Жиркову рано заканчивать с футболом. Вот бы он вернулся в 2022 году!

Юрий Жирков так и не попрощался.
У него была длинная и местами прощальная речь – в подкасте «Сычёва и Казанского». Игрок рассказал обо всех этапах карьеры, вспомнил «Челси» и «Анжи», но о завершении карьеры так и не объявил.
Жирков не попрощался и в игре. Его последние мгновения на поле – травма бедра и замена в проигранном бельгийцам матче Евро-2020 в Петербурге. Больше Жирков на поле не выходил – в том числе и за любительский клуб «Аминьево», который провернул трансфер Жиркова, а по сути – включил его в заявку к Павленко, Прудникову и Шишкину.
Понятно, что сделанное и сыгранное Жирковым во имя нашего футбола не сотрёт даже такая грустная концовка (та самая травма в начале проваленного турнира). Однако сейчас – и особенно перед Новым годом – хочется загадать, чтобы Жирков доиграл полноценно. И не ушёл вынужденно, а ушёл бы, когда сам захотел. И сделал бы это красиво.
Тем более сам Юрий после Евро объявил: готов поиграть ещё год, если поступит предложение. Так что моё футбольное пожелание такое – вот бы Жирков пока не завершал карьеру, а играл, чеканил мяч и дочеканился бы им до чего-то яркого и великого. Возвращение в сборную – скорее перебор. Но спасение кого-то из низины РПЛ – вот реальный сюжет.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Почему такое внимание именно к Жиркову? Потому что он последний полевой представитель поколения Евро-2008. Люди из его команды давно тренируют или регулярно выкладывают моменты новой весёлой жизни – с путешествиями, отдыхом в бане, раками и коктейлями.
А Жирков до сих пор в игре.
Об интересе к нему открыто говорят «Химки» и «Нижний Новгород», и это значит, что футболист Жирков ещё актуален и может провести тот самый год в клубе РПЛ. Ведь остаток сезона в Премьер-Лиге – те самые мгновения, которые хочется видеть и ради которых болельщики дополнительно зайдут на стадион.
А ещё я не боюсь, что таким возвращением Жирков пойдёт против акции «уйти вовремя и красиво». Дело в том, что Жирков пока не ушёл никак. А если уйдёт сейчас – получится ровно наоборот.
Фото: instagram.com/yuryzhirkov
Так что, Юрий, верим в то, что вернётесь в бой!
Такое моё новогоднее пожелание.
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