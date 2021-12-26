Рождественское шоу от Гвардиолы! «Лестер» почти вернулся после 0:4, но пропустил 6. Видео

«Ман Сити» идёт по дистанции АПЛ на кураже – девять побед подряд, разница мячей в последних четырёх матчах составила 18:3. Феноменальную форму набрали Жоау Канселу и Бернарду Силва, плюс вернулся Кевин Де Брёйне. Не факт, что даже в оптимальном составе «Лестер» мощно бы смотрелся против такого соперника. А Брендан Роджерс всё ещё мучается с кадровыми ребусами. Вне старта против «Сити» по разным причинам остались Джонни Эванс, Чаглар Сёюнджю, Харви Барнс, Тимоти Кастань, Рикарду Перейра, Бубакари Сумаре, Вильфред Ндиди и Джейми Варди. Плюс давно на больничном находятся Джеймс Джастин и Уэсли Фофана.

Некоторые игроки получили отдых после изматывающего матча с «Ливерпулем» в Кубке лиги (3:3). Поэтому Роджерс выкатил базовые 4-2-3-1 с линией обороны Олбрайтон — Амарти — Вестергор — Томас и Ихеаначо в роли единственного форварда. Такой экспериментальный состав «Лестера» в первом тайме улетел за пределы поля, получив от «Ман Сити» четыре мяча за 25 минут. Даже стабильный Тилеманс поплыл и привёз два пенальти – хороший подарок для улучшения статистики 11-метровых у Мареза и Стерлинга.

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В первом тайме «Ман Сити» раздавил команду Роджерса благодаря интенсивному прессингу и динамичным гибридным ролям игроков. Например, номинальный левый защитник Зинченко в роли одного из разыгрывающих хавбеков при владении – классика от Гвардиолы. Но после перерыва «Лестер» внезапно проснулся: Роджерс выпустил Кастаня, и команда перешла на 5-4-1. Свободное пространство получил Мэддисон, поучаствовавший во всех трёх голах гостей.

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Впрочем, «Ман Сити» быстро закрыл наметившийся камбэк усилиями Лапорта и Стерлинга. Девять забитых голов, увлекательный сюжет – настоящее рождественское шоу! Зрители получили убойное блюдо на «боксинг дэй».

Оборона «Лестера» в этом сезоне — просто дуршлаг

В 19 матчах сезона АПЛ команда Роджерса всего два раза играла на ноль – против «Вулверхэмптона» (1:0) в первом туре и не так давно против «Ньюкасла» (4:0). По ожидаемым пропущенным голам «Лестер» идёт на 16 месте в лиге с показателем 29,20 xGA – это уже с учётом матча с «Ман Сити». Меньше сухих игр в этом сезоне только у упомянутого выше «Ньюкасла» (1).

Фото: Getty Images

При этом «Лестер» всё ещё сохраняет блеск в атаке – прямо сейчас это шестая по результативности команда АПЛ (30 голов, столько же у «Вест Хэма») и шестая по ожидаемым голам (24,15 xG). Глядя на происходящее, сразу вспоминается весёлый «Ливерпуль» Роджерса, где центральный защитник Мартин Шкртел атаковал намного лучше, чем оборонялся. А ещё ведь были шесть матчей в Лиге Европы, в каждом из которых «Лестер» пропускал.

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Первая причина оборонительных проблем «Лестера» – кадровый голод. Эванс после травмы вернулся всего на восемь туров и получил новое повреждение. Выписанный из «Саутгемптона» Вестергор не стал полноценной заменой сломанному Фофана. Постоянно выбывают игроки основного состава, что сильно бьёт по балансу «Лестера».

Из невозможности оптимально выстроить баланс вытекает вторая проблема. «Лестер» в этом сезоне прессингует ниже – 12,01 PPDA (допущенные передачи на одно оборонительное действие) против 9,99 по итогам прошлого сезона. В низком блоке «Лестер» не может адекватно применить агрессию от защитников и теряет концентрацию. Игроки допускают индивидуальные ошибки (яркий пример – гол Минамино из матча с «Ливерпулем», когда Сумаре махнул мимо мяча и не прервал подачу Милнера). Таким образом, оборона превращается в конвейер по поставке опасных моментов у ворот Шмейхеля.

Третья причина – сам Каспер Шмейхель. Прямо сейчас он 12-й голкипер лиги по проценту отражённых ударов (68,8%). По разнице PostShotxG и пропущенных голов (эта метрика определяет количество «предотвращённых» голов по отношению к среднему по лиге) находится на 32 месте с показателем -4,4. В прошлом сезоне Шмейхель чуть лучше: набил +0,5 по разнице PostShotxG и пропущенных голов, хотя с отражением ударов уже тогда наметился спад (65,7% успешности сейвов против 73,8% в сезоне-2019/2020).

Фото: Getty Images

Матч с «Ман Сити» – квинтэссенция нынешнего «Лестера». В атаке может творить Мэддисон при солидной поддержке партнёров, но игра обороны разрушает все эти потуги.

Гюндоган — незаметный герой вечера

В этом сезоне Бернарду Силва старательно перетягивает у Гюндогана звание самого результативного полузащитника «Ман Сити». Однако гол в ворота «Лестера» немецкий хавбек забил именно в том стиле, в котором зажигал в начале года. Подключился вторым темпом в штрафную и завершил атаку.

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Этот гол стал для Гюндогана 15-м в календарном году в рамках АПЛ. Больше забивали только Гарри Кейн (16) и Мохамед Салах (24).

Фото: Getty Images

«Ман Сити» укрепил лидерство в АПЛ, хотя по потерянным очкам «Ливерпуль» всё равно остаётся на опасной дистанции. А «Лестер» застревает на 10-й строчке. Возможно, ресурс Роджерса в этой кампании подошёл к концу.

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