Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Паулу Соуза может уйти из сборной Польши: скандал у соперника России перед стыковыми матчами чемпионата мира 2022 года

Соперник России останется без тренера перед стыками ЧМ-2022? Скандал в Польше
Анатолий Романов
Паулу Соуза может уйти из сборной Польши
Комментарии
Паулу Соуза намерен уйти, несмотря на действующий контракт.

Сборная Польши может лишиться главного тренера перед стыковыми матчами отборочного цикла ЧМ-2022 с Россией. Возглавляющий поляков португалец Паулу Соуза хочет уйти из национальной команды, и вернуться в клубный футбол. Известный журналист и инсайдер Николо Скира написал даже, что этот вопрос решён и в ближайшее время 51-летний специалист подпишет контракт с бразильским «Фламенго» по схеме «2+1».

«Польша сильнее России. Наши игроки выступают в лучших клубах планеты». Прав ли Рыбус? «Польша сильнее России. Наши игроки выступают в лучших клубах планеты». Прав ли Рыбус?

Однако не всё так просто. Президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил – организация отказывается разрывать договор с португальским тренером.

«Сегодня Паулу Соуза сказал мне, что хочет расторгнуть контракт с польским футбольным союзом по соглашению сторон из-за предложения другого клуба. Это крайне безответственное поведение, не соответствующее прежним заявлениям тренера. Поэтому я категорически отказался», – заявил Кулеша, комментируя новость в «Твиттере».

Информация о возможном уходе Паулу Соузы из сборной Польши появляется уже не в первый раз. Писали об интересе к этому специалисту и со стороны «Фламенго», и со стороны другого бразильского клуба – «Интернасьонала». Паулу Соуза проводил встречи с потенциальными работодателями, несмотря на действующий контракт с поляками. В Бразилии сейчас, кажется, бум на португальских тренеров. Тот же «Фламенго» хочет повторить успех 2019 года, когда команда под руководством Жорже Жезуша выиграла чемпионат и Кубок Либертадорес. В завершившемся сезоне-2021 «Фла» проиграл борьбу за титул «Атлетико Минейро», а в финале Кубка Либертадорес уступил «Палмейрасу», который также возглавляет португалец – Абел Феррейра.

Кстати, ещё месяц назад появилась информация о том, что Паулу Соузу в сборной Польши может сменить наш Станислав Черчесов. Но потом «Фламенго» вроде как переключился на Жезуша, которого безуспешно пытался вернуть из «Бенфики» (в его контракте прописаны отступные в размере € 6 млн), поэтому в польской федерации футбола вряд ли задумывались о конкретных переговорах с потенциальными сменщиками португальца. Вот и Черчесов, комментируя своё назначение в «Ференцварош», дал понять, что хотел отправиться на ЧМ-2022 с какой-нибудь сборной, однако предложений не получил.

«До этого у меня в голове была чёткая цель: поехать на чемпионат мира в Катаре. К сожалению, с Россией мне не удалось достичь этой цели. И на данный момент у меня нет возможности сделать это с другой сборной. Вот поэтому нужно открываться новым возможностям», — признался Черчесов, приняв предложение из Венгрии.

«На ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен». Большое интервью с Черчесовым «На ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен». Большое интервью с Черчесовым

Наверное, и к лучшему, что Черчесов не сыграет с Польшей против российской сборной. Он-то знает нашу команду как никто! Уход же Паулу Соузы вряд ли можно будет назвать хорошей новостью для России. Португальца критиковали – и по делу. С января этого года, когда экс-полузащитник «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии» возглавил национальную команду, качество игры поляков не улучшалось.

В 15 матчах под руководством Паулу Соузы сборная Польши набирала в среднем 1,53 очка. Результат хуже, чем у трёх предшественников португальца – Ежи Бженчека (1,71 очка за 24 матча), Адама Навалки (1,88 очка за 50 матчей) и Вальдемара Форналика (1,56 очка за 18 матчей). Паулу Соуза хотел поставить полякам более смелый и сложный футбол с высоким прессингом и контролем мяча, но получалось не очень. Сборная провалила Евро-2020, набрав лишь очко в группе со Словакией, Швецией и Испанией, и не показывала какого-то потрясающего футбола в отборочном цикле ЧМ-2022. Хотя, например, в домашнем матче с Англией (1:1) выглядела прилично и спаслась в компенсированное время.

Впрочем, оценка смены тренера в сборной Польши, если она всё-таки произойдёт, зависит от того, кто придёт вместо Паулу Соузы и как быстро новый главный найдёт общий язык с командой. Португалец хорошо ладит с лидером поляков Робертом Левандовским и поэтому мог бы чувствовать себя относительно спокойно, несмотря на посредственные результаты.

Россию пугают Левандовским. Но так ли он хорош в сборной? Россию пугают Левандовским. Но так ли он хорош в сборной?

Напомним, в первом полуфинале стыков Россия сыграет с Польшей на своём поле 25 марта. Победитель этой пары выходит на победителя пары Швеция – Чехия. Финал состоится 29 марта.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021