Все наши легионеры из топ-лиг могут вскоре сменить клубы. Как для них сложился 2021 год?

Российских легионеров, выступающих за первые команды клубов топ-лиг Европы, по-прежнему можно пересчитать по пальцам одной руки. Есть два игрока в Италии да по одному в Испании, Германии и Франции. Наши футболисты не пользуются спросом за границей, как из-за недостаточно высокого уровня мастерства, так и по причине завышенных зарплат и стоимости трансфера. Любопытно, что все российские легионеры в топ-клубах Европы – Головин, Миранчук, Кокорин, Черышев и Лунёв – могут зимой или будущим летом сменить клубы. Обсуждаем последние новости с рынка и рассказываем, как для этой пятёрки сложился уходящий год.

Александр Головин, «Монако» (Франция)

Пожалуй, только один из пяти российских легионеров, выступающих в топ-лигах Европы, должен быть доволен тем, как сложился для него 2021-й. Хотя и у Головина были разные по качеству отрезки. В конце прошлого года экс-полузащитник ЦСКА восстанавливался от травмы, а новый начал успешно – с гола «Лорьяну». Потом сделал хет-трик в ворота «Нима», а всего во второй части сезона-2020/2021 забил пять голов и отдал восемь голевых передач в 19 матчах Лиги 1. Даже перенесённый ковид не отразился на форме Александра. Россиянин помог «Монако» занять третье место и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

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В нынешнем сезоне у Головина 23 игры и 3+5 во всех турнирах. Он пропустил несколько матчей из-за травмы бедра. Вообще, сезон получается неоднозначным для всей команды: «Монако» всё-таки не попал в ЛЧ, проиграв в отборе «Шахтёру», а в чемпионате Франции занимает на данный момент лишь шестое место. Тем не менее сам Александр может пойти на повышение – в АПЛ. «Эвертон» заинтересован в покупке Головина, которого просит подписать лично главный тренер Рафа Бенитес. По слухам, монегаски требуют от английского клуба не менее € 45 млн. Сумма очень серьёзная, так что осуществить трансфер «Эвертону» будет непросто.

Алексей Миранчук, «Аталанта» (Италия)

Прошлый сезон был для Миранчука дебютным в «Аталанте», поэтому неудивительно, что бывший полузащитник «Локомотива» с трудом адаптировался в большой итальянской команде после травмы и коронавируса. Тем не менее Алексей, пусть и выходил, как правило, на замены, отмечался результативными действиями. В январе он получал шансы в Кубке Италии и забил в двух матчах подряд. В Серии А во второй части чемпионата россиянин набрал 3+2 в 20 матчах.

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Была надежда на то, что в новом сезоне Миранчук наконец-то раскроется в Италии. Но его положение в команде Джан Пьеро Гасперини не изменилось. Алексей принял участие в 12 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. «Аталанта», борющаяся, как и в прошлом сезоне, за третье-четвёртое места в Серии А, готова отпустить нашего полузащитника. Претендентами на Миранчука называют «Дженоа», «Верону» и «Торино». Писали также о «Зените», но сам игрок пока не планирует возвращаться в РПЛ. Клуб из Бергамо, по разным данным, хочет получить за россиянина € 15-16 млн с учётом бонусов, впрочем, не исключён вариант и с арендой до лета.

Александр Кокорин, «Фиорентина» (Италия)

Кокорин перешёл в «Фиорентину» как раз в начале этого года. Итальянский клуб заплатил «Спартаку» за нападающего достаточно крупную для себя сумму – € 4,5 млн. Во Флоренции надеялись, что россиянин поможет команде в борьбе за выживание. «Фиалки» действительно смогли спастись от вылета, заняв 13-е место, однако вклад Кокорина оказался нулевым. Наш легионер принял участие всего в четырёх матчах и не отметился результативными действиями. Александр продолжал бороться с травмой, которая мешала ему ещё в «Спартаке», и пропустил два месяца.

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Сами терпеливые болельщики «Фиорентины» ждали, что Кокорин проявит себя в нынешнем сезоне. Увы, но картина та же. Александр пять раз вышел на поле в Серии А и Кубке Италии, однако так и не отметился ни забитыми мячами, ни голевыми передачами. Он не тренировался 42 дня из-за мышечных проблем. В Италии утверждают, что «Фиорентина» хочет зимой избавиться от россиянина. Либо продать, либо отправить в аренду. В крайнем случае – разорвать контракт, действующий до июня 2024-го. Правда, в этом случае «фиалки» потеряют крупную сумму, так как Кокорин входит в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков команды. Сообщалось об интересе к нападающему со стороны клубов из России и Катара.

Денис Черышев, «Валенсия» (Испания)

Для левого вингера сборной России прошлый сезон получился неудачным. «Валенсия» страдала на поле и финишировала лишь на 13-м месте в Примере. Сам Черышев во второй части чемпионата сделал лишь одну голевую передачу в 12 матчах. К сожалению, Дениса продолжают преследовать проблемы со здоровьем. Он перенёс ковид, потом пропустил два месяца из-за мышечной травмы. В Испании писали, что «Валенсия» планирует избавиться от Черышева, тем не менее россиянин остался в команде.

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Новый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас дал нашему вингеру шанс. Поначалу Черышев воспользовался им: заработал пенальти в игре с «Хетафе», выдал голевой пас во встрече с «Алавесом». Но пока это все результативные действия Дениса за 10 матчей нынешнего сезона. Несколько игр россиянин пропустил из-за очередных повреждений, которые не дают ему сохранять хорошую форму на протяжении длительного периода. Летом, по окончании сезона-2021/2022, контракт Черышева с «Валенсией» истекает. Говорят, испанский клуб всё-таки не будет предлагать нашему легионеру новый договор.

Андрей Лунёв, «Байер» (Германия)

В первой половине года Лунёв был ещё игроком «Зенита» и не представлял, что судьба забросит его в Германию. Голкипер не договорился о новом контракте с петербургским клубом, зато принял предложение «Байера». Ушёл свободным агентом на меньшие деньги и на роль второго вратаря команды, которая, в отличие от «Зенита», не участвовала в Лиге чемпионов. Сейчас кажется, что Андрей ошибся.

За полгода в «Байере» Лунёв сыграл всего один матч – с «Ференцварошем» (0:1) в Лиге Европы. Других шансов россиянин не получил. И вряд ли получит, если только «первый номер» и капитан команды Лукаш Градецки не вылетит из основы по нефутбольным причинам. Летом Лунёв может снова сменить клуб – появлялась информации об интересе к нему в Турции. До этого, судя по словам его агента Антона Смирнова, экс-зенитовец не уйдет из Леверкузена.

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«Андрей остается в «Байере». Им довольны во всех отношениях: работой, поведением и всем остальным. В нём заинтересованы, и вопрос аренды обсуждаться не может. Как минимум до конца сезона он остаётся в клубе», – сказал агент в интервью для «Матч ТВ».