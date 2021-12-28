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Интервью Арсена Захаряна — куда переходит, готово ли «Динамо» к чемпионству, капитанство в сборной, «Зенит» и Европа

«Я готов быть капитаном сборной России». 15 вопросов Арсену Захаряну
Валентина Сивкович
Интервью Арсена Захаряна
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Главная молодая звезда России впервые высказался об интересе «Реала».

28 декабря полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну вручили награду «Первая пятёрка», Это приз лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в 2021 году. Арсен в этом году и правда стал главной юной звездой России: дебютировал за сборную страны и тащит «Динамо» в борьбе за чемпионство.

После вручения приза Арсен ответил на вопросы «Чемпионата».

― Агаларов, занявший второе место, не поздравлял с победой?
― Мы с Гамидом не особо общаемся, только когда в сборной вместе. Если бы он выиграл — ничего страшного для меня лично бы не случилось.

― Шамиль Газизов — гендиректор «Уфы», после твоей победы сказал: «Наверное, у «Динамо» болельщиков больше».
― Пусть набирают фанатскую базу. Что я ещё могу сказать? У нас всегда было много фанатов.

― В чём секрет нынешнего успеха «Динамо»?
― У нас сильная команда, тренер привнёс своё видение в нашу игру. С тем подбором игроков, который есть сейчас у «Динамо», мы должны быть наверху.

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― С «Зенитом» вы уже сыграли дважды. Главный конкурент чем-то удивил?
― Особо ничем. Было понятно, что мяч будет в основном у них. В «Зените» собраны классные мастера.

― Можешь представить «Динамо» чемпионом в конце этого сезона?
― Всё для этого делаем. Мне кажется, глупо не хотеть стать первым.

Фото: РИА Новости

— А кто, по-твоему, лучший игрок РПЛ прямо сейчас?
Клаудиньо.

― Разговоры о трансфере в Европу напрягают?
― Да нет, мне-то чего? Захожу в «Инстаграм», увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут.

― Почему отдаёшь предпочтение Испании?
― У футболистов крутая техника, классное мышление. В Испании зародилась тики-така. Мне это очень нравится.

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― Как отреагировал, когда в стыковых матчах досталась Польша?
― Могло быть лучше, могло быть хуже. Нам ничего не может помешать пробиться на чемпионат мира. Только мы сами.

― Карпин неоднократно говорил, что капитан — не так важно. Ждал, что тебе дадут повязку?
― Я готов. Почему нет?

― Как охарактеризуешь Карпина одним словом?
― Лидер.

― Самый ценный совет от него?
― Не ешь сладкое, следи за собой.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

― Самое яркое впечатление за год?
― Два моих дебюта: за «Динамо» и сборную.

― Какая была первая реакция на вызов в сборную?
― Я обалдел. На секунду так точно.

― Как должен закончиться 2022 год, чтобы ты был доволен?
― Стать лучшим игроком России и выиграть трофей с «Динамо».

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