя больше с отрицательной стороны. Сначала Уилфрид Заха получил жёлтую карточку за грубый подкат против Давинсона Санчеса. Уже эта карточка была совершенно необязательной, но она не шла ни в какое сравнение с той, которая привела к удалению игрока.
В борьбе за мяч с тем же Давинсоном Санчесом Заха уступил – и просто ударил его обеими руками. При этом он ещё и не сразу захотел покидать поле, хотя единственный вопрос, который можно предъявить арбитру – почему он не показал прямую красную.
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Команда, вероятно, надолго лишилась Захи. За явно неспортивное поведение он может быть дисквалифицирован больше, чем на одну игру – а уже в начале января он уедет на Кубок Африки. Заха играет за сборную Кот-д’Ивуара, которая входит в число главных фаворитов турнира.
Кажется, «Кристал Пэлас» остался без лидера до середины февраля. Ну а сегодня «Тоттенхэм» выиграл со счётом 3:0. Забив лишь однажды после удаления.
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