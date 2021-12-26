Главные враги Криштиану Роналду в футболе
Кто из футболистов не скрывает нелицеприятного отношения к португальцу.
Гонсало Игуаин
Игуаин назвал Роналду переоценённым: «У Криштиану большое эго. Если ты не называешь его лучшим, то не являешься его другом. Он считает себя лучшим, но при этом переоценён».
Гонсало пришлось покинуть «Реал», а затем и «Ювентус» из-за натянутых отношений с Криштиану.
Артуро Видаль
«Криштиану — глупый! Я не считаю его значимой личностью», — сказал Видаль в 2017 году. Тогда же он обвинил судей в помощи «Реалу», за который выступал Роналду.
Роналду не понравились слова Видаля. Между двумя игроками до сих пор есть нескрываемая неприязнь.
Жерар Пике
Пике считает, что Роналду жульничает, несмотря на свой талант. «Его манера «нырять» уже откровенно надоела», — заявил Пике.
Пике и Роналду недолюбливают друг друга. В 2016 году на чемпионском параде Жерар потроллил Криштиану, сымитировав его манеру празднования.
Дани Алвес
«Когда Роналду побеждает, все говорят о нём. Но ему нужно научиться принимать поражения. Я не понимаю, почему он входит в топ-3 претендентов на «Золотой мяч», — заявил Алвес в 2014 году.
Роналду демонстративно отказался поприветствовать Дани Алвеса, когда они пересеклись на церемонии вручения «Золотого мяча».
Коке
В 2016 году полузащитник «Атлетико» Коке позволил себе гомофобное высказывание в адрес выступавшего за «Реал» Роналду в мадридском дерби.
С тех пор между футболистами дружбы нет даже в помине.
Главные враги Криштиану Роналду в футболе
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