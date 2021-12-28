«Спартак» забирает таланта из «Крыльев». Но клубу нужна фигура масштабнее, чем Пруцев

В ближайшее время «Спартак» завершит очередной трансфер. По информации «Чемпионата», красно-белые близки к приобретению 21-летнего полузащитника Данила Пруцева. Стороны уже обговаривают последние детали перехода.

Пруцев – игрок середины поля, и очевидно, что с его помощью «Спартак» попытается решить хроническую проблему. Уже два сезона подряд опорная зона была самым слабым звеном команды (недалеко от неё ушёл правый фланг обороны).



Но сможет ли Пруцев обеспечить гарантированное качество? В этом есть сомнения.

Какой центральный полузащитник был нужен «Спартаку»?

У «Спартака» есть объёмный работяга Зобнин, который много двигается и умеет всего по чуть-чуть. Но он не даёт стабильного качества ни в первой фазе атаки (выходе из обороны), ни во второй (развитие атаки), ни в финальной (обострение и завершение).



Также есть глубинные диспетчеры – Умяров, Литвинов, Хендрикс. Всех троих отличает умение вести игру из глубины, они способны находить варианты впереди, забрасывать прямиком в переднюю линию, разворачивать на фланги. Но у каждого есть ограничения: все трое заурядно играют в зоне ближе к финальной трети поля, выполняют мало обостряющих действий. Плюс редко добегают до штрафной или во фланговые зоны для создания связок, не продвигают мяч с помощью самостоятельного ведения или дриблинга. А Хендрикс вдобавок слаб физически и не даёт объёма в интенсивных перемещениях.



Исходя из этого, «Спартаку» для выхода на новый уровень сейчас бы могли пригодиться центральные полузащитники двух альтернативных типажей:

для повышения качества обороны и снижения нагрузки с центральных защитников – яркий разрушитель с сильным отбором и чёткой страховкой. Пример – Барриос. Хотя и без игроков с таким профилем можно играть за счёт чётко выстроенной системы;

для повышения креативности центральной оси – сбалансированный полузащитник с набором ярких характеристик в созидании, который умеет играть ключевую роль, комфортно чувствует себя под давлением, продвигает мяч, добегает до опасных зон, обостряет и завершает. Примеры – Крыховяк, Вендел или – с натяжкой – Кузяев. Глушаков в лучшие годы, кстати, тоже здорово справлялся с этой ролью.

Денис Глушаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На мой взгляд, подвижный хавбек с пасом и креативной натурой (либо второй опорник, либо «восьмёрка») – более приоритетная задача для «Спартака», нежели чистый опорник-разрушитель.

У Пруцева очень интересный типаж: сбалансированный полузащитник с достойным продвижением мяча

Пруцев – продукт тренерской системы Игоря Осинькина. Он был ключевым игроком «Чертанова» в сезоне-2019/2020, когда команда всерьёз претендовала на РПЛ. Далее перешёл в «Крылья Советов» вместе с тренером и большей частью основного состава. Почти сразу же был продан в «Сочи», однако сезон на юге России получился скомканным (статус запасного и скромные 585 минут). Поэтому после возвращения «Крыльев» в РПЛ Пруцев получил обратное приглашение от Осинькина.

Сейчас Пруцев – важный игрок для «Крыльев». В этом сезоне у него 1120 минут в РПЛ, участие в 17 матчах из 18, 12 игр в стартовом составе. Данила очень комфортно чувствует себя в системе 4-4-2 с двумя более-менее равноценными опорниками, где нет явного разделения ролей.



Сильные стороны Пруцева:

проактивность при построении атаки, огромное количество подстроек под партнёров, горизонтальных и вертикальных смещений. Пруцев всегда ищет мяч, не боится ответственности и в «Крыльях» стабильно становится одним из лидеров по количеству принятых передач. Ниже – карта пасов из последнего матча самарцев с «Рубином». Сами можете оценить толщину линий, направленных к 25-му номеру;

сохранение мяча для команды. Точность передач – под 90%, внушительная цифра, и достигается она не только за счёт простоты. Пруцев не боится прессинга – когда попадает под давление, может отыгрываться в одно касание за счёт предварительной оценки ситуации. Над самостоятельными разворотами, правда, нужно работать – если бы они практиковались чаще и эффективнее, Пруцев вышел бы на очень высокий уровень;

продвижение мяча. Пруцев не играет сугубо на сохранение, много пасует вперёд, если там есть надёжный вариант. Он один из лидеров команды по продвижению мяча. Решения впереди ищет быстро, умеет играть вертикально;

важный аспект – не выдающийся, но умеренно развитый дриблинг и навыки продвижения мяча на ведении (progressive runs). Пруцев входит в топ-3 РПЛ по рывкам с мячом среди центральных полузащитников и в топ-30 среди игроков всех позиций. Ниже – разные типы входов в штрафную от Пруцева за последний год.

большой объём беговой работы, выносливость. Ими Пруцев отчасти компенсирует оборонительные недостатки, о которых речь пойдёт ниже.

Средние качества Пруцева:

нехватка физической силы и взрывной мощи – она мешает Пруцеву в отборах (его часто оттирают от мяча корпусом, если не успевает выткнуть ногами сразу) или в разворотах под давлением. Скоростные данные тоже обычные – нет такого мощного рывка на 20 метрах, как, к примеру, у Мухина;

нет уникальных качеств в финальной трети поля. Обострений мало, удары нестабильные и слабые (опять же, чувствуется нехватка силы в ногах), количество добеганий до штрафной и успешных эпизодов после них скромное. В текущем сезоне у него 0,5 касания в штрафной, в прошлых было 1,53. Требованиям «Спартака» по действиям в завершающей фазе атаки Пруцев пока не соответствует;

если придираться, то время от времени проскакивают обрезы на ровном месте, нерасторопность и суетливость. Вроде бы локальные истории, но встречаются, на самом деле, гораздо чаще, чем раз в три матча. Общую надёжность и цельность Пруцеву нужно повышать. Но здесь ситуация не такая критичная.

Фото: kc-camapa.ru

Пруцев vs Умяров и Зобнин: кто сильнее?

Ниже – таблица с данными от Wyscout.

Статистика Wyscout, РПЛ-2021/2022 Данил Пруцев, «Крылья Советов» Наиль Умяров, «Спартак» Роман Зобнин, «Спартак» Принятые передачи/90 38,05 29,3 23,38 Передачи/90 (точные) 51,34 (89,56%) 43,9 (84,52%) 38,83 (85,56%) Передачи с продвижением/90 (точные) 6,87 (75,82%) 6,8 (75,68%) 5,44 (77,78%) Передачи в финальную треть/90 (точные) 7,7 (84,31%) 6,52 (69,01%) 4,49 (76,92%) Передачи в штрафную/90 (точные) 1,59 (57,14%) 0,83 (55,56%) 1,73 (55%) Передачи под удар/90 0,76 0,46 0,52 Единоборства/90 (выигранные) 15,55 (50,49%) 17,72 (54,92%) 22,61 (50%) Единоборства в обороне/90 (выигранные) 5,89 (57,69%) 6,24 (55,88%) 5,7 (53,03%) Единоборства за нейтральный мяч/90 (выигранные) 2,94 (51,3%) 4,7 (52,2%) 3,91 (51,2%) Отборы и подборы/90 (на чужой половине) 6,04 (40%) 11,25 (50,9%) 9,45 (43,4%) Обводки/90 (успешные) 2,64 (60%) 0,55 (50%) 3,19 (54,05%) Забеги с мячом/90 2,49 0,18 2,76 Удары/90 (точные) 0,53 (28,57%) 0,92 (30%) 1,73 (30%) xG/90 0,02 0,04 0,23 Касания в штрафной/90 0,53 0,57 1,38

Пруцев более активен в получении мяча, чем Умяров и Зобнин.

Чаще доставляет мяч в финальную треть, но Умяров – совсем рядом.

Лучше Умярова и примерно на одном уровне с Зобниным продвигает мяч дриблингом и самостоятельным ведением.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По ударам Пруцев даже более скромный, чем действующие спартаковцы (правда, у Зобнина много ударов после угловых, в том числе голы). В обостряющих действиях и передачах под удар есть шаг вперёд по сравнению с Умяровым, но незначительный. В оборонительном объёме статистически Умяров и Зобнин пока сильнее.

Выводы

Пруцев – интересный игрок, который способен обеспечить глубину обоймы в «Спартаке», вырасти в уровне в будущем и стать ещё более ценным активом. Даже осенью во многих матчах он мог бы помочь красно-белым – с ним центр поля стал бы более мобильным и стабильным при развитии атаки.



Но всё же Пруцев не обеспечивает объём обостряющих действий из глубины, не делает разницу в финальной трети, редко и плохо бьёт. Плюс он недостаточно уникален в дриблинге, не считается классным исполнителем стандартов (кстати, в «Спартаке» исполнение штрафных и угловых – очень актуальная тема). Поэтому Данил сейчас, скорее, является интересным «полузащитником поддержки» – помогает строить атаки, направляет мяч в нужные зоны, а сам чаще всего остаётся в зоне подбора или в страховке.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Такой трансфер можно всецело поддержать при условии, что приедет ещё более масштабный полузащитник, который станет игровым лидером команды. Если же «Спартак» действительно (во всяком случае так сообщают коллеги из других СМИ) больше никого не планирует брать в центральную зону, то весной одного Пруцева может не хватить. Это всё же приобретение, скорее, на перспективу.



Использованы данные Wyscout.