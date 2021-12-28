В «Зените» нашли замену Дзюбе? Нападающий сборной России Сергеев уже в Петербурге

Несколько часов назад «Чемпионат» сообщил, что Иван Сергеев прибыл в Санкт-Петербург и вскоре может подписать контракт с «Зенитом». Рассказываем, что известно о переходе на данный момент.
Что происходит сейчас?
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «Р-Спорт», что Сергеев прибыл в город: «Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов».
Следом выступил представитель самарского клуба. «Действительно, «Зенит» прислал в «Крылья» официальное предложение по трансферу Ивана Сергеева. Сейчас мы ведём переговоры. Вся остальная информация – позже», – сказал спортивный директор Сергей Корниленко.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Вероятно, уже сегодня вечером в случае успешного прохождения медосмотра стороны урегулируют условия сделки. Сумма трансфера не сообщается, но портал Тransfermarkt оценивает футболиста в € 2,3 млн.
Чем так крут Сергеев?
Статистически Иван пока не в топе. Это неудивительно – у него только первый сезон в РПЛ. В ФНЛ он забил 40 голов в 39 матчах, побив все возможные рекорды. На более высоком уровне пока всё не так здорово: 6 голов в 18 играх. Хотя по статистике xG должен был забивать почти 8. Вывод: с реализацией есть проблемы. Возможно, их получится решить на более высоком уровне.
Азмун и Дзюба пока явно превосходят будущего конкурента во всех компонентах. Они больше забивают (7 и 10 мячей соответственно) при более низком уровне ожидаемых голов. При этом у Дзюбы на гол уходит в среднем 104 минуты, меньше только у Агаларова (102), у Азмуна – 138. У Сергеева прилично больше – 246.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
При этом клуб явно не рассматривает его на перспективу. У Дзюбы и Азмуна летом заканчиваются контракты, так что Сергеев должен помочь уже сейчас. Получится ли?
Приход Сергеева отправит Дзюбу в «Рубин»?
Официальных подтверждений этому нет. «Зенит» на данный момент отрицает факт переговоров с «Рубином». Казанцы этот процесс в принципе не комментируют. Но очевидно, что переход ещё одного форварда с российским паспортом даёт больше опций «Зениту» на выход. Больше нет риска остаться вообще без нападающих, поэтому при сильном желании со стороны Артёма, его действительно могут отпустить в «Рубин» ещё до завершения базовой части контракта – то есть ближайшей зимой.
Сам Дзюба отреагировал на новость постом в «Инстаграме». Там он в очередной раз подчеркнул своё величие. Скрин с самыми результативными (по системе гол+пас) футболистами России, где Артём – лидер, а Сергеева даже нет в десятке.
Но есть сомнения, что этот статистический факт поможет изменить отношение к нему со стороны Семака.
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