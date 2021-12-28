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Трансферы 2021 года — Месси и Роналду, реформа ЛЧ, провал Суперлиги и сборной Италии — главные события футбола

2021 год в футболе: возможно, самый важный за последние 5 лет
Полина Куимова
Главные события футбола 2021 года
Комментарии
Трансферы Месси и Роналду, реформа ЛЧ, провал Суперлиги — собрали 21 главное событие 2021 года.

Продолжаем подводить итоги уходящего года – на этот раз вспоминаем, что произошло в 2021-м в мировом футболе.

А что-то хорошее было? 21 главное событие 2021 года в российском футболе А что-то хорошее было? 21 главное событие 2021 года в российском футболе

1. Суперлига, которая прожила пару дней

Воскресным апрельским вечером 12 клубов объявили о готовности покинуть турниры УЕФА и начать свой путь в турнире для грандов – Суперлиге. Инициативу поддержали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Отделение стало реакцией на планы УЕФА расширить Лигу чемпионов до 36 команд, а также на «глобальные решения организации, которые на деле не решают фундаментальные проблемы». На самом же деле грандам просто захотелось больше денег.

Планировалось, что всего в новой Суперлиге примут участие 20 команд, платить за всё будет банк JP Morgan, а заработок клубов – складываться из бонуса за участие, доходов от ТВ-прав и призовых за место. Президентом турнира провозгласили Флорентино Переса. Это был его личный триумф: он пытался протолкнуть эту идею с начала нулевых, но дальше обсуждений ничего не уходило.

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Правда, триумфальная война с УЕФА быстро закончилась поражением восставших: организация совместно с Футбольной ассоциацией Англии, Премьер-лигой, Испанской федерацией футбола, Ла Лигой, Итальянской федерацией футбола и Серией А опубликовала заявление, в котором проект был назван «циничным» и даны обещания забанить клубы-участники на всех уровнях.

Ровно через два дня проект Суперлиги схлопнулся: первым о своём выходе объявил «Челси», следом – «Манчестер Сити» – до последнего держались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». УЕФА пригрозил, что забанит от участия в ЛЧ не отказавшиеся от идеи Суперлиги клубы, а остальных ввязавшихся оштрафует.

Чеферин не подбирал слов в СМИ:

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Суперлига пошла в суд, судья постановил, что УЕФА обязан снять все санкции с клубов-участников. Союз подал апелляцию, которую не удовлетворили – в итоге суд признал разбирательство недействительным и обязал организацию отменить штрафы клубам-участникам, а также снять претензии к «Реалу», «Барсе» и «Юве».

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Но идея Суперлиги жива, несмотря на то что Чеферин считает закрытие проекта своей главной победой в этом году: клубы представили обновлённый план турнира, а президент «Барселоны» Жоан Лапорта вместе с Пересом продолжают говорить, что будут бороться до конца.

2. Возвращение болельщиков на трибуны

Не везде, но это произошло – спустя долгое время сектора в лигах разных стран перестали пустовать. Например, в АПЛ 17 мая разрешили частичную заполняемость на последних матчах чемпионата, а с нового сезона (август 2021) трибуны забивают уже на 100%. В Серии А начали новый сезон с посещаемостью в 50%, сейчас уже заполняют стадионы на 75%.

3. Новый формат Лиги чемпионов

Через день после объявления о создании Суперлиги УЕФА выпустил заявление об одобрении нового формата Лиги чемпионов. Его разрабатывали как раз из-за грандов, которые были недовольны своим положением: игрой с ноунеймами и невысокими доходами.

Что нас ждёт с сезона-2023/2024:

  • 36 команд вместо 32;
  • ЛЧ будет работать по «швейцарской системе»: 10 матчей (5 дома, 5 на выезде), соперники выбираются по схожим результатам (победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими, «ничейники» – с «ничейниками»), дважды с одной и той же командой сыграть нельзя;
  • первые восемь команд выходят в плей-офф, 9-24-е места проводят дополнительный раунд за выход в 1/8 финала, а 25-36-е места выбывают.

Подробнее о системе можно почитать ниже.

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4. Жозе вернулся в Италию, Конте — в Англию

«Тоттенхэм» отправил Моуринью в отставку спустя 17 месяцев работы в команде – увольнение произошло за несколько дней до финала Кубка лиги с «Сити». Впервые с 2002 года португалец ушёл из команды без единого выигранного трофея. Но без работы он оставался недолго – уже осенью о его назначении объявила «Рома». Сейчас команда идёт на шестом месте, и есть большая вероятность, что бестрофейная серия Моуринью растянется на пять лет.

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Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» же позвал рулить командой Нуну Эшпириту Санту, но потом уволил и его, пригласив на место главного тренера Антонио Конте.

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5. Неожиданные чемпионы: «Лилль», «Интер» и «Атлетико»

Франция. Перед заключительным матчем сезона «Лилль» лидировал в таблице с отрывом от «ПСЖ» на одно очко, а от «Монако» – на три, поэтому обладатель чемпионского титула решался в последнем туре. И им стал «Лилль» – клуб оторвался от парижского клуба на одно очко. Последний раз команда становилась чемпионом 10 лет назад, в сезоне-2010/2011 – за это время золото семь раз брал «Пари Сен Жермен», по одному разу — «Монпелье» и «Монако».

За весь чемпионат «Лилль» проиграл всего трижды, что стало лучшим показателем в лиге. Весь секрет – в тренере-философе и грамотной обороне.

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Италия. Начиная с сезона-2011/2012 «Ювентус» ежегодно становился чемпионом – 9 лет подряд в Италии не менялся чемпион. В этом году их гегемония наконец пала: скудетто взял «Интер». Клуб шёл к возвращению трофея долго и мучительно: через провальный менеджмент, долги и неудачи.

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Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Испания. За четыре тура до конца в чемпионате сложилась идеальная интрига: на титул претендовали сразу четыре команды – «Барса», «Реал», «Атлетико» и «Севилья». Причём последний клуб мог легко запрыгнуть на первую строчку – для этого нужна была всего одна ошибка кого-то из тройки лидеров. Но «Севилья» крупно влетела «Вильярреалу», сыграла вничью с «Реалом» и осталась четвёртой. «Барселона» тоже посыпалась: две ничьи, поражение от «Сельты» и победа над «Эйбаром», как итог – третье место. Вторым стал «Реал», отстав от «Атлетико» всего на два очка.

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6. Левандовски побил рекорд Мюллера

В 1972-и Герд Мюллер забил за сезон 40 голов, и с тех пор никому не удавалось побить этот рекорд. Его даже прозвали «вечным» – год за годом никто даже близко не подбирался к цифре в 40 мячей. В 2021-м смог Роберт Левандовски – в матче с «Аугсбургом» он отправил в ворота мяч, который стал 41-м.

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В декабре Левандовски побил ещё один рекорд Мюллера – по голам за календарный год. В 1972 году немец забил 42 мяча, а Роберт в 2021-м – 43.

7. «Челси» взял Лигу чемпионов, а Эмери в очередной раз выиграл Лигу Европы

ЛЧ. Спустя девять лет «Челси» снова стал триумфатором Европы, обыграв в финале «Манчестер Сити» (0:1). Первый трофей Томаса Тухеля, для клуба – второй в ЛЧ, а для Романа Абрамовича вместе с командой – 19-й.

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Фото: Michael Steele/Getty Images

ЛЕ. Пять финалов, четыре победы – никто не брал Лигу Европы чаще, чем Унаи Эмери. Трижды он выигрывал трофей с «Севильей», и вот в этом году ему удалось победить с «Вильярреалом».

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8. Эриксен и народная любовь к сборной Дании

На 44-й минуте один из футболистов Дании вбросил мяч из аута, и в этот же момент Кристиан Эриксен неожиданно рухнул на газон. Ему долго оказывали помощь – минуты тянулись так медленно, что казалось, будто мир его уже потерял. Спустя 10 минут Эриксена унесли на носилках, и матч в итоге продолжился. Позже оказалось, что датчанин пережил остановку сердца.

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Фото: Wolfgang Rattay/Getty Images

Произошедшее объединило сборную Дании, дав им сильнейший импульс, который довёл их до полуфинала. За них болели по всему миру, за них переживали и в них верили – поэтому любители футбола особенно жёстко восприняли нырок Стерлинга: судья поставил пенальти в ворота Дании, англичане забили и в итоге вышли в финал.

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9. Отмена правила выездного гола

Летом, прямо по ходу Евро, УЕФА объявил о революционном решении: с сезона-2021/2022 в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации отменяется правило выездного гола. Теперь же при равном счёте по итогам матчей игра переходит в овертайм.

Революция в футболе. УЕФА отменил правило выездного гола Революция в футболе. УЕФА отменил правило выездного гола

10. Италия выиграла Евро, Аргентина — Кубок Америки

Евро. Сборная Италии без поражений дошла до финала, где встретилась с Англией. Гарету Саутгейту и фанатам особенно важно было выиграть турнир дома, поэтому атмосфера на стадионе и за его пределами разожглась задолго до начала матча. Но триумфаторами на «Уэмбли» стали итальянцы: в драматичной серии пенальти они всё же вырвали титул, который отправился в Рим.

В финале Евро была невероятная серия пенальти! Давайте переживём её ещё раз В финале Евро была невероятная серия пенальти! Давайте переживём её ещё раз
Италия — чемпион Европы. Футбол победил (хоть и по пенальти) Италия — чемпион Европы. Футбол победил (хоть и по пенальти)

Кубок Америки. Долгожданный трофей Месси вместе со сборной Аргентины – перед этим финалом с Бразилией он говорил, что хочет наконец выиграть что-нибудь вместе со своей командой. До этого у него было только золото Олимпиады-2008, серебро ЧМ-2014 и три поражения в финале Кубка Америки. Этим летом его мечта сбылась, да ещё и с триумфом: Аргентина одержала первую с 1993 года победу в финале Кубка Америки, а Бразилия впервые в истории проиграла в домашнем турнире. Единственный гол в финале забил Анхель Ди Мария.

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Фото: Buda Mendes/Getty Images

11. Месси и Рамос — в «ПСЖ»

Месси. Лео хотел остаться в «Барселоне», но клуб не мог его оставить, даже согласись он играть бесплатно. Всё дело в потолке зарплат – на них должно уходить не больше 70% доходов клуба, а даже без Месси «Барса» тратила 95%.

«Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий, — сказал Месси на прощальной пресс-конференции. – Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чём не просили. Был убеждён, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги».

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Так Месси оказался в Париже: и по-футбольному, и коммерчески этот проект выглядел интересно. С первым пока дела идут так себе – один гол в 11 матчах вряд ли то, чего ждали от лучшего игрока мира. А вот финансово для клуба всё складывается удачнее. Директор клуба по спонсорской поддержке Марк Армстронг рассказал Goal, что вслед за Месси пришли новые спонсоры, а спрос на билеты так вырос, что придётся повышать цены.

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Рамос. Ещё один громкий трансфер «ПСЖ» – защитник перешёл из «Реала» в качестве свободного агента, отклонив предложения «Манчестер Сити» и «Арсенала». Как «ПСЖ» удалось собрать звёзд и пролезть в ФФП? Всё просто: из-за коронавируса УЕФА ослабил правило, убрав ограничение убытков в € 30 млн: теперь можно потратить хоть € 100 млн, главное – доказать, что клуб сильно пострадал от эффекта пандемии. А уж в том, что «ПСЖ» сможет это провернуть, нет никаких сомнений.

i Согласно правилу ФФП, за три последних сезона общий объём убытков клуба должен составлять не более € 30 млн (инвестиции в развитие не включаются в подсчёт). Сейчас же 2020-й и 2021-й считаются как один финансовый год, а суммарные убытки за два года делятся пополам.

12. Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Вслед за Месси трансферный рынок взорвала новость об уходе Роналду из «Ювентуса» – португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед». Из Италии он захотел уехать сам, поэтому главным вопросом было, «не останется ли Криш в Турине», а «куда Криш уедет». Ходили слухи про «ПСЖ» и «Сити», но в итоге всё сложилось красиво: Роналду вернулся в клуб, где когда-то провёл семь лет.

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13. Первый розыгрыш Лиги конференций

Турнир для «бедных» придумали, чтобы повысить престиж Лиги Европы, минимизировать попадание мелких команд в ЛЧ и увеличить общее число команд в еврокубках до 96. В дебютном розыгрыше участвовали два клуба из России (от нас туда попадает бронзовый призёр и клуб, занявший четвёртое место) – «Рубин» и «Сочи». Но пробиться в групповой этап не смог ни тот ни другой.

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Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

14. «Шериф» — в ЛЧ

Команда из Молдовы стала сенсацией группового этапа Лиги чемпионов: сначала обыграли «Шахтёр», а потом прихлопнули «Реал». Затем, правда, команда сдулась (три поражения и ничья), но выступление в еврокубках всё равно можно считать удачным – тут и громкая победа над грандом, и выход в стыковые матчи Лиги Европы.

Тренер-сенсация ЛЧ объяснил, как «Шериф» обыграл «Реал». Эксклюзив «Чемпионата» Тренер-сенсация ЛЧ объяснил, как «Шериф» обыграл «Реал». Эксклюзив «Чемпионата»

15. Крах «Барселоны» Кумана и назначение туда Хави

«Барселона» – боль этого года. Сначала проблемы с Месси, потом провальный старт сезона в чемпионате (девятое место после восьми туров, сейчас не лучше – седьмое), два поражения по 0:3 в Лиге чемпионов от «Баварии» и «Бенфики», как итог – позорный вылет из ЛЧ впервые с сезона-2000/2001.

«Барселона» на грани провала в ЛЧ. Последний раз она не выходила из группы ещё в XX веке «Барселона» на грани провала в ЛЧ. Последний раз она не выходила из группы ещё в XX веке

Футбол Кумана называли кошмарным, а результаты – катастрофой. Болельщики не вынесли очередного поражения в матче с «Реалом» и пошли бастовать – спустя некоторое время тренера всё же сняли, выплатив ему неустойку в € 10 млн. Спасать клуб призвали легенду – Хави, – но пока и у него дела складываются так себе.

Хави очень старается. Но больше хороших новостей у «Барсы» нет Хави очень старается. Но больше хороших новостей у «Барсы» нет

Фото: David Ramos/Getty Images

16. Италия и Португалия провалили отбор на ЧМ

Групповой отбор на ЧМ закончился сенсацией: прошлый и нынешний чемпионы Европы заняли вторые места в своих группах и будут бороться за путёвку в Катар через стыки. Италия стала второй, пропустив вперёд Швейцарию, а Португалия – Сербию.

По итогам жеребьёвки обе сборные попали в путь С – это значит, что они могут сыграть в финальном матче стыков, если пройдут свои полуфиналы (итальянцы сыграют с Северной Македонией, а португальцы – с Турцией). Если они встретятся, то кто-то из них не попадёт на ЧМ. Манчини уже пошутил по этому поводу: «На Евро все было слишком просто – нужно было добавить страданий»

17. 800+ голов Роналду

Роналду уже много раз вписал своё имя в историю футбола, но 2 декабря сделал это ещё раз: в матче АПЛ с «Арсеналом» (3:2) он забил 800-й гол в карьере, а через несколько минут – и 801-й.

Это достижение – историческое, и можно было бы назвать Роналду лучшим бомбардиром всех времён и народов, если бы не путаница с рейтингом. До сих пор доподлинно неизвестно, сколько в действительности забили Пеле, Ромарио и Йозеф Бицан.

801 гол Роналду — разрыв! Жаль, нет вменяемого рейтинга лучших бомбардиров в истории 801 гол Роналду — разрыв! Жаль, нет вменяемого рейтинга лучших бомбардиров в истории

Фото: Getty Images

18. Расследование финансовых махинаций в Италии

Сначала полиция пришла к «Ювентусу». Боссов клуба подозревают в искусственном наращивании капитала посредством подделывания отчётностей и завышения стоимости трансферов. «Анализ отдельных трансферов позволил выделить повторяемость явных аномалий. В частности, прирост в € 131,5 млн из бюджета на 2019 год, € 119,7 млн на счетах 2020 года и € 30,8 млн в последнем финансовом отчёте, опубликованном 30 июня», – пишет La Repubblica, ссылаясь на данные следствия.

Полиция ищет «секретный документ Роналду». Португалец замешан в махинациях «Ювентуса»? Полиция ищет «секретный документ Роналду». Португалец замешан в махинациях «Ювентуса»?

Как оказалось позднее, под подозрение в финансовых махинациях попал не только «Ювентус» (просто у них самое большое число подозрительных трансферов – 42 из 64 выявленных), но и «Интер», «Аталанта», «Дженоа», «Наполи» и «Сампдория». Расследование продолжается.

19. Месси взял седьмой «Золотой мяч»

Многим казалось, что победителем в этом году станет Левандовски, но нет – на сцену за наградой седьмой раз за карьеру поднялся Месси. Он получил 613 очков по итогам голосования, Роберт — 580.

Сильно ли Месси оторвался от Левандовского? Рекорды и цифры «Золотого мяча» Сильно ли Месси оторвался от Левандовского? Рекорды и цифры «Золотого мяча»

Спустя два дня после голосования главный редактор France Football Паскаль Ферре загадочно сказал, что Левандовски может получить «Золотой мяч: «Мы можем подумать об этом, но при этом должны уважать историю награды, построенную на голосовании. Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы «Золотой мяч» в прошлом году. Голосования не было. Но в прошлом году у Левандовского были бы отличные шансы».

20. Пережеребьёвка ЛЧ

Краткая история, как болельщиков по всему миру лишили противостояния Роналду-Месси: впервые жеребьёвку плей-офф ЛЧ провели заново из-за нескольких грубейших ошибок.

Организаторы намудрили:

  • «МЮ» оказался в корзине соперников для «Вильярреала», но не нашёлся в корзине соперников для «Атлетико».
  • «Ливерпуль» положили в корзину соперников для «Атлетико», но забыли закинуть в корзину для «Вильярреала».
БылоСтало
«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания)«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)
«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)

Фото: Richard Juilliart/Getty Images

21. Агуэро закончил карьеру из-за проблем с сердцем

30 октября в концовке первого тайма матча с «Алавесом» у Агуэро сбилось дыхание, после чего он схватился за грудь и через пару секунд опустился на газон. Прибежали медики, предложив ему покинуть поле на носилках, но Серхио смог уйти самостоятельно. При первичном осмотре в больнице врачи не нашли ничего серьёзного – наблюдалась небольшая тахикардия, поэтому требовалось глубинное исследование. Агуэро написал, что у него всё хорошо и он готовится к матчу, но потом оказалось, что с таким диагнозом он не может продолжать спортивную карьеру.

На прощальной пресс-конференции плакал он, а вместе с ним и тысячи болельщиков по всему миру. «Одно из многого, чему меня научил футбол, – это то, что проигрыш можно превратить в победу. Сейчас ничего не меняется. Конечно, тяжело, но это не трагедия. Трагедией было бы другое. Я думаю не о том, что мог бы играть, а о волшебных 18 годах, которые посвятил футболу», – сказал он.

Карьера Агуэро оборвалась из-за проблем с сердцем. Он восхищал даже фанатов соперника Карьера Агуэро оборвалась из-за проблем с сердцем. Он восхищал даже фанатов соперника

***

2021 год был драматичным. Сразу несколько событий в этом топе заставило людей проливать слёзы. Месси плакал, уходя из «Барсы», Агуэро – завершая карьеру, англичане – после проигранного финала. И тысячи на стадионе в Дании вместе с телезрителями — наблюдая за Эриксеном.

2021 год был мощным. Топ-клубы задумали революцию, но провалились. Роналду и Месси поменяли команды. В случае аргентинца это особенно важно – с его трансфером ушла эпоха старой «Барсы». Лига Европы теперь проводится иначе, футбол получил новый турнир, а ЛЧ после решений 2021 вообще будет трудно узнать.

2021 год был крутым и эмоциональным. Так много мощных событий за каких-то 12 месяцев, что, возможно, 2021 – самый важный год в футболе за последние пять лет.

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