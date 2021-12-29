На Украине Денниса покупали за «тарелку борща». Теперь он разрывает АПЛ — круче лишь Салах

В бомбардирской гонке чемпионата Англии между звёздными Мохамедом Салахом, Джейми Варди и Криштиану Роналду затесался Эммануэль Деннис. Форвард, которого летом подписали в «Уотфорде» за € 4 млн, 28 декабря в матче с «Вест Хэмом» забил восьмой гол в Премьер-лиге. Клаудио Раньери уже сказал о нём: «Я очень-очень доволен им и уверен, что он может стать ещё лучше».

Ещё в этом сезоне АПЛ Деннис отдал пять ассистов. По «гол+пас» это автоматически выводит его на вторую строчку – выше только Мохамед Салах с 24 баллами.

В ноябре Деннису исполнилось 24 года, а в его карьере было уже 4 клуба: с Украины, из Бельгии, Германии и Англии. И Деннис за это время накопил массу историй.

Первым профессиональным клубом Денниса стала луганская «Заря». Да-да, никогда не играл в родном чемпионате Нигерии и уже в 18 лет ездил на просмотр в украинские клубы благодаря агенту.

Юрий Вернидуб, в 2016-м работавший с «Зарёй» (а когда-то игравший в «Зените»), не скрывает, что его команда была для Денниса не первым выбором. «Мы не ошиблись в Деннисе Бонавентуре (второе имя игрока. – Прим. «Чемпионата»), хотя он объездил перед приходом в «Зарю» пол-Украины! Не могу понять, почему не взяли парня в Киев (Деннис был на просмотре в киевском «Динамо». – Прим. «Чемпионата»), в «Олимпик»… Конечно, с ним было нелегко, но сразу в глаза бросалось, что у парня и техника, и дриблинг, и скорость. Он бежал 30 метров за 3,81 секунды!»

Нелегко с Деннисом было во многом потому, что он не видел на поле партнёров. Вернидуб даже наказывал его за отсутствие командного духа: отправлял его то на скамейку, то в дубль.

На Украине форвард не задержался: уже через год «Брюгге» заплатил за него € 1,4 млн. Вернидуб позже рассказывал: «Он обошёлся «Заре» в тарелку борща. А заработал клуб на нём, как на золотых песках. Первые полгода его зарплата составляла 20 тысяч гривен в месяц (55 тысяч рублей. – Прим. «Чемпионата»). Когда он стал игроком основы, я лично просил, чтобы ему подняли вдвое. В итоге начали давать по 40 тысяч гривен».

Впервые о Деннисе заговорили, когда он играл в «Брюгге». В Лиге чемпионов он оформил дубль в ворота «Реала» и отпраздновал гол в стиле Роналду. Потом Деннис говорил, что хотел так напомнить клубу, кого они потеряли. Позже он сделал себе татуировку с празднованием голов на «Сантьяго Бернабеу».

У Денниса непростой характер: в «Брюгге» он не попал в состав на матч с дортмундской «Боруссией» из-за скандала, который устроил по поводу места в автобусе. Он хотел сесть на любимое кресло, но ковидные ограничения подразумевали другую рассадку.

Возможно, скверный характер помешал ему раскрыться в топ-чемпионате с первой попытки. В «Кёльне» он не забил ни гола и не отдал ни одной голевой. Но Раньери готов адаптироваться к особенностям характера своего лидера. Даже его эгоизм он охарактеризовал так: «Иногда Эммануэль слишком великодушен. Он хочет сделать всё на 100%».

Одной из составляющих нового статуса Денниса стали вызовы в сборную. Символично, что дебютировал за Нигерию он на Украине: в товарищеском матче на «Днепр Арене» два года назад заменил Самуэля Чуквезе. Когда Деннис был в «Кёльне», то из сборной приглашений не получал.

Эммануэль Деннис Фото: Alex Pantling/Getty Images)

Однажды у него спросили, кем он хотел стать в детстве. Ответ удивил: либо священником, либо врачом. Но мысли об этом ушли примерно в 12 лет, когда Деннис поступил в футбольную школу. Чтобы у него был достойный футбольный старт, родители пожертвовали своими карьерами: бросили работу и перевезли сына в Абуджу.

«Я рос в бедности, поэтому ничего удивительного, что сейчас позволяю себе немного шикануть». Немного шикануть – это частный самолет, собственный автопарк (из семи автомобилей) и недвижимость в нескольких европейских странах.

Всё детство он болел за «Арсенал»: «Я даже плакал, когда клуб проигрывал. Мне нравились Фабрегас и Анри». Деннис заинтересовал «Арсенал», когда уходил из «Брюгге». Правда, тогда борьбу за него выиграл «Уотфорд», боссы которого выдвинули главный аргумент: в этом клубе он точно будет играть, а не сидеть на лавке.

И да, Деннис попал в заявку сборной Нигерии на ближайший Кубок Африки. Кажется, учитывая разрывную статистику в АПЛ, он может стать одним из открытий турнира.