Роналду, ты где? Новый «Манчестер» Рангника не впечатляет — чуть не влетели аутсайдеру

«Ньюкасл» вчера удивил. Один из аутсайдеров АПЛ как минимум на равных рубился с командой Рангника и в концовке даже мог вырвать победу. Из-за вспышки коронавируса «МЮ» отдыхал почти две недели и пропустил матчи против «Брентфорда» и «Брайтона». Казалось бы, это подарок в условиях плотного графика лиги, но к общим тренировкам команда вернулась только неделю назад. Естественно, это повлияло на функциональную готовность состава.

Рангник выставил против 4-5-1 от «Ньюкасла» базовые 4-2-2-2. После травмы в старт вернулся Рафаэль Варан (играл в центре обороны с Харри Магуайром), по флангам обороны вышли Диогу Далот и Алекс Теллес. Пару опорников составили Фред и Скотт Мактоминей. Выше расположились Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд, в атаке действовала двойка Криштиану Роналду — Мэйсон Гринвуд.

Эдди Хау потерял Мэтта Ритчи и Джо Уиллока, но в остальном состав «Ньюкасла» выглядел оптимальным. В частности, связка Аллана Сен-Максимена и Каллума Уилсона в этом сезоне выходит на поле гораздо чаще чем в прошлом.

Первый тайм — продуктивный прессинг «Ньюкасла» и невнятные позиционные атаки от «МЮ»

После увольнения Стива Брюса «Ньюкасл» всё ещё не отошёл от концепции глубокой обороны. Но в отдельных матчах при Эдди Хау команда включает ситуативный высокий прессинг. Понятно, что на все 90 минут давления «Ньюкасл» точно не хватает (там и состава нет под такой футбол), однако в первом тайме против «МЮ» агрессия на чужой половине принесла результат. Самый яркий пример — гол Сен-Максимена, который родился из ошибки Варана, спровоцированной давлением Лонгстаффа.

Общие цифры подтверждают высокую работоспособность «Ньюкасла» в прессинге: 25 попыток отбора (9 удачных) на чужой половине поля против 18 (8 удачных) у «МЮ». Используя также индивидуальные действия Сен-Максимена (8 попыток дриблинга с 63% эффективности), «Ньюкасл» заметно усложнил игру «МЮ» в эпизодах с переходами владения. Например, команда Рангника не могла использовать высокую линию обороны из-за резких контратак «Ньюкасла».



Удивительно, но «МЮ» уступил по средней высоте защиты и оборонялся глубже: 36,88 метров от ворот против 43,42. Теллес и Далот слабо влияли на ширину атак, плюс некоторые решения «МЮ» при владении мячом выглядели, мягко говоря, странными. Были ситуации, когда в глубину для розыгрыша опускался Рашфорд, рядом с которым находились Бруну Фернандеш, Фред и Мактоминей. Четыре человека для начала атаки в одной небольшой зоне в центре — как вам такое? В первом тайме «МЮ» двигался к мячу, а не от мяча, поэтому у «Ньюкасла» регулярно возникал огромный запас времени для перехода в низкий блок.

«Мне вообще не понравилось наше выступление. Сегодня мы не контролировали игру, за исключением нескольких моментов. Все дело в энергичности, физической форме и выигрывании подборов – мы были не на лучшем своем уровне в этих компонентах», — признался после игры Рангник. В первом тайме «МЮ» был очень плох в агрессии и обострении: 4-4 по ударам, при этом всего один достиг створа ворот Дубравки.

Второй тайм — Рангник освежил атаку, но не выключил контрвыпады «Ньюкасла»

В перерыве на поле вышли Эдинсон Кавани и Джейдон Санчо (вместо Гринвуда и Фреда). Классным решением стал перевод Бруну Фернандеша в глубину, откуда португалец выполнил 11 передач с продвижением — лучший результат матча. «МЮ» отошёл от странной концепции первого тайма: Рашфорд и Санчо действовали шире и организовывали коридоры для подключений Теллеса и Далота.



Гол Кавани — результат классного заброса от Бруну на Далота, который опасно прострелил в штрафную. Со второй попытки Кавани всё-таки пробил Дубравку.

При этом Рангник пошёл на риск, сделав центр поля более уязвимым. Во втором тайме «Ньюкасл» легко убегал в контратаки и нанёс восемь ударов по воротам де Хеа (из них пять в створ). Хозяева были очень близки ко второму голу, но голкипер «МЮ» отыграл просто великолепно. Кстати, де Хеа сейчас — лучший вратарь АПЛ по «предотвращённым» голам. У него +7,6 по разнице PostShotxG и пропущенных мячей, рядом находится только Жозе Са из «Вулверхэмптона» (+6,7). А вчерашний сэйв де Хеа после удара Альмирона — точно одно из лучших спасений месяца.

Несмотря на 1:1, общее впечатление от выступления «МЮ» остаётся тяжёлым. Команда Рангника допустила 1,27 xG, и это не очень хороший результат против одной из слабейших команд АПЛ. Для понимания: против «Лестера» (0:4) «Ньюкасл» создал 0,51 xG, против «Ливерпуля» (1:3) 0,21 xG, против «Ман Сити» (0:4) всего 0,17 xG.



«Наша самая большая беда сегодня – ошибки. Даже сравняв счет, мы не контролировали ситуацию, не принимали верных решений. Дело было не в схеме, а в агрессивности в игре. Через три дня у нас новый матч, мы должны играть лучше, стать крепче физически. Нам не нужно искать оправдания. Сегодня я недоволен ни игрой с мячом, ни моментами, когда нам нужно было прессинговать», — открыто высказался Рангник после матча. «МЮ» был плох, и это факт.

А где Роналду?

Роналду провёл полный матч и нанёс два удара по воротам Дубравки (ни одного в створ). Конечно, после голевых подвигов против «Арсенала» и «Норвича» фанаты «МЮ» по праву ожидали от главного бомбардира команды очередного разрыва. Порой хотелось задаться вопрос, где же португалец на поле? К сожалению для него, вчера в составе «Ньюкасла» не нашлось надёжных помощников. Таких как Нуну Тавареш, Мартин Эдегор и Макс Ааронс. Также Роналду не сделал ни одной передачи под удар.



В давлении португалец также был пассивен — всего семь прессинг-действий (из них только одно в финальной трети). Меньше только у Кавани (6), который провел на поле один тайм, у Неманьи Матича (1), сыгравшего 13 минут, и у де Хеа (0), который вратарь. Глобально роль Роналду свелась только к созданию выгодного численного баланса в чужой штрафной. Разгрузил Кавани — уже хорошо.

Фото: Getty Images

«МЮ» упустил возможность обогнать «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» в турнирной таблице, а «Ньюкасл» ярко продемонстрировал признаки жизни. «Мы очень разочарованы, что не смогли выиграть. Мы заслужили победу. Ребята блестяще выполнили план на игру. Не знаю, как де Хеа спас после удара Альмирона. Я думал, что это уже гол. Надеюсь, мы увидели начало новой команды и то, как хотим играть», — подвёл итоги матча Эдди Хау.



Но есть проблема: Сен-Максимен и Уилсон покинули поле из-за травм и в ближайшее время не помогут «Ньюкаслу». Борьба за выживание продолжается.

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