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Что означает необычная татуировка Лионеля Месси на животе
Что означает необычная татуировка Лионеля Месси на животе
У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси есть необычная татуировка в виде губ на животе. Что она означает?
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Татуировка имеет важное значение для Месси, поскольку отдаёт дань уважения его возлюбленной Антонелле Роккуццо.
Татуировка имеет важное значение для Месси, поскольку отдаёт дань уважения его возлюбленной Антонелле Роккуццо.
Лионель женился на Антонелле в июне 2017 года. Тогда же он показал публике своё новое тату.
Лионель женился на Антонелле в июне 2017 года. Тогда же он показал публике своё новое тату.
Вытатуированные на теле губы Антонеллы Рокуццо — символ любви аргентинца к своей жене.
Вытатуированные на теле губы Антонеллы Рокуццо — символ любви аргентинца к своей жене.
Семья очень важна для Месси, что он постоянно подчёркивает в социальных сетях.
Семья очень важна для Месси, что он постоянно подчёркивает в социальных сетях.
На теле Месси есть более 10 татуировок, посвящённых Антонелле, матери Селии Марии Куччиттини, детям Тьяго, Матео и Чиро, городам Росарио и Барселоне — значимым местам для футболиста.
На теле Месси есть более 10 татуировок, посвящённых Антонелле, матери Селии Марии Куччиттини, детям Тьяго, Матео и Чиро, городам Росарио и Барселоне — значимым местам для футболиста.
Примечательно, что Месси оставляет чистым торс. Татуировки набиты на руке, ногах, животе.
Примечательно, что Месси оставляет чистым торс. Татуировки набиты на руке, ногах, животе.
Что означает необычная татуировка Лионеля Месси на животе
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