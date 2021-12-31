Кто лучший игрок АПЛ в 2021-м? У нас несколько кандидатов

2021-й уходит, время подводить итоги. В специальном проекте с Okko мы голосуем, кто должен стать лучшим игроком года в АПЛ. Здесь мнения пяти авторов «Чемпионата», которые в течение всего года писали для вас тексты про самую яркую лигу в мире.

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Виталий Пасичный голосует за Мохамеда Салаха

Если любая другая кандидатура в Англии требует объяснений (крутые трофеи Жоржиньо, невероятное влияние на командную игру Рубена Диаша, прекрасная осень Давида де Хеа), то выбор в пользу Мохамеда Салаха очевиден. Он просто лучший футболист Англии в 2021 году по тому, что умеет на поле.



Финты, техника, удары Салаха находятся на стыке спорта и искусства: доходило до того, что почти все лучшие голы месяца были связаны с ним. С эффективностью у него тоже полный порядок: сейчас он совмещает лидерство в бомбардирской и ассистентской гонках. Более того, вторые места в этих гонках занимают Диогу Жота и Трент Александр-Арнольд, которые идут так высоко во многом именно благодаря Салаху.

При этом Салах – максимально современная звезда футбола. Он качественно и много отрабатывает в обороне, очень помогает «Ливерпулю» прессинговать. В этом его принципиальное отличие от Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Неймара. Юрген Клопп, безусловно, сделал его лучше – но важно и то, что уже многого добившийся футболист в 25 лет был готов учиться и меняться. Главное достоинство Салаха – в том, что никакое обожание и никакие премии не стали для него поводом хотя бы немного зазнаться и снизить к себе требования.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Михаил Конев говорит, что Диашу нет равных

Самый простой путь – назвать игроком года кого-то из созидателей. Только в этом году не меньше Мохамеда Салаха, Бруну Фернандеша и Илкая Гюндогана впечатлил Рубен Диаш. Поначалу его покупка вызывала ряд сомнений. Очередные бешеные деньги, которые «Манчестер Сити» выкинул за защитника — £ 61,2 млн. Диаш пришёл по ходу сезона – год назад трансферное окно работало до октября, а его переход состоялся 29 сентября. И ведь «Ман Сити» уже не раз обжигался на трансферах защитников из Португалии – долго играл, но не особо впечатлял Николас Отаменди, провалились Эльяким Мангала и Хави Гарсия.

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В противовес им вратарь Эдерсон и защитник Диаш. Последний очень быстро адаптировался и стал лидером защиты. Диаш демонстрировал стабильный и высокий уровень не только сам, но и положительно влиял на партнёров – поэтому его и хочется назвать игроком года. Своей игрой ему удалось сделать одновременно две вещи – усадить на лавку Лапорта и улучшить игру Стоунза. С Диашем в составе «Ман Сити» выдал серию из 21 матча без поражений, в ходе которой клуб пропустил всего восемь голов. Нынешний сезон доказывает, что это не было яркой, но короткой вспышкой.

Александр Симбирский тоже хвалит Салаха (но есть и альтернативный вариант)

Сложно выбрать лучшего по сумме двух отдельных блоков из разных сезонов. Для понимания: посмотрите на Гарри Кейна в первой части года и сравните с Кейном из второй части. Это ведь два совершенно разных футболиста. Поэтому надо брать того, кто либо остался на прежнем высоком уровне, либо стал ещё круче.



Тут ответ слишком очевиден — Мохамед Салах уничтожает лигу на протяжении 18 туров нового сезона (15+9 по системе «гол+пас»), в индивидуальном плане конкуренцию сейчас ему составляет разве что Бернарду Силва из «Ман Сити». Первые месяцы календарного года не получились вообще у всего «Ливерпуля», но к весне команда проснулась и вытащила концовку прошедшего сезона (не без помощи правого вингера). Салах на этом отрезке оформил 9+2 по системе «гол+пас» и по суммарному xG уступил только Кейну.



Второй выбор — Рубен Диаш из «Ман Сити». Безоговорочно лучший футболист прошлого сезона АПЛ, который до сих пор оказывает ключевое влияние на игру команды Пепа Гвардиолы.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дмитрий Панферов за Салаха (вы издеваетесь?)

Конечно, Мохамед Салах. На этом можно было бы остановиться, потому что споров по поводу крутости египтянина быть просто не может. Он разрывает АПЛ-2021/2022 и достойно выступал за сезон до этого. Но не хочется повторяться, потому что примерно все мысли по поводу Салаха я высказывал в большом тексте:

Поэтому выберу второго после Салаха. Для меня это Жоау Канселу. «Манчестер Сити» купил португальца ещё в 2019-м за € 65 млн, и он с запасом отрабатывает вложенные в него средства. Канселу – универсал, который закрывает любой из флангов обороны. Круто включается в атаку и не проседает в обороне. В этом сезоне он выдал уже 2+6 по системе «гол+пас» и в среднем набирает оценку 7,4 за матч по версии WhoScored.com. Он – лучший ЛЗ АПЛ этого сезона и прошлого по оценке того же сервиса. И в фэнтези португалец заносит знатно, забирайте.

Фото: Naomi Baker/Getty Images

У Кирилла Ясюкевича самый непопсовый вариант

Деклан Райс на элитном уровне провёл 2021 год. В 22 года англичанин уже капитанит в крепком «Вест Хэме» и второй сезон подряд тащит клуб в Европу. К тому же Райс зажёг на Евро: качественно закрыл центр, добрался до финала и увеличил ценник сразу на € 10 млн.



В номинации Fans’ Footballer of the Year Деклан Райс уступил только Салаху. Зато обошёл сразу Фернандеша, Де Брёйне и Маунта. При этом фан-база «Вест Хэма» в разы меньше «Ливерпуля», «Ман Юнайтед», и «Ман Сити».

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Плюс Райс регулярно собирает респекты от фанатов, коллег, легенд и журналистов. Главный редактор The Times Генри Уинтер назвал Райса будущим капитаном сборной, а The Guardian включил в список лучших футболистов по итогам года. Полузащитника высоко оценил и Джон Терри: «Деклан Райс — лучший на своей позиции в мире».