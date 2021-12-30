Вот чем запомнился этот год в АПЛ. Спойлер: не только камбэком Роналду

2021-й подходит к концу, и это был прекрасный год. Чемпионство «Сити», резкий прогресс «Челси» при Томасе Тухеле, стабильно крутой и привлекательный «Ливерпуль» при Юргене Клоппе и другое – да, в уходящем году было много прекрасного. Наши авторы, работающие над текстами про АПЛ, делятся своими впечатлениями от 2021-го в Премьер-лиге в специальном проекте с Okko. Читайте, соглашайтесь, спорьте. Welcome.

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Александр Симбирский

Хороший, насыщенный год, смазанный лишь концовкой с постоянными переносами матчей и искалеченным Boxing Day. Что было? Яркий весенний «Лидс» с нереальным забегом Стюарта Далласа в игре с «Ман Сити» и 7 победами в 10 последних матчах прошлого сезона. Крепкий «Вест Хэм» Дэвида Мойеса с убойными стандартами и стремительными контратаками. Тактические эксперименты Пепа Гвардиолы, подарившие «Ман Сити» чемпионский титул.

Реанимация «Челси» от Томаса Тухеля с победой в лигочемпионском финале и защитниками, взломавшими FPL. Весенний спурт «Ливерпуля» с голом Алисона «Вест Бромвичу». Стильный «Брайтон» Грэма Поттера. Хет-трик Криса Вуда в апрельской игре с «Вулверхэмптоном». Сумасшедшая форма Мохамеда Салаха в новом сезоне. Октябрьская рубка между «Ливерпулем» и «Ман Сити» (2:2) – потрясающая концентрация топового футбола на отрезке в 90 минут. И, наконец, возвращение Криштиану Роналду в «МЮ» (так уж и быть) – самая громкая история года в медийном плане.

Виталий Пасичный

Я болею за «Ливерпуль» – и, казалось бы, нет ничего удивительного в том, что главное впечатление года связано с ним. Но далеко не всё так однозначно: в том же 2020-м, когда он просто доехал до давно гарантированного чемпионства, таких эмоций не было. Их, как всегда, гарантируют драма и преодоление: а уж в этом компоненте «Ливерпулю» в уходящем году было мало равных.

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В ситуации, когда команда лидировала по количеству травм с двукратным отрывом от второго места. Когда антирекорды обновлялись один за другим. Когда никто и не стал бы гнобить команду за пролёт мимо ЛЧ, Клопп и его парни смогли сделать бешеный рывок (восемь побед и две ничьи) на финише и вырвать третье место.



Лучше всего по этому поводу, как обычно, сказал сам Клопп. «У меня в памяти осталась фотография, сделанная в последний день прошлого сезона. На ней изображены Нэт Филлипс и Рис Уильямс, аплодирующие болельщикам перед Копом, оба с синяками и порезами. Для меня этот снимок лучше всего отражает то, чего добились эти парни». И действительно, в 2021 году «Ливерпуль» показал, что является чем-то большим, чем полутора десятком классных игроков под командованием топ-тренера.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дмитрий Панферов

Всегда сложно собирать единую мысль по итогам года, потому что она включает сразу две огромных части: конец прошлого сезона и начало нового. Если говорить о прошлом, то главное впечатление от него – мощь Бруну Фернандеша и пары Сон — Кейн. Первый воплощал «МЮ» и страшно заносил в фэнтези-футболе, вторые выглядели единственной радостью печального «Тоттенхэма». А ещё в голове страшное невезение «Брайтона», который должен был завершить сезон пятым, но финишировал только на 16-й строчке.



Если говорить про старт сезона-2021/2022, то огромным впечатлением стала игра Мохамеда Салаха, который пока что играет так, что явно будет одним из главных претендентов на «Золотой мяч». Не менее крут на старте сезона Рис Джеймс, а ещё возрождается «Арсенал». В голове сидят и ковидные идиотизмы – с игроками из Южной Америки и сейчас.



Если выбирать что-то одно, то величие Салаха перебивает всё, но АПЛ привычно дарит кучу запоминающихся моментов. И это гиперкруто.

Кирилл Ясюкевич

Все просто: камбэк Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет. Достойных альтернатив по уровню хайпа ровно ноль. Это отлично подтверждают и цифры:

спустя 12 часов после релиза на «инстаграм» «Ман Юнайтед» подписалось 2,5 млн человек;

пост «МЮ» о возвращении Роналду набрал миллион лайков за час в «Твиттере»;

Акции «Юнайтед» подорожали на 5,84% в день трансфера.

27 августа я запомнил детально:

утром все СМИ отправляют Роналду в «Ман Сити»; днём стало известно, что Роналду покинет «Ювентус». Об этом объявил Массимилиано Аллегри. Португалец попрощался с одноклубниками и покинул Турин; казалось, что вот-вот «Сити» подпишет Роналду, но Гвардиола заблокировал переход. В переговоры вступает «Ман Юнайтед»; спустя три часа «МЮ» объявил о камбэке Криштиану Роналду.

В первом же матче после возвращения Роналду закинул два «Ньюкаслу». Всего за «МЮ» Криштиану успел сыграл 18 матчей, в которых оформил 13 голов и 2 голевые. И это всё – в 36 лет.

Михаил Конев

Под конец года не хочется концентрироваться на негативе, но эмоции не всегда бывают приятными. Можно остановиться на положительных эпизодах – первый трофей Брендана Роджерса в «Лестере», чудесное преображение «Челси» с приходом Томаса Тухеля или яркий «Вест Хэм» Дэвида Мойеса. Но всё-таки остановлюсь на мучительной истории взаимоотношений Уле-Гуннара Сульшера и «Манчестер Юнайтед».

Фото: Clive Mason/Getty Images

Всё начиналось очень красиво. Сульшер встряхнул команду, выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов, а главное – обеспечил клубу стабильное место в топ-4. На неудачи закрывались глаза с помощью нескольких аргументов: тренер молодой, состав несбалансированный, тягаться с монстрами из «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» пока рано, нужно время.

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Но время шло, а «МЮ» Сульшера продолжал топтаться на месте. Клуб мог выдать взрослую игру с сильным соперником, но регулярно спотыкался о середняков. А осенью 2021-го дошло до того, что от топ-соперников получал по полной. Сульшер дал «Манчестер Юнайтед» яркий толчок, но в перспективе их взаимоотношения были обречены на провал. И хорошо, что эта история уже закончилась.