«Реал» и «ПСЖ» устроят распродажу, Холанд — уедет в Испанию? Последние трансферные новости

До открытия зимнего трансферного окна осталось несколько дней. Многие клубы ведут переговоры и собираются заключить сделки уже в первые дни января. Рассказываем о ситуации на трансферном рынке.

«Манчестер Сити» и «Барселона» борются за Холанда

Холанд – самый желаемый футболист топ-клубов Европы. Многие команды готовы пойти на риски ради подписания нападающего. Так, «Манчестер Сити» собирается продать четверых игроков ради перехода норвежца. По информации Manchester Evening News, команду покинут Ферран Торрес, который должен перейти в «Барселону» в ближайшее время, а также Педро Порро, Коу Итакура и Морган Роджерс.

Интерес к бомбардиру есть и в Испании. После потери Месси новый лидер нужен «Барселоне». В нём президент клуба Лапорта видит Холанда. Как сообщает журналист Жерар Ромеро, президент каталонцев помешан на идее подписания форварда. Лапорта считает, что переход Холанда можно будет сравнить с трансфером Роналдиньо во время его первого президентского срока. Кстати, ранее агент игрока заявил, что «Барселона» умеет заключать крупные сделки, а Лапорта показал большой палец вверх на вопрос болельщика: «Есть ли у «Барсы» деньги на покупку Холанда? Покажите жестом».

Однако сам Холанд хочет играть в «Реале» – об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио:

– Может ли следующим шагом Холанда стать английская Премьер-лига? Ему не очень нравится АПЛ, это не его мечта. Он предпочитает Примеру – Эрлингу она очень нравится. Поэтому я думаю, что Примера – идеальный вариант для него. Или Бундеслига, где он сейчас играет. Не факт, что он уйдёт летом из «Боруссии». В клубе считают, что правильным шагом для его карьеры стал бы ещё один год в Дортмунде. Я не знаю, что думает об этом Мино Райола. Думаю, Райола хочет, чтобы Холанд ушёл из «Боруссии», потому что ему важно найти новый вызов после двух лет, проведённых там.

Эрлинг Холанд Фото: Getty Images

Мадридский «Реал» — один из вариантов. Даже если они точно подпишут Мбаппе, они хотели бы иметь пару нападающих на будущее. Я не знаю, смогут ли они это сделать. Только «Реал» и «Барселона» могут заполучить его, потому что он не пойдёт в «Атлетико» или любой другой клуб. Возможно, поэтому он сказал агенту, чтобы тот попробовал организовать трансфер в «Реал». Если не получится, то в «Барселону». А потом уже в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и так далее», — сказал Ди Марцио.

От «ПСЖ» не стоит ждать дорогих покупок

Этой зимой больших трансферов от «ПСЖ», скорее всего, ждать не стоит. Клуб будет распродавать футболистов, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей. По информации L'Equipe, парижанам необходимо продать игроков на € 100 млн в ближайшие два трансферных окна. «ПСЖ» может расстаться с Серхио Рико, Лейвином Курзава, Тило Керером, Абду Диалло, Юлианом Дракслером, Мауро Икарди и Рафиньей. Последний в ближайшие дни станет игроком «Реала Сосьедад» (аренда).

Мауро Икарди Фото: instagram.com/mauroicardi/

Будущее Головина — в «Эвертоне»?

Ещё 30 октября «Чемпионат» сообщил, что Головин может продолжить карьеру в АПЛ. Теперь эту информацию подтверждает The Athletic. Рафаэль Бенитес – поклонник игры россиянина, но «ирисок» может отпугнуть запрашиваемая цена за футболиста. «Эвертон» также рассматривает возможность подписания полузащитника «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа, чей контракт истекает в конце сезона.

Англичанин проводит сезон слабее, чем Головин. Он играет в среднем 62 минуты за матч и забил один гол. Александр же принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отличился тремя мячами и пятью голевыми передачами. Согласно Transfermarkt, Головин почти в два раза дороже Лонгстаффа.

Александр Головин Фото: Getty Images

«Реал» устроит распродажу?

Летом «Реал» хочет провернуть большой трансфер, поэтому готов продать несколько игроков в январе. По информации Marca, клуб собирается избавиться от Иско и Гарета Бэйла, чьи контракты истекают летом 2022 года. «Реал» с уважением отнесётся к любому решению Марсело, а также готов выслушать предложения по Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару, которого хочет вернуть лично Абрамович. Испанцы планируют, что летом, когда истечёт контракт Мбаппе с «ПСЖ», они всё-таки смогут заполучить француза.

Гарета Бэйл Фото: Getty Images

Новый украинец в АПЛ

В ближайшее время «Эвертон» объявит о переходе Виталия Миколенко. Эту информацию подтвердил главный тренер киевского «Динамо». «Миколенко перешёл в «Эвертон». Это первый крупный трансфер «Динамо» после перехода Ярмоленко. Он молодой игрок, который должен стать примером для других. Важно, чтобы у молодых футболистов была перспектива», — заявил Луческу.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 22-летний украинец успешно прошёл медицинский осмотр. Стороны уже подготовили все документы. Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока составит от € 21 млн до € 23 млн.